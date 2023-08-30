Охрана труда

Изменения в правилах аккредитации по охране труда

С 1 сентября 2024 года уточняется порядок аккредитации организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в области охраны труда.

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Изменения в правилах аккредитации по охране труда
Иллюстрация: umityildirim/unsplash

Соответствующее постановление Правительства от 16 августа 2023 г. № 1347 опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

Данным постановлением вносятся поправки в Правила аккредитации организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в области охраны труда, утвержденные постановлением Правительства от 16 декабря 2021 г. № 2334.

Ключевых изменений 3. Они свяжут все этапы процедуры аккредитации с порталом Госуслуг.

Изменение №1

Заявления на аккредитацию сделали интерактивным:

  • Заявление на аккредитацию может будет подать на «Госуслугах» в электронной форме посредством заполнения интерактивной формы.

  • Заявления в электронной форме подписываются УКЭП или УНКЭП. Усиленная неквалифицированная электронная подпись может применяться физическими лицами при представлении интересов заявителя на основании доверенности.

  • В случае подачи заявления в электронной форме сведения о членах комиссии, ТСО и СДО можно будет указать посредством заполнения интерактивной формы заявления, размещенной в ФГИС ЕПГУ.

  • Проверкапредставляемых сведений и внесение их в реестр производятся в автоматическом режиме.

Изменение № 2

Ускорили внесение изменений в Реестр:

  • Минтруд будет принимать решение о внесении изменений в сведения Реестра об аккредитованных организациях и ИП в течение не 30, а 21 календарного дня со дня регистрации заявления.

Изменение № 3

Минтруд сообщит на Госуслугах о принятых решениях:

  • Если вы подали заявление в электронной форме, то Минтруд уведомит вас о принятом решении о возобновлении аккредитации или об отказе в возобновлении аккредитации прямо на Госуслугах.

Внимание! Поправки вступят в силу 1 сентября 2024 года.

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