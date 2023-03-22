Бухгалтерия

Что бухгалтеру осталось сдать в марте: список на оставшуюся неделю

Весна ворвалась в нашу жизнь так внезапно, что многие и не заметили, как заканчивается март. Напоминаем, что еще надо сдать и заплатить, если вы забыли. И главное: как поможет «Клерк.Премиум»?

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Что бухгалтеру осталось сдать в марте: список на оставшуюся неделю
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Не позднее 27 марта

Тут надо сдать:

  • декларацию по налогу на прибыль за 2022 год. ОСНО (при ежеквартальной и ежемесячной сдаче отчетности);
  • декларацию по налогу на имущество организаций за 2022 год;
  • декларацию по УСН для организаций за 2022 год.

Не позднее 28 марта

Не забудьте заплатить:

  • третью часть НДС за 4 квартал 2022 года;
  • налог на прибыль за 2022 год. ОСНО (при ежеквартальной и ежемесячной уплате налога);
  • налог по УСН за 2022 год;
  • налог на имущество организаций за 2022 год;
  • транспортный налог за 2022 год;
  • земельный налог за 2022 год.

И еще

Конечно же, вы помните, что годовую бухгалтерскую отчетность надо подать не позже 31 марта.

Ну и причем тут «Клерк.Премиум»

А при том, что это супернадежный помощник, который не только будет вам вовремя напоминать про даты, но еще и и отвечать на ваши вопросы – в «Консультациях» – и предлагать готовые решения – например, в «Разборах».

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