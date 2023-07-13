Управленческий учет

Планирование затрат на производство и реализацию продукции

Планирование затрат на производство и реализацию продукции — одно из основных направлений планирования работы предприятия в целом. Наличие нормативных показателей и оперативный контроль и анализ возникающих по факту отклонений позволяют создать эффективную модель управления производством и продажами продукции.

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Планирование затрат на производство и реализацию продукции
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Об основных подходах к планированию производственных затрат расскажет наш материал.

Два основных подхода к планированию затрат

В планировании затрат на производство и реализацию продукции первостепенное значение имеет классификация затрат:

  • на переменные (или прямые) — размер которых зависит от объема выпуска продукции и, соответственно, от объема реализуемой выпущенной продукции. В качестве примеров можно привести:

    • сырье и материалы, входящие в состав конкретного вида продукции;

    • заработную плату производственного персонала;

  • постоянные (или косвенные) — размер которых условно является одинаковым при варьирующих объемах производства. Примерами постоянных затрат могут служить:

    • арендные и лизинговые платежи за производственное оборудование и помещения;

    • некоторые включаемые в себестоимость налоги, например налог на имущество;

    • расходы на содержание управленческого персонала.

Обратите внимание! Условно постоянные расходы часто распределяются на себестоимость готовой продукции.

При этом возникает зависимость: чем больше объем выпуска, тем меньше доля косвенных расходов в себестоимости продукции. Тем выше будет показатель прибыли предприятия, получающийся по бухгалтерским записям.

Из приведенной выше взаимосвязи возникают предпосылки для выделения двух методов планирования затрат — по принципу маневрирования величинами постоянных расходов:

  • метод прямых затрат (или метод «директ-костинг») — учитывающий в составе производственной себестоимости только переменные затраты (при этом косвенные издержки относятся сразу на финрезультаты, без распределения);

  • метод полных затрат — заключающийся в суммировании в себестоимости продукции всех произведенных затрат.

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Нюансы метода неполных (прямых) затрат

Плюсы метода

Учет только прямых затрат позволяет проводить оперативный анализ и планирование по направлениям:

  • зависимости себестоимости от объема производства;

  • зависимости маржинального дохода от объема производства и влияния маржи на итоговую прибыль компании (маржинальный доход или просто маржа — специфический показатель для метода неполных затрат — представляет собой разницу между валовой выручкой от продаж продукции и прямыми затратами на ее производство);

  • выявления зависимости между итоговой величиной прибыли и размером прямых или косвенных расходов во взаимосвязи с установленными продажными ценами и ассортиментом;

  • определения точки безубыточности производственных проектов;

  • определения максимально возможных затрат на производство при заданной величине рентабельности.

Резюмируя, можно сказать, что метод неполных затрат дает обширную информацию для принятия управленческих решений.

В том числе позволяет эффективно управлять ценовой и ассортиментной политикой, а так же объемами выпуска различных групп продукции.

Минусы метода

Основным минусом является трудность в правильной классификации затрат на переменные и постоянные применительно к конкретному предприятию. На практике это бывает достаточно сложно выполнить.

Например, такой вид затрат, как расходы на электроэнергию:

  • с одной стороны, при изменении объемов производства почти всегда будет изменяться и итоговое количество потребляемой энергии — то есть по этому критерию такие затраты нужно относить к переменным;

  • с другой стороны, электричество может тратиться на освещение и обогрев производственных помещений, на работу электронно-измерительного оборудования и т.д. — то есть потребляемый на эти цели объем энергии не особенно зависит от того, какой объем продукции в данный момент выпускается в этих помещениях, и расходы на эту электроэнергию логичнее было бы классифицировать как постоянные.

Еще одним минусом метода прямых затрат принято считать более сложную организацию учета.

Зачастую применение метода ведет к параллельному существованию финансовой и управленческой бухгалтерии (т.е. ведет к росту затрат на содержание бухгалтерского аппарата).

Кроме того, даже если разделения на финансовый учет и управленку нет — подготовка отчета о финрезультатах за период все равно проходит в несколько этапов (калькуляция прямых издержек, калькуляция и списание косвенных издержек, классификация и отнесение на финрезультат иных расходов, которые учитываются отдельно, и т. д.).

Нюансы метода полных затрат

Плюсы метода

  • Возможность определять, как с ростом объема выпуска продукции уменьшается доля постоянных издержек в себестоимости.

  • Возможность управлять показателем косвенных издержек за счет маневрирования объемами выпуска и, как следствие, возможность влиять на показатель прибыли, который отразится в отчетности.

  • Метод полных затрат при применении на практике застраховывает от ситуации, когда отпускные цены в итоге не покрывают всех издержек на выпуск продукции (что иногда случается при незапланированном росте постоянных затрат при применении «директ-костинга»).

Минусы метода

В противоположность методу прямых затрат метод полного включения издержек в себестоимость может негативно повлиять на принятые на его основе управленческие решения.

Пример. Предприятие производит основную продукцию А. Дополнительно решено наладить выпуск продукции В, которая примерно сопоставима по характеристикам с продукцией А.

При этом при планировании и внесении дополнений в учетную политику сформировался такой порядок распределения накладных и управленческих расходов, что большая их часть стала относиться к продукции В.

Методику распределения постоянных расходов предприятие определяет самостоятельно и фиксирует в учетной политике.

В результате была искусственно создана ситуация:

Себестоимость единицы А = 1000 (прямые издержки) + 300 (косвенные издержки) = 1300.

Предприятие применяет наценку 50%. То есть отпускная цена единицы А = 1300 × 1,5=1 950.

Себестоимость единицы В = 900 (прямые издержки) + 600 (косвенные издержки) = 1500.

Отпускная цена единицы В = 2250.

Таким образом, в результате неверно выбранного способа распределения издержек по видам продукции вместо рабочей альтернативы продукту А получили продукт, сходный по характеристикам, но на 300 рублей дороже.

Будут ли покупать такой продукт? Маловероятно. Скорее всего, вся работа по выпуску продукта В принесет предприятию только убытки.

Приведенный пример также демонстрирует второй негативный аспект метода полных затрат — сложность эффективного ценообразования. В данном случае многоэтапным будет как раз установление отпускной цены.

Таким образом, чтобы не попасть впросак с товаром В, менеджерам предприятия следовало произвести все расчеты по распределению издержек на себестоимость и по определению наценки до того, как продукция В оказалась фактически внедрена в производство.

Итоги

Планированию затрат на производство и реализацию продукции всегда предшествует выбор основного метода планирования.

Обе методики, традиционно применяемые в производственно-сбытовом менеджменте, имеют как свои плюсы, так и свои минусы.

Определение подходящего метода и его корректное применение — это субъективный экспертный выбор менеджмента предприятия.

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