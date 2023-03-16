Какие главные тенденции в развитии экосистемы 1С

По данным опроса фирмы «1С», меньше половины опрошенных участников семинара ожидают улучшения в состоянии собственного бизнеса ближайший год – 40%, 37% владельцев бизнеса не ожидают существенных изменений, а 18% ожидают, скорее, ухудшения.
По оценке участников семинара 1С, в связи с уходом зарубежных вендоров с российского рынка, 41% заказчиков рассматривают замену зарубежного ПО в будущем.
При этом, 25% переходят на бесплатное ПО, там, где это возможно, 24% заменяют зарубежное ПО отечественными аналогами, 19 % продолжают работать, как раньше, без оплаты зарубежным вендорам и, наконец, 10% используют или планируют использовать пиратское ПО.
Ориентация российской экономики на развитие и импортозамещение во всех сегментах бизнеса позитивно повлияла на партнеров 1С. Во второй половине 2022 года реализовался отложенный спрос первой половины года, дали свои плоды технологическая борьба с пиратством, своевременное объявление о повышении цен.
Фирма 1С сотрудничает больше, чем с 8000 партнерскими организациями, которые в среднем заключают в месяц 45 новых договоров, из них треть – новые юрлица.
Участники семинара также выделили проблемы, которые существенно препятствуют продажам флагманского решения фирмы «1С» – «1С:Предприятия».
В целом, средний рост продаж за январь-февраль 2023 года у большинства партнёров 1С увеличился на 53% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Партнёры 1С отметили, что в эффективные каналы лидогенерации традиционно вошли рекомендации клиентов, собственный сайт, лендинги, SEO, контекстная интернет-реклама, участие в мероприятиях, e-mail рассылки, телемаркетинг, лиды с сайтов 1С, реклама в соцсетях, собственные соцсети, телеграм-каналы, участие в тендерах, интернет-маркетинг, контент-маркетинг, лиды от партнеров.
Компания планирует масштабную популяризацию программирования на 1С со школьной скамьи, уже сейчас организуя всероссийские олимпиады по программированию в 1С, дни первокурсника, «уроки цифры», участвуя в федеральном проекте по обучению школьников, проекте «Цифровые профессии».
Ключевые факторы успеха технологической платформы 1С:
- масштабируемость (от однопользовательских решений до ERP, систем управления огромными холдингами и федеральными госструктурами);
- настраиваемость;
- производительность и надежность;
- облачность;
- многоплатформенность;
- открытый код ПО;
- работа на мобильных: iOS, Android, Windows;
-
защита персональных данных и сертификация на
секретность;
- средства интеграции (REST API, oData, XML, JSON, ...);
- работа с внешними источниками данных (OLAP).
Можно помочь выбрать поставщиков и лучше обслужить клиентов, выбрать транспортную логистику, помочь получить кредит и отчитываться за него, одновременно взять на аутсорсинг обеспечивающие функции, такие как организацию командировок или фискальный учет: бухгалтерию, налоги, зарплату, тем самым снизив затраты на 20-25%, помочь организовать доставку, организовать работу на мобильных рабочих местах.