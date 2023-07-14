Новый порядок медицинских осмотров работников с 1 марта 2024 года

Проект приказа Минздрава «Об утверждении Порядка проведения предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, их периодичности, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (далее — проект приказа) проходит публичное обсуждение на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов до 2 августа включительно.

Планируется, что изменения вступят в силу 1 марта 2024 года.

Проектом предлагается утвердить:

новый порядок проведения предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, их периодичность (приложение № 1);

новый перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и опасными производственными факторами, а также работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (приложение № 2).

Приказ Минздрава от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» утратит силу вместе со всеми внесёнными в него изменениями.

Причина пересмотра порядка — изменения, внесённые:

Сравнительный анализ

Мы сравнили новый Порядок с пока ещё действующим и нашли всего 7 существенных поправок.

1. Работодатели будут выдавать сотруднику или лицу, которое поступает на работу, направление на обязательное психиатрическое освидетельствование.

Это нужно сделать, если при проведении предварительного или периодического медосмотра психиатр, участвующий в них, обнаружит психические расстройства, психиатрические противопоказания для отдельных видов деятельности или их признаки (п. 7.2 проекта порядка). Вот как сформулирован этот момент в новом Порядке:

7.2. В случае выявления у работника (лица, поступающего на работу) при проведении предварительного или периодического осмотра психических расстройств, психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности, или их признаков, последний на основании выданного работодателем (его уполномоченным представителем) направления на освидетельствование направляется для прохождения обязательного психиатрического освидетельствования.

2. Номер медицинского страхового полиса обязательного и (или) добровольного медицинского страхования обязательно указывать только при оплате медицинского осмотра за счёт средств обязательного медицинского страхования. Если платит работодатель, номера полисов в направлении на медицинский осмотр указывать не нужно.

3. Электронные направление на медицинский осмотр работодатель и лицо, поступающее на работу, или работник должны будут подписывать не простой, а усиленной электронной подписью (УКЭП).

4. Если в компании есть структурные подразделения, то в списке на медицинский осмотр нужно будет указать в каком из них трудится работник.

5. Уточнили, что сведения о результатах осмотров в электронном виде медицинская организация представляет в ЕГИСЗ в течение 1 рабочего дня со дня формирования медицинского документа (п. п. 17, 34 проекта Порядка). Сейчас для этого есть 5 рабочих дней.

К слову, медицинский осмотр будут проводить только те медицинской организации, у которых не только есть действующая лицензия на их проведение, но и возможность обмениваться информацией с ЕГИСЗ.

6. Установили срок в 5 рабочих дней с момента завершения периодического осмотра для оповещения работодателя о том, что медицинская организация выдала работнику справку о необходимости дополнительного медобследования в случае, когда оценка результатов осмотра и профпригодности работника затруднена из-за наличия у него заболевания (п. 32 проекта порядка).

7. Формы электронных направлений и заключений, оформляемых медиками установлены Порядком организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов установлены приказом Минздрава от 7 сентября 2020 г. № 947н и на него в новом Порядке медицинских осмотров сделана ссылка.

На этом с существенными поправками всё.