СОУТ с 2024 года будет проводиться по новой методике

Соответствующий проект приказа Минтруда «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчёта о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению» размещён на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Его публичное обсуждение завершится 1 августа 2023 года. Поторопитесь с ним познакомиться и высказать свою конструктивную критику, чтобы потом не возмущаться «кто это всё понаписал».

Проект разработан:

по поручению Минтруду заместителя председателя Правительства Т.А. Голиковой от 20 декабря 2022 г. № ТГ-П45-21941;

исходя из анализа правоприменительной практики приказа Минтруда от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчёта о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению».

Изменения вносятся с целью приведения Методики в соответствие с новыми нормативными актами Роспотребнадзора по санитарно-гигиеническому нормированию физических факторов, учёта правоприменительной практики проведения специальной оценки условий труда с 2014 года и предложений социальных партнёров.

С 1 января 2014 года вступил в силу закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», который ввёл новую процедуру специальной оценки условий труда на рабочих местах.

С 1 апреля 2014 года вступил в силу приказ Минтруда от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчёта о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению» (далее — Методика), установивший основные требования к процедурам и основным формам документов, необходимым для проведения специальной оценки условий труда, нормы которого были согласованы с действующими на тот период нормативными актами Роспотребнадзора в сфере санитарно-гигиенического нормирования.

С проведением в 2019-2021 годах «регуляторной гильотины» в системе трудовых отношений и охраны труда, а также в системе санитарно-гигиенического нормирования утверждены и вступили в силу новые нормативные акты Роспотребнадзора, устанавливающие санитарно-гигиеническое нормирование условий труда, в связи с чем возникла необходимость согласования положений Методики с указанным нормированием.

Кроме того, в рамках трансформации делового климата поступили предложения работодателей по упрощённому оформлению результатов специальной оценки условий труда для рабочих мест с допустимыми условиями труда.

Дополнительно по результатам мониторинга проведения специальной оценки условий труда необходимо учесть результаты правоприменительной практики оценки условий труда по отдельным факторам для некоторых категорий работ, специфика которых не позволяет установить особенности проведения специальной оценки условий труда (обслуживание коксовых батарей), что невозможно было реализовать в рамках ранее внесённых в Методику изменений.

Методика включена в «Белый список НПА» (пункт 933), в связи с чем поправки в неё вносить нельзя, нужно принимать новый нормативный акт взамен «догильотинного», что Минтруд и сделал.

Минтруд планирует, что принятие проекта приказа будет способствовать повышению качества и достоверности результатов проведения специальной оценки условий труда, что приведёт к улучшению социальной защиты работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, и будет способствовать социальной стабильности на территориях субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Проект приказа не отменяет какие-либо обязанности, запреты и ограничения, уточняет уже имеющиеся требования к процедурам и порядку проведения специальной оценки условий труда, а лишь уточняет уже имеющиеся требования к процедурам и порядку проведения спецоценки.

Предположительно 1 марта 2024 года вступят в силу новые документы по проведению СОУТ:

Методика проведения специальной оценки условий труда (приложение № 1 к проекту приказа);

Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов (приложение № 2 к проекту приказа);

Форма отчёта о проведении специальной оценки условий труда (приложение № 3 к проекту приказа);

Инструкция по заполнению формы отчёта о проведении специальной оценки условий труда (приложение № 4 к проекту приказа).

Одновременно будет исключён из «белого списка НПА» и признан утратившим силу приказ Минтруда от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчёта о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению» со всеми внесёнными в него изменениями.

Новая методика будет действовать 6 лет: с 1 марта 2024 г. до 1 марта 2030 г.

На этом пока всё.