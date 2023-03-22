Что бухгалтеру осталось сдать в марте: список на оставшуюся неделю

Не позднее 27 марта
Тут надо сдать:
- декларацию по налогу на прибыль за 2022 год. ОСНО (при ежеквартальной и ежемесячной сдаче отчетности);
- декларацию по налогу на имущество организаций за 2022 год;
- декларацию по УСН для организаций за 2022 год.
Не позднее 28 марта
Не забудьте заплатить:
- третью часть НДС за 4 квартал 2022 года;
- налог на прибыль за 2022 год. ОСНО (при ежеквартальной и ежемесячной уплате налога);
- налог по УСН за 2022 год;
- налог на имущество организаций за 2022 год;
- транспортный налог за 2022 год;
- земельный налог за 2022 год.
И еще
Конечно же, вы помните, что годовую бухгалтерскую отчетность надо подать не позже 31 марта.
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