НДС

Жив или нет бумажный НДС в 2023 году

Как только появился налог на добавленную стоимость, в этот же день придумали вместо фактических расходов использовать «бумажные». В большинстве случаев покупка «бумажного» НДС не приводит к уменьшению налогов. Так в чем подвох, почему одни до сих продают, а другие покупают.

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Жив или нет бумажный НДС в 2023 году
Иллюстрация: benzoix/freepik

Продавцы счет-фактур обещают, что с их помощью НДС к уплате будет существенно меньше, чем могло быть в реальности. Даже на требования и претензии налоговиков готовы за вас ответить.

Однако, покупка «бумажного НДС» не освобождает от участия, а на прямую вписывается в незаконную налоговую схему. Уже не первый год применение этой схемы вычисляет налоговый программный комплекс АСК НДС-2.

Купив «бумажный» НДС, вы покупаете лишь отсрочку для уплаты налога, потому что схему рано или поздно обнаружат и раскрутят всю цепочку участников.

В двух словах о принципах покупки «бумажного» НДС

Покупка счет-фактур сравнима с походом в магазин, потому что всё достаточно просто. Вам нужно только договориться о количестве и цене с продавцом, загрузить полученные бумаги в декларацию по НДС, и заплатить в бюджет меньше, чем положено.

В схеме не нужно участвовать большому числу сотрудников, создавать и дробить организации. Результат от применения схемы долго ждать не придется.

По своей сути «бумажный» НДС заменяет схему с поиском однодневок, предоставляет необходимые вычеты. На всех реальных вычетов не хватает, поэтому предложения «черных» оптимизаторов выглядят ещё более привлекательно.

Стоимость «бумажного» НДС складывается не только из цены бумаги и печати, а большую долю занимают расходы на создание и поддержание линейной цепочки технических перепродавцов. В 2023 году? чтобы обойти АСК НДС-2? оптимизаторам требуется больше сил, средств и времени, чтобы вырастить сложное дерево связей, скрывающее брошенные однодневки с долгами по НДС.

Чтобы АСК НДС-2 не сразу заметил и раскрыл схему, оптимизаторам требуется разыгрывать настоящие спектакли по имитации реальных сделок. Раньше достаточно было перепродать одну и туже партию товара в неизменном виде через 10 посредников. Но с приходом автоматизации и цифровизации, чтобы обмануть налоговиков и запутать следы, товары перепродают через сложноразветвленную сеть посредников.

Производители «бумажных» счет-фактур раздробляют сделки на каждом уровне у своих подставных поставщиков. Схема больше не выглядит линейной, это настоящие ветви из поставок. Эти ветви закольцовывают, чтобы путь к разрыву НДС проследить было невозможно.

Например, на пятом уровне поставщик продает товар поставщику третьего уровня, а тот — поставщику шестого уровня, который поставляет товар снова пятому. Они выставляют друг другу счета-фактуры на небольшие суммы. Уровни поставщиков перемешиваются друг с другом. Цель всех этих действий — максимально распылить вычеты.

Подставных компаний должно быть не только много, они все также должны обладать минимальными признаками реальных фирм: работающий офис и персонал, а также директор — не массовый номинал.

С какими рисками сталкивается покупатель «бумажного» НДС

В своей рекламе оптимизаторы не стесняются хвалить свой НДС, только у них самые качественные счет-фактуры и «реальные» поставщики. 100% гарантию вам никто не предоставит, как и не раскроет технологию производства. Вы покупаете «кота в мешке» и не можете его  контролировать.

Без информации о продавцах вы не сможете выполнить даже простейшую проверку на должную осмотрительность: сведения из учредительных документов. Заранее не сможете предсказать обнуление деклараций в предыдущих звеньях, которое потом как волна цунами накатит к вам. Это неминуемо ведет к уточнению налоговых обязательств по НДС.

После покупки хотя бы одной «бумажной» партии долго и спокойно вам не дадут. Даже если какое-то время к вашим декларациям вопросов не было, налоговики смогут раскрыть схему после очередного обновления программного комплекса.

В 2023 году продолжает успешно работать ИАС КБ (информационно-аналитическая система контрольного блока). Новая система объединила и автоматизировала функционал АСК НДС-2 со всеми базами данных ФНС в режиме онлайн.

Кроме вычисления цепочек и деревьев связей ИАС КБ способна строить автоцепочки по предполагаемому выгодоприобретателю схемы и заложенным в программе шаблонам схем «бумажного» НДС.

Кроме участия в незаконной схеме у покупателя начинает копиться кредиторская задолженность перед поставщиками несуществующих товаров.

Вычеты для НДС получили, а товара на складе как нет, так и не было.  Это одно из доказательств для налоговой не в вашу пользу. Отсутствие выявится после инвентаризации, которую проведут налоговые инспекторы. 

Игра с «бумажным» НДС не стоит свеч

Выигрыш настолько мал, что не покрывает стоимость «сгоревших свечей». К тому же нелегальную схему рано или поздно раскроют, как и ваше участие в ней. НДС придется доплатить в бюджет.

Сэкономив и получив отсрочку сегодня, завтра придется заплатить двойную цену: недоимку, штрафы, пени.

Не забывайте про риски персональной ответственности руководителя и главного бухгалтера — административной, субсидиарной и уголовной. А за эти неприятности вы ещё и заплатили.

НДС

Жив или нет бумажный НДС в 2023 году

Как только появился налог на добавленную стоимость, в этот же день придумали вместо фактических расходов использовать «бумажные». В большинстве случаев покупка «бумажного» НДС не приводит к уменьшению налогов. Так в чем подвох, почему одни до сих продают, а другие покупают.

Жив или нет бумажный НДС в 2023 году

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