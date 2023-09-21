Драка на работе = несчастный случай на производстве

В бытовом помещении работодателя произошел конфликт, в результате которого одной работницей была нанесена травма другой работнице.

При расследовании несчастного случая комиссия работодателя пришла к выводу о том, что данный несчастный случай не связан с производством: травма была получена не при исполнении трудовых обязанностей или совершении каких-либо правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями.

Пострадавшая в конфликте нарушила Кодекс корпоративной этики организации (в части проявления агрессии, пренебрежительного и насмешливого отношения к коллеге, нанесения морального оскорбления) и Правила внутреннего трудового распорядка (в части использования рабочего времени для решения вопросов, не обусловленных трудовыми отношениями с работодателем).

Тогда получившая травму работница обратилась в ГИТ. Инспекторы решили, что данный несчастный случай подлежит квалификации как связанный с производством.

Работодателю вынесли предписание, в котором требовали признать утратившим силу акт о расследовании несчастного случая, обеспечить составление акта по форме Н-1.

Кроме того, работодателю было предписано обеспечить проведение оценки профессионального риска и разработать меры по снижению профессионального риска — опасность насилия от враждебно настроенных работников.

Работодатель с предписанием не согласился и обратился в суд. Суд первой инстанции признал незаконным предписание ГИТ, поскольку травма была получена в результате конфликта, не при исполнении трудовых обязанностей, хотя и на территории, и в помещении работодателя.