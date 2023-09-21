Охрана труда

Драка на работе = несчастный случай на производстве

Вот так поворот! По мнению суда, драка на работе должна быть квалифицирована как несчастный случай на производстве.

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Драка на работе = несчастный случай на производстве
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В бытовом помещении работодателя произошел конфликт, в результате которого одной работницей была нанесена травма другой работнице.

При расследовании несчастного случая комиссия работодателя пришла к выводу о том, что данный несчастный случай не связан с производством: травма была получена не при исполнении трудовых обязанностей или совершении каких-либо правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями.

Пострадавшая в конфликте нарушила Кодекс корпоративной этики организации (в части проявления агрессии, пренебрежительного и насмешливого отношения к коллеге, нанесения морального оскорбления) и Правила внутреннего трудового распорядка (в части использования рабочего времени для решения вопросов, не обусловленных трудовыми отношениями с работодателем).

Тогда получившая травму работница обратилась в ГИТ. Инспекторы решили, что данный несчастный случай подлежит квалификации как связанный с производством.

Работодателю вынесли предписание, в котором требовали признать утратившим силу акт о расследовании несчастного случая, обеспечить составление акта по форме Н-1.

Кроме того, работодателю было предписано обеспечить проведение оценки профессионального риска и разработать меры по снижению профессионального риска — опасность насилия от враждебно настроенных работников.

Работодатель с предписанием не согласился и обратился в суд. Суд первой инстанции признал незаконным предписание ГИТ, поскольку травма была получена в результате конфликта, не при исполнении трудовых обязанностей, хотя и на территории, и в помещении работодателя.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и пояснил, что ст. 229.2 ТК предусматривает исчерпывающий перечень оснований, по которым несчастные случаи могут квалифицироваться как не связанные с производством. Таких оснований судом не установлено.

Обстоятельства, на почве которых произошел конфликт, по мнению суда, правового значения для рассмотрения дела не имеют. Несчастный случай произошел на территории организации в здании административно-бытового корпуса, где находится рабочее место потерпевшей, травма, нанесенная потерпевшей другим лицом, была причинена в течение рабочего времени, а работодателем не исполнена основная обязанность по обеспечению безопасности труда и условий, отвечающих требованиям охраны и гигиены труда, то есть не созданы такие условия труда, при которых исключалось бы причинение вреда жизни и здоровью работника. What did you say?

По мнению Кемеровского областного суда, такой несчастный случай должен быть квалифицирован как связанный с производством.

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