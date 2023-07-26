Трудовые проверки

Что такое профилактические визиты ГИТ. Стоит ли их опасаться?

Порядок проведения проверок сохранится неизменным следующие 2,5 года, а нерадивых ревизоров будут наказывать рублём.

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Что такое профилактические визиты ГИТ. Стоит ли их опасаться?
Иллюстрация: freepik/freepik

Проверки ГИТ

До 31 декабря 2025 года продлён порядок организации и осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Соответствующее постановление Правительства от 29.05.2023 № 860 «О внесении изменения в пункт 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 2021 г. № 123» опубликовано на портале правовой информации.

Ранее срок действия постановления Правительства от 21 июля 2021 г. № 1230, которым утверждён указанный порядок, ограничивался 1 июня 2023 года.

Штрафы для инспекторов ГИТ

В КоАП внесены поправки о штрафах для инспекторов, которые не выдают предписания или не контролируют их исполнение.

Закон от 29.05.2023 № 195-ФЗ «О внесении изменений в статью 19.6-1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» опубликован на портале правовой информации.

Поправки внесены в ст. 19.6.1 КоАП и предусматривают для чиновников административную ответственность за неисполнение (если эти действия/бездействие не содержат признаков уголовно наказуемого деяния):

  • обязанности по выдаче после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия, акта о проведённой проверке контролируемому лицу предписания об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в случаях, предусмотренных законодательством о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле;

  • обязанности по осуществлению контроля за исполнением выданного предписания.

За нарушение предусмотрено наказание:

  • в виде предупреждения или штрафа 3—5 тыс. руб. за первое нарушение;

  • в виде штрафа 5—15 тыс. руб. или дисквалификации на срок от 6 месяцев до 1 года за повторное нарушение.

Поправки вступили в силу 9 июня 2023 года.

На этом всё.

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