Обязательная продажа валютной выручки: вводят штрафы за неисполнение

В ст. 15.25 КоАП предлагается прописать штраф за невыполнение обязанности по обязательной продаже инвалюты на внутреннем валютном рынке РФ, а также о нарушении установленного порядка обязательной продажи валютной выручки.

Сумма штрафа — от 3/4 до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке, — для юрлиц и от 40 до 50 тысяч руб. — для должностных лиц.

Напомним, обязательная продажа валютной выручки рядом экспортеров введена указом Президента от 11.10.2023 № 771. Основных требований в нем три:

На 6 месяцев для отдельных компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые установит правительство (должны в течение суток). Отдельные компании должны будут представлять индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в ЦБ и Росфинмониторинг. В отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

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Указом определен конкретный перечень экспортеров, которых всё это касается. В нем 43 группы компаний таких отраслей, как ТЭК, черная и цветная металлургия, химическая и лесная промышленность, зерновое хозяйство. Сам указ и перечень экспортеров публиковать не будут в связи с недружественными действиями иностранных государств.

С 16.10.2023 такие экспортеры должны в течение 60 дней зачислять на счета в российских банках не менее 80% полученной валютной выручки и в течение 2 недель продать на внутреннем рынке не менее 90% от зачисленного (постановление Правительства от 12.10.2023 № 1681, действует до 30.04.2024).

Основная цель данных мер — создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций, заявили в правительстве.