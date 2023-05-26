Кредитование

Что лучше уменьшать при досрочном погашении кредита: срок или размер платежа

Частый вопрос, которым задаются заемщики. И, как нередко бывает с какими-то финансовыми темами, тут нет единого рецепта успеха. Да, очередной случай, когда надо самостоятельно решать. Но давайте рассмотрим плюс каждого варианта.

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Что лучше уменьшать при досрочном погашении кредита: срок или размер платежа
Иллюстрация: freepik/freepik

Уменьшение срока кредита

Экономически, то есть чисто по цифрам, этот вариант выгоднее.

При досрочном погашении обычно вся «досрочка» идет на уменьшение тела долга.

Получается, у нас меньше сам долг — значит, на него начисляется меньше процентов. Плюс мы платим меньше времени эти проценты.

Например, я возьму ипотеку и закрою ее за 5 лет, а кредит у меня — на 10 лет. Получается, что я буду платить банку % только за те 5 лет, что я пользовалась заемными деньгами.

Также ипотека и некоторые другие кредиты могут включать в себя страховку, которую надо ежегодно оплачивать. Меньше срок — меньше расходы на страховку. А еще при таком варианте мы быстрее останемся без кредита.

Если в будущем возникнут финансовые трудности, то не будет хотя бы этого долга «на шее».

Уменьшение ежемесячного платежа

Казалось бы, раз первый вариант выгоднее, то зачем рассматривать уменьшение ежемесячного платежа?

Но у такой опции тоже есть свои плюсы.

Покупательная способность денег падает с годами из-за инфляции. Например, сегодня на условные 30 000 рублей можно купить больше всего, чем можно будет через 10 лет. И зарплата у работающего человека (не пенсионера), скорее всего, будет больше через 10 лет (и через 5, и через 15 и т.д.).

Если мы еще и сокращаем размер ежемесячного платежа, то его со временем будет платить все легче для семейного или личного бюджета.

В первом варианте я писала, что неплохо быть без кредита, если наступит период финансовых трудностей. Но этот момент может наступить, когда мы еще не расплатились. Например, сократили зарплату или в семье родился ребенок и теперь 3 человека живут на з/п мужа и декретные жены.

Если мы сокращаем размер платежа, то его легче выплачивать в ситуациях, когда сократились доходы или выросли траты.

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