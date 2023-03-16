Какие главные тенденции в развитии экосистемы 1С

По данным опроса фирмы «1С», меньше половины опрошенных участников семинара ожидают улучшения в состоянии собственного бизнеса ближайший год – 40%, 37% владельцев бизнеса не ожидают существенных изменений, а 18% ожидают, скорее, ухудшения.

Что интересно, в феврале 2022 года количество оптимистов было меньше – всего 35%, а тех, кто не ожидал существенных изменений, было больше – 44%, ухудшений ожидали меньше 15% опрошенных.

С 2017 по 2021 год количество ожидающих улучшения было заметно выше – в среднем, такого мнения придерживалисьопрошенных.

По оценке участников семинара 1С, в связи с уходом зарубежных вендоров с российского рынка, 41% заказчиков рассматривают замену зарубежного ПО в будущем.

При этом, 25% переходят на бесплатное ПО, там, где это возможно, 24% заменяют зарубежное ПО отечественными аналогами, 19 % продолжают работать, как раньше, без оплаты зарубежным вендорам и, наконец, 10% используют или планируют использовать пиратское ПО.

Ориентация российской экономики на развитие и импортозамещение во всех сегментах бизнеса позитивно повлияла на партнеров 1С. Во второй половине 2022 года реализовался отложенный спрос первой половины года, дали свои плоды технологическая борьба с пиратством, своевременное объявление о повышении цен.

Фирма 1С сотрудничает больше, чем с 8000 партнерскими организациями, которые в среднем заключают в месяц 45 новых договоров, из них треть – новые юрлица.

Участники семинара также выделили проблемы, которые существенно препятствуют продажам флагманского решения фирмы «1С» – «1С:Предприятия».

Кроме текущей ситуации в стране, владельцы бизнеса подчеркнули и следующие факторы – насыщенность рынка, снижение платежеспособности клиентов, нехватку специалистов, высокую конкуренцию, пиратство, слабый маркетинг, цены, тренд на переход в облака, сокращение бизнеса в России, сложности с поддержкой, выжидательные позиции собственников.

По мнению 58% участников семинара фирмы «1С», рынок внедренческих услуг в 2023 году в России стабилен, 31% считает, что он растёт. В меньшинстве те, кто считает, что рынок растёт быстро (4%) и сворачивается (7%).

В целом, средний рост продаж за январь-февраль 2023 года у большинства партнёров 1С увеличился на 53% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Партнёры 1С отметили, что в эффективные каналы лидогенерации традиционно вошли рекомендации клиентов, собственный сайт, лендинги, SEO, контекстная интернет-реклама, участие в мероприятиях, e-mail рассылки, телемаркетинг, лиды с сайтов 1С, реклама в соцсетях, собственные соцсети, телеграм-каналы, участие в тендерах, интернет-маркетинг, контент-маркетинг, лиды от партнеров.

В планах экосистемы на этот год – беречь клиентов, готовиться к нехватке кадров, делая акцент на удаленке, найме женщин и студентов, иметь план экономии расходов, и при этом продолжать инвестировать в новые направления.

Одно из важных направлений развития фирмы 1С – обучение программированию в школе, вузах, клубах, на курсах.

Компания планирует масштабную популяризацию программирования на 1С со школьной скамьи, уже сейчас организуя всероссийские олимпиады по программированию в 1С, дни первокурсника, «уроки цифры», участвуя в федеральном проекте по обучению школьников, проекте «Цифровые профессии».

Ключевые факторы успеха технологической платформы 1С:

масштабируемость (от однопользовательских решений до ERP, систем управления огромными холдингами и федеральными госструктурами);

настраиваемость;

производительность и надежность;

облачность;

многоплатформенность;

открытый код ПО;

работа на мобильных: iOS, Android, Windows;

защита персональных данных и сертификация на

секретность;

секретность; средства интеграции (REST API, oData, XML, JSON, ...);

работа с внешними источниками данных (OLAP).

Построение экосистемы – стратегическое направление развития фирмы 1С и её партнеров.

Все большей реальностью становится– не только автоматизация учета, но и автоматизация основной деятельности.

Можно помочь выбрать поставщиков и лучше обслужить клиентов, выбрать транспортную логистику, помочь получить кредит и отчитываться за него, одновременно взять на аутсорсинг обеспечивающие функции, такие как организацию командировок или фискальный учет: бухгалтерию, налоги, зарплату, тем самым снизив затраты на 20-25%, помочь организовать доставку, организовать работу на мобильных рабочих местах.

Главный тренд – развивать сервисную модель, когда функционал можно подключать по необходимости.

Всё это сделает доступ к программам и сервисам максимально бесшовным для пользователя – «по одной кнопке».