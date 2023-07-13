Планирование затрат на производство и реализацию продукции

Об основных подходах к планированию производственных затрат расскажет наш материал.
Два основных подхода к планированию затрат
В планировании затрат на производство и реализацию продукции первостепенное значение имеет классификация затрат:
на переменные (или прямые) — размер которых зависит от объема выпуска продукции и, соответственно, от объема реализуемой выпущенной продукции. В качестве примеров можно привести:
сырье и материалы, входящие в состав конкретного вида продукции;
заработную плату производственного персонала;
постоянные (или косвенные) — размер которых условно является одинаковым при варьирующих объемах производства. Примерами постоянных затрат могут служить:
арендные и лизинговые платежи за производственное оборудование и помещения;
некоторые включаемые в себестоимость налоги, например налог на имущество;
расходы на содержание управленческого персонала.
Обратите внимание! Условно постоянные расходы часто распределяются на себестоимость готовой продукции.
При этом возникает зависимость: чем больше объем выпуска, тем меньше доля косвенных расходов в себестоимости продукции. Тем выше будет показатель прибыли предприятия, получающийся по бухгалтерским записям.
Из приведенной выше взаимосвязи возникают предпосылки для выделения двух методов планирования затрат — по принципу маневрирования величинами постоянных расходов:
метод прямых затрат (или метод «директ-костинг») — учитывающий в составе производственной себестоимости только переменные затраты (при этом косвенные издержки относятся сразу на финрезультаты, без распределения);
метод полных затрат — заключающийся в суммировании в себестоимости продукции всех произведенных затрат.
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Нюансы метода неполных (прямых) затрат
Плюсы метода
Учет только прямых затрат позволяет проводить оперативный анализ и планирование по направлениям:
зависимости себестоимости от объема производства;
зависимости маржинального дохода от объема производства и влияния маржи на итоговую прибыль компании (маржинальный доход или просто маржа — специфический показатель для метода неполных затрат — представляет собой разницу между валовой выручкой от продаж продукции и прямыми затратами на ее производство);
выявления зависимости между итоговой величиной прибыли и размером прямых или косвенных расходов во взаимосвязи с установленными продажными ценами и ассортиментом;
определения точки безубыточности производственных проектов;
определения максимально возможных затрат на производство при заданной величине рентабельности.
Резюмируя, можно сказать, что метод неполных затрат дает обширную информацию для принятия управленческих решений.
В том числе позволяет эффективно управлять ценовой и ассортиментной политикой, а так же объемами выпуска различных групп продукции.
Минусы метода
Основным минусом является трудность в правильной классификации затрат на переменные и постоянные применительно к конкретному предприятию. На практике это бывает достаточно сложно выполнить.
Например, такой вид затрат, как расходы на электроэнергию:
с одной стороны, при изменении объемов производства почти всегда будет изменяться и итоговое количество потребляемой энергии — то есть по этому критерию такие затраты нужно относить к переменным;
с другой стороны, электричество может тратиться на освещение и обогрев производственных помещений, на работу электронно-измерительного оборудования и т.д. — то есть потребляемый на эти цели объем энергии не особенно зависит от того, какой объем продукции в данный момент выпускается в этих помещениях, и расходы на эту электроэнергию логичнее было бы классифицировать как постоянные.
Еще одним минусом метода прямых затрат принято считать более сложную организацию учета.
Зачастую применение метода ведет к параллельному существованию финансовой и управленческой бухгалтерии (т.е. ведет к росту затрат на содержание бухгалтерского аппарата).
Кроме того, даже если разделения на финансовый учет и управленку нет — подготовка отчета о финрезультатах за период все равно проходит в несколько этапов (калькуляция прямых издержек, калькуляция и списание косвенных издержек, классификация и отнесение на финрезультат иных расходов, которые учитываются отдельно, и т. д.).
Нюансы метода полных затрат
Плюсы метода
Возможность определять, как с ростом объема выпуска продукции уменьшается доля постоянных издержек в себестоимости.
Возможность управлять показателем косвенных издержек за счет маневрирования объемами выпуска и, как следствие, возможность влиять на показатель прибыли, который отразится в отчетности.
Метод полных затрат при применении на практике застраховывает от ситуации, когда отпускные цены в итоге не покрывают всех издержек на выпуск продукции (что иногда случается при незапланированном росте постоянных затрат при применении «директ-костинга»).
Минусы метода
В противоположность методу прямых затрат метод полного включения издержек в себестоимость может негативно повлиять на принятые на его основе управленческие решения.
Пример. Предприятие производит основную продукцию А. Дополнительно решено наладить выпуск продукции В, которая примерно сопоставима по характеристикам с продукцией А.
При этом при планировании и внесении дополнений в учетную политику сформировался такой порядок распределения накладных и управленческих расходов, что большая их часть стала относиться к продукции В.
Методику распределения постоянных расходов предприятие определяет самостоятельно и фиксирует в учетной политике.
В результате была искусственно создана ситуация:
Себестоимость единицы А = 1000 (прямые издержки) + 300 (косвенные издержки) = 1300.
Предприятие применяет наценку 50%. То есть отпускная цена единицы А = 1300 × 1,5=1 950.
Себестоимость единицы В = 900 (прямые издержки) + 600 (косвенные издержки) = 1500.
Отпускная цена единицы В = 2250.
Таким образом, в результате неверно выбранного способа распределения издержек по видам продукции вместо рабочей альтернативы продукту А получили продукт, сходный по характеристикам, но на 300 рублей дороже.
Будут ли покупать такой продукт? Маловероятно. Скорее всего, вся работа по выпуску продукта В принесет предприятию только убытки.
Приведенный пример также демонстрирует второй негативный аспект метода полных затрат — сложность эффективного ценообразования. В данном случае многоэтапным будет как раз установление отпускной цены.
Таким образом, чтобы не попасть впросак с товаром В, менеджерам предприятия следовало произвести все расчеты по распределению издержек на себестоимость и по определению наценки до того, как продукция В оказалась фактически внедрена в производство.
Итоги
Планированию затрат на производство и реализацию продукции всегда предшествует выбор основного метода планирования.
Обе методики, традиционно применяемые в производственно-сбытовом менеджменте, имеют как свои плюсы, так и свои минусы.
Определение подходящего метода и его корректное применение — это субъективный экспертный выбор менеджмента предприятия.