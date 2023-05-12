Банкротство юридических лиц

Обратная сторона моратория на банкротство. До 30% налогов требует уплатить ФНС с дивидендов

Государство объявляет мораторий на банкротство уже третий раз в новейшей истории. В 2023 году он продлен вновь. Эти меры призваны поддержать бизнес в сложных условиях санкционной войны. Но у любой медали две стороны. 

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Обратная сторона моратория на банкротство. До 30% налогов требует уплатить ФНС с дивидендов

О подводных камнях моратория рассуждают эксперты бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения».

Что такое «мораторий на банкротство»

Впервые эту меру государство применило в 2020 году — на пике пандемии коронавируса.

Мораторий запрещает судам возбуждать дела о несостоятельности юридических лиц.  

Важно! Эта мера не касается тех предприятий, банкротство которых началось до введения. При этом если должник сам изъявит желание признать себя банкротом, то суд начнет процедуру.  

А вот судебный иск от кредиторов просто вернут заявителю. Кредитору в этом положении ждать окончания моратория или восстановления финансового состояния должника. 

Справка

Первые шаги в области применения моратория Россия сделала 1 апреля 2020 года. Тогда 127-ФЗ был дополнен статьей 9.1.

Право вводить мораторий имеет только Правительство в чрезвычайных ситуациях, чтобы стабилизировать экономику. 

Так, первый мораторий был введен с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года, а позже продлен еще на 3 месяца — до конца 2020 года. 

Мораторий 2022

В условиях санкционного давления, вынужденной экстренной перестройки производства, полугодовой мораторий 2022 года дал необходимую передышку бизнесу наладить новые логистические цепочки и стабилизировать финансовое положение.

В прошлом году эта мера действовала в отношении как юридических, так и физических лиц

В рамках первого моратория, под его действие попадали компании с определенными видами деятельности (кто понес наибольшие потери в пандемию и всеобщие локдауны). 

В постановлении Правительства оставлено было только одно исключениеобманутые дольщики вполне могли подать заявление в суд о признании банкротом недобросовестных застройщиков, если дом попал в Единый реестр проблемных объектов.

Мораторий 2023

В конце марта этого года вновь введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов (постановление Правительства от 28.03.2023 № 497).

Под исключение, как и год назад попали недобросовестные застройщики.  Мораторий по-прежнему действует в отношении и юридических, и физических лиц. 

Процедура самобанкротства также действует. Если компания или гражданин подали документы на самостоятельное банкротство, прошение суд удовлетворит. 

Мораторий продлится до 1 октября 2023 года.

О дивидендах

Нюансы действия моратория существуют для тех предприятий, кто проводит распределение прибыли или выплату дивидендов (например, акционерные общества выплачивают дивиденды держателям своих акций).

В период действия моратория такие компании, чтобы исполнять обязательства по выплатам, должны официально отказаться от моратория. 

Иначе часть распределенной прибыли ФНС могут признать неуплаченным в бюджет страховым взносом

Если финансовые документы не подать вовремя, то решить вопрос с налоговой службой можно будет только в судебном порядке.

Важно! Из-за моратория на банкротство, согласно нормам п.3 ст.9. закона №127-ФЗ со ссылкой на ст. 63 того же закона, запрещено:

  • Выплачивать дивиденды;

  • Распределять прибыль между участниками общества;

  • Выделять доли имущества в пользу участника в связи с его выходом из состава акционеров, приобретать размещенные акции или выплачивать действительную стоимость доли;

  • Проводить обратный выкуп собственных акций;

  • Прекращать обязательства путем зачета;

  • Подавать заявление о банкротстве в отношении другого лица;

  • Обращать взыскания на заложенное имущество, в том числе во внесудебном порядке.

Чтобы выплачивать дивиденды законно, в период действия моратория, можно лишь опубликовать официальный отказ от действия в отношении конкретного юридического лица моратория на банкротство.

Прибыль или дивиденды, которые выплачены в 2022 году или будут выплачены в 2023 без соблюдения указанного требования, не рассматриваются в качестве дивидендов и подпадают под действие подп. 1 п. 1 ст. 420 НК. И с них необходимо уплатить суммы страховых взносов во внебюджетные фонды (ФФОМС, СФР). 

Такими ограничительными мерами Правительство контролирует процесс восстановления компании и не позволяет недобросовестным бизнесменам выводит активы и распродавать имущество, чтобы избежать ответственности перед кредиторами. 

Заявить об отказе от моратория можно через Федеральный ресурс. После публикации отказа, компания сможет распоряжаться активами по своему усмотрению, но и воспользоваться поддержкой моратория не сможет (ст. 9.1 закона №127-ФЗ).

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