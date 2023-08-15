5 вещей, которые убивают вашу продуктивность на работе. И 10 способов от них избавиться

Бывают дни, когда нет сил ни на что — в том числе и на работу. Продуктивность практически на нуле.

Если это случается редко, то ситуация вполне нормальная: мы люди, а не роботы. Но если сил нет всегда, стоит насторожиться, поискать причины и разобраться с ними.

В конце концов, треть жизни человек проводит на работе — совсем не здорово столько времени ощущать себя «вареным помидором». Да и деловая репутация может пострадать, если постоянно выдавать слабые результаты и срывать дедлайны.

1. Проблемы со здоровьем

Знаете шуточную фразу «Как-то раз я так устал, что до сих пор не могу отдохнуть»? Так вот — она совсем не смешная.

Если вам буквально не хочется просыпаться и вы ничего не хотите делать в течение дня, стоит задуматься о здоровье.

Возможно, у вас синдром хронической усталости. По данным специалистов, от него страдают 20–25% россиян. Основные симптомы:

невозможность сосредоточиться;

перепады настроения;

головокружения и головные боли;

сонливость;

гриппоподобные симптомы (от боли в горле до озноба — температуры при этом, как правило, нет).

Что делать?

Обратитесь к терапевту. Он исключит другие заболевания, которые могут проявляться подобным образом, и даст направление к неврологу. А еще важно не переутомляться, следить за питанием, высыпаться и поменьше думать о работе в выходные и отпуске.

2. Прокрастинация

Прокрастинация — это привычка постоянно откладывать важные дела на потом («Позвоню клиенту после того, как схожу попить кофе… или после обеда…», «Закончу верстку страницы сегодня, вот только посмотрю эпизод сериала… а может, два…»). Или, другими словами, царица сорванных дедлайнов, неудач и потраченных нервов. Сложно не познакомиться, легко втянуться — но вполне возможно победить!

Что делать?

Попробуйте «обмануть» себя.

Разрывайте цепочку, которая ведет к прокрастинации. Например.

«Я закончу верстку страницы сегодня, вот только посмотрю эпизод сериала» — разрываем цепочку элементом «и даже». Получается: «Я закончу верстку страницы сегодня И ДАЖЕ открою необходимый шаблон, перенесу в него часть контента до того, как посмотрю эпизод сериала».

В лучшем случае вы втянетесь, закончите страницу и пойдете смотреть сериал со спокойным сердцем и чистой совестью.

А если нет — начнете делать хоть что-то. И перед следующей серией или чашкой чая снова используете «и даже», чтобы приблизиться к финалу.

Хотя бы пять минут.

Не используйте никакие уловки — просто отведите на работу 5–10 минут, поставьте таймер и не отвлекайтесь ни на что.

Устать за такое время сложно, а вот добиться каких-то подвижек или захотеть сделать задачу целиком — возможно.

Техники 90/30 и 52/17.

Это метод тайм-менеджмента, разработанный итальянцем Франческо Чирилло.

Суть — вы без перерыва работаете 90 минут, а потом на 30 минут отвлекаетесь. Или 52 минуты работаете, 17 отдыхаете. Как раз хватит на прогулку, приятный перекус, эпизод сериала.

Нужен таймер и готовность сразу приняться за дела, когда его запустите. Старайтесь не выбиваться из ритма, даже если втянулись, — иначе потом будет соблазн отложить и «возвращение» к работе.

3. Неумение планировать время

Вы беретесь за вроде бы небольшую задачу, а потом обнаруживаете, что заняты ею уже 4 часа и не всё так просто. Пообещали заказчику отдать макет через 4 дня — и так забили рабочую неделю, что завтра дедлайн, а ничего не сделано. Договорились встретиться с клиентом у него в офисе, но не учли, что время визита к нему приходится на час пик, и на полчаса опоздали из-за пробок.

В итоге — упадок сил, работа в спешке и с худшим результатом.

Что делать?

Не спешите с ответами.

Если вас просят оценить, сколько времени займет задача, возьмите паузу и пообещайте озвучить сроки в течение часа. Внимательно вчитайтесь в техническое задание, сформулируйте уточняющие вопросы. Заложите немного времени на случай форс-мажора. И только потом подписывайтесь под определенным дедлайном.

Учитывайте риски.

Постоянно задавайте себе вопрос «Что может пойти не так?». Как в примере с пробками: вы поедете через центр города в час пик, велик шанс «застрять» на каком-нибудь светофоре. Лучше заранее сдвинуть встречу, а если это невозможно — выехать пораньше.

Составляйте списки дел на завтра/неделю.

Вечером пишите список дел, которые хотите успеть за следующий день. С утра приступайте к нему — и если кто-то просит вас о незапланированной, но не срочной задаче, заносите ее в список на следующий день.

А можно попробовать метод scrum и использовать спринты.

Вы задаете длительность спринта — например, неделя. В конце предыдущего или начале текущего принимаете задачи, которые будете решать. И занимаетесь только ими.

Конечно, бывают форс-мажоры и исключения: тогда не слишком срочную задачу из текущего спринта можно отложить на следующий, а в освободившееся время решать острую проблему.

4. Неумение расставлять приоритеты

Вы привыкли браться за задачу, как только она возникает, и не всегда задумываетесь, страдают от этого более срочные дела или нет. Поэтому порой в конце дня вас ожидают неприятные сюрпризы: например, вы провели опрос клиентов о качестве обслуживания в новом ресторане, но забыли отдать данные для квартального отчета — и начальник просто лютует.

Что делать?

Попробуйте нарисовать матрицу Эйзенхауэра. Это таблица из 4 блоков — «Важно и срочно», «Важно, но не срочно», «Срочно, но не важно», «Не срочно и не важно».

Выберите время, когда вас никто не будет отвлекать, выпишите все текущие задачи и распределите их по блокам:

важное и срочное стоит делать в первую очередь;

важное, но не срочное — отложить, но не забывать;

срочное, но менее важное можно выполнить позже или делегировать;

не срочное и не важное — сделать, когда будет возможность, или вовсе «опустить».

Матрицу Эйзенхауэра можно и нужно обновлять, когда появляются новые задачи.

5. Многозадачность

Многие привыкли считать ее чем-то положительным. И она действительно удобна до поры до времени — но в основном для окружающих, не для вас.

Чем больше задач вы стараетесь выполнить одновременно, тем сильнее рассеивается ваше внимание и тем быстрее важные детали вылетают из головы. Итог — результаты хуже.

Что делать?

По возможности не берите много задач и решайте их последовательно: выполнили одну — перешли к другой.

В ситуациях, когда это невозможно, фиксируйте все детали, которые вам пригодятся для работы. Конспектируйте пожелания заказчиков, записывайте разговоры с клиентами, просите коллег ставить задачи в письменном виде через почту или Jira — чтобы всегда была возможность вернуться к вводным и свериться, соответствует ли результат изначальному запросу.

А еще не забывайте о перерывах, отдыхе, питании и сне. Иначе можно довести себя до хронической усталости или даже до выгорания.