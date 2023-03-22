Что бухгалтеру осталось сдать в марте: список на оставшуюся неделю

Не позднее 27 марта

Тут надо сдать:

декларацию по налогу на прибыль за 2022 год. ОСНО (при ежеквартальной и ежемесячной сдаче отчетности);

декларацию по налогу на имущество организаций за 2022 год;

декларацию по УСН для организаций за 2022 год.

Не позднее 28 марта

Не забудьте заплатить:

третью часть НДС за 4 квартал 2022 года;

налог на прибыль за 2022 год. ОСНО (при ежеквартальной и ежемесячной уплате налога);

налог по УСН за 2022 год;

налог на имущество организаций за 2022 год;

транспортный налог за 2022 год;

земельный налог за 2022 год.

И еще

Конечно же, вы помните, что годовую бухгалтерскую отчетность надо подать не позже 31 марта.

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