По какой строке отражается основной капитал в балансе

Понятие основного капитала

В целом капитал означает финансовые ресурсы, инвестированные предприятием в собственные активы с целью получения дополнительной прибыли. Весь капитал можно условно поделить на две большие группы: основной и оборотный.

Основной капитал (ОК), по сути, представляет собой объем основных фондов и основных средств предприятия, выраженных в денежной величине.

Согласно общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ), утвержденному приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст, под основными фондами следует понимать произведенные активы, многократно используемые для производства товаров или оказания услуг в течение длительного периода времени, но не менее 12 месяцев.

ОКОФ к основным фондам относит:

здания и помещения,

сооружения,

расходы на улучшение земель,

оборудование (в т. ч. компьютерное и информационное),

хозяйственный инвентарь,

транспортные средства,

объекты интеллектуальной собственности,

программное обеспечение и др.

Как мы видим, основной капитал может быть представлен как в материальной, так и нематериальной форме.

Определение внеоборотных активов во многом схоже с понятием ОК. Согласно форме бухбаланса, утвержденной приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н, в состав внеоборотных активов также входят основные средства, НМА, поисковые активы, доходные вложения в матценности, финансовые вложения, отложенные налоговые и прочие внеоборотные активы.

Для формирования показателя ОК, как и показателя внеоборотных активов, используются данные раздела 1 баланса.

Структура основного капитала

Основной капитал предприятия образуют:

Основные средства — имущество, прямо или косвенно использующееся для производства продукции, оказания услуг, выполнения работ. В группу основных средств относят здания, оборудование, технику, транспорт, скот, инвентарь, земельные участки и др. (п. 4 ФСБУ 6/2020).

Важно! Наряду с ФСБУ 6/2020 с 2022 года был введен ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Незавершенное строительство — затраты по возведению объектов, на монтаж оборудования, а также приобретение оборудования, инвентаря и прочие капитальные затраты (п. 3 Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденного письмом Минфина от 30.12.1993 № 160).

Финансовые вложения — ценные бумаги, выкупленная дебиторская задолженность, вклады в уставный капитал сторонних организаций и др. (п. 3 ПБУ 19/02).

Нематериальные активы — документально подтвержденное право собственности на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (п. 4 ФСБУ 14/2022).

Важно! С 2024 года вступил в силу новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденный приказом Минфина от 30.05.2022 № 86н. Прежнее ПБУ 14/2007 утратило свою силу.

Для чего нужен анализ основного капитала

Анализ состояния ОК организации позволяет оценить уровень ее технической оснащенности, сделать выводы о заинтересованности участников в наращивании внутренних инвестиционных ресурсов, о надежности, стабильности и конкурентоспособности предприятия в целом.

Тщательное исследование структуры ОК выявляет скрытые возможности для более эффективного его использования, следствием чего становится увеличение доходности организации (в виде получения дополнительной прибыли, снижения себестоимости продукции, уменьшения временных затрат на выполнение работ и пр.).

Для полноценного анализа состояния основного капитала и расчета коэффициента эффективного использования основных фондов понадобится также информация, представленная в приложении № 3 к балансу, и статотчет формы № 11, утвержденной приказом Росстата от 22.06.2022 № 453.

Анализ ОК включает в себя несколько этапов:

Исследование динамики изменения показателя ОК.

Контроль за техническим состоянием основных фондов, их своевременным обновлением и техобслуживанием.

Анализ эффективности использования активов и выявление негативно влияющих на них обстоятельств.

Поиск дополнительного резерва для улучшения или пополнения собственных основных фондов.

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Информация об основном капитале в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность — основной источник информации о состоянии ОК предприятия.

С 01.06.2019 действуют актуальные бланки бухгалтерской отчетности в редакции, утвержденной приказом Минфина от 19.04.2019 №61н.

Для анализа изменения капитала используется приложение к балансу № 2 формы 0710004 «Отчет об изменениях капитала». Для изучения динамики движения основных фондов также окажется полезной статистическая годовая форма № 11.

В бухгалтерском балансе информация об ОК предприятия отражается в разделе 1 «Внеоборотные активы» в разрезе отдельных статей:

Строка 1110 — служит для отражения остаточной стоимости нематериальных активов.

Строки 1120, 1130, 1140 — отображают результаты исследований и разработок, нематериальные и материальные поисковые активы. Понятие поисковых активов дано в пп. 5–8 ПБУ 24/2011.

Строка 1150 — здесь фиксируется балансовая стоимость основных средств. Сюда же включаются затраты на незавершенные капитальные вложения в основные средства и приобретение оборудования с расшифровкой данного показателя. Обоснованием такого подхода служит п. 20 ПБУ 4/99, согласно которому «Незавершенное строительство» входит в состав группы «Основные средства».

Строка 1160 — доходные вложения представляют собой форму долгосрочных финансовых инвестиций, а потому включаются в состав основного капитала предприятия. Данная строка содержит информацию об остаточной стоимости основных средств, переданных за плату во временное пользование. Если договором аренды предусмотрена возможность последующего выкупа арендуемого имущества или его автоматический переход к арендатору по окончании срока договора, то имущество учитывается арендатором как собственные основные средства и также включается в основной капитал.

Строка 1170 — отражаются долгосрочные финансовые вложения.

Строка 1190 — здесь учитываются прочие внеоборотные активы, которые не попадают под распределение в основные группы 1-го раздела баланса и в то же время имеют существенный стоимостный показатель. Они также могут входить в состав основного капитала, если являются объектом классификации основных фондов.

Как мы видим, несмотря на схожесть понятий ОК и внеоборотных активов, различия в их структуре и стоимостном выражении все же имеются.

Так, в ОК не включаются данные строки 1180 с информацией об отложенных налоговых активах. Данный показатель формирует величину добавочного капитала (п. 68 приказа Минфина от 29.07.1998 № 34н).

Итоги

Величина основного капитала по балансовой стоимости складывается из показателей строк первого раздела бухгалтерского баланса «Внеоборотные активы», а именно: 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1190. Полученный результат отличается от данных итоговой строки 1100 на сумму отложенных налоговых активов, поскольку данный актив не включается в основной капитал.