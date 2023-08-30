Изменения в правилах аккредитации по охране труда

Соответствующее постановление Правительства от 16 августа 2023 г. № 1347 опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.
Данным постановлением вносятся поправки в Правила аккредитации организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в области охраны труда, утвержденные постановлением Правительства от 16 декабря 2021 г. № 2334.
Ключевых изменений 3. Они свяжут все этапы процедуры аккредитации с порталом Госуслуг.
Изменение №1
Заявления на аккредитацию сделали интерактивным:
Заявление на аккредитацию может будет подать на «Госуслугах» в электронной форме посредством заполнения интерактивной формы.
Заявления в электронной форме подписываются УКЭП или УНКЭП. Усиленная неквалифицированная электронная подпись может применяться физическими лицами при представлении интересов заявителя на основании доверенности.
В случае подачи заявления в электронной форме сведения о членах комиссии, ТСО и СДО можно будет указать посредством заполнения интерактивной формы заявления, размещенной в ФГИС ЕПГУ.
Проверкапредставляемых сведений и внесение их в реестр производятся в автоматическом режиме.
Изменение № 2
Ускорили внесение изменений в Реестр:
Минтруд будет принимать решение о внесении изменений в сведения Реестра об аккредитованных организациях и ИП в течение не 30, а 21 календарного дня со дня регистрации заявления.
Изменение № 3
Минтруд сообщит на Госуслугах о принятых решениях:
Если вы подали заявление в электронной форме, то Минтруд уведомит вас о принятом решении о возобновлении аккредитации или об отказе в возобновлении аккредитации прямо на Госуслугах.
Внимание! Поправки вступят в силу 1 сентября 2024 года.