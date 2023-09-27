Финансовое планирование на предприятии: инструменты для бухгалтера

Что такое финансовая модель?

Финансовая модель — это система показателей, которые помогают составить качественный прогноз выручки, денежного потока, прибыльности и иных показателей эффективности организации.

Финансовая модель дает возможность предпринимателям оперативно контролировать деятельность организации, а также прогнозировать как их решения могут повлиять на будущее компании. Как правило, финмодель составляют на календарный год, иногда больше.

Финансовое моделирование позволяет найти узкие места в компании и попытаться отыскать решения для их устранения.

А что тогда бюджет?

Бюджет — это финансовый план, состоящий из двух основных категорий — доходов и расходов. Имея правильно составленный бюджет можно принимать взвешенные решения, так как все доходы и расходы уже собраны в единое целое, понимать куда уходят деньги и повышать свою финансовую дисциплину.

Итак, и финансовая модель и бюджет — это инструменты финансового планирования, только модель — это поверхностный анализ, а бюджет — более глубокий и детально проработанный инструмент.

Чтобы достигать поставленных целей и принимать оперативные решения нужно иметь и финансовую модель и бюджет.

Как понять, когда составлять бюджет, а когда модель?

Что такое финансовая модель и бюджет, в чем разница и когда применять вы узнаете на курсе «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».

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