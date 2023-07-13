Планирование затрат на производство и реализацию продукции

Основным минусом является трудность в правильной классификации затрат на переменные и постоянные применительно к конкретному предприятию. На практике это бывает достаточно сложно выполнить.

Например, такой вид затрат, как расходы на электроэнергию:

с другой стороны, электричество может тратиться на освещение и обогрев производственных помещений, на работу электронно-измерительного оборудования и т.д. — то есть потребляемый на эти цели объем энергии не особенно зависит от того, какой объем продукции в данный момент выпускается в этих помещениях, и расходы на эту электроэнергию логичнее было бы классифицировать как постоянные.

с одной стороны, при изменении объемов производства почти всегда будет изменяться и итоговое количество потребляемой энергии — то есть по этому критерию такие затраты нужно относить к переменным;

Еще одним минусом метода прямых затрат принято считать более сложную организацию учета.

Зачастую применение метода ведет к параллельному существованию финансовой и управленческой бухгалтерии (т.е. ведет к росту затрат на содержание бухгалтерского аппарата).

Кроме того, даже если разделения на финансовый учет и управленку нет — подготовка отчета о финрезультатах за период все равно проходит в несколько этапов (калькуляция прямых издержек, калькуляция и списание косвенных издержек, классификация и отнесение на финрезультат иных расходов, которые учитываются отдельно, и т. д.).

Нюансы метода полных затрат

Плюсы метода

Возможность определять, как с ростом объема выпуска продукции уменьшается доля постоянных издержек в себестоимости.

Возможность управлять показателем косвенных издержек за счет маневрирования объемами выпуска и, как следствие, возможность влиять на показатель прибыли, который отразится в отчетности.

Метод полных затрат при применении на практике застраховывает от ситуации, когда отпускные цены в итоге не покрывают всех издержек на выпуск продукции (что иногда случается при незапланированном росте постоянных затрат при применении «директ-костинга»).

Минусы метода

В противоположность методу прямых затрат метод полного включения издержек в себестоимость может негативно повлиять на принятые на его основе управленческие решения.

Пример. Предприятие производит основную продукцию А. Дополнительно решено наладить выпуск продукции В, которая примерно сопоставима по характеристикам с продукцией А.

При этом при планировании и внесении дополнений в учетную политику сформировался такой порядок распределения накладных и управленческих расходов, что большая их часть стала относиться к продукции В.

Методику распределения постоянных расходов предприятие определяет самостоятельно и фиксирует в учетной политике.