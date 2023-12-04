Справочник кодов видов валютных операций 2023–2024

Где используются КВВО

Коды видов валютных операций (КВВО) используются плательщиками при заполнении расчетных документов в рублях в ситуациях, когда одной из сторон выступает нерезидент (будь то сам плательщик, получатель денег или же банк-нерезидент, где открыт счет другого лица-резидента).

Коды видов валютных операций необходимы для обеспечения контроля, мониторинга и анализа информации по осуществляемым платежным операциям между резидентами/нерезидентами.

Код валютной операции указывается в справке, заполняемой резидентом:

при зачислении/списании денег (в российских рублях) от/в пользу нерезидента;

при зачислении инвалюты на транзитный счет или списании средств в инвалюте с расчетного счета.

Также ККВО нужны для проведения валютных операций в виде списания валюты РФ с банковского счета резидента/нерезидента. В этом случае в уполномоченный банк предоставляется платежное поручение.

С 01.03.2018 перечень кодов видов валютных операций приведен в приложении 1 к инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И (в ред. от 25.01.2022).

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Порядок использования КВВО

Код вида валютной операции проставляется в той же графе расчетного документа, куда заносится текст назначения платежа, и вписывается непосредственно перед текстовой составляющей. Перед 5-значным числом, обозначающим необходимый код операции, обязательно без пробела указываются 2 латинские литеры — V и O.

Весь буквенно-цифровой код нужно заключить в фигурные скобки. Запись должна иметь такой вид: {VOххххх}, где: ххххх — это соответствующий проводимой валютной операции код.

Любой КВВО условно разделен на 2 части, где первые 2 цифры обозначают группу, в которую объединены схожие валютные операции, а оставшиеся 3 цифры — это номер, который внутри указанной группы конкретизирует совершаемую операцию.

Расшифровка цифровых значений групп:

01 Конверсионные валютные операции, проводимые лицами-резидентами по безналу 02 Указанные выше операции, проводимые нерезидентами 10 Расчеты резидентов с нерезидентами (далее по тексту — РР/Н) при проведении внешнеторговой деятельности, связанной с вывозом товаров с территории РФ 11 РР/Н при проведении внешнеторговой деятельности, которая связана со ввозом товаров на территорию РФ 12 РР/Н по торговым операциям без импорта товаров в Россию 13 РР/Н при продаже товаров в России 20 РР/Н при проведении внешнеторговой деятельности, которая связана с выполнением резидентами договорных обязательств (работы, услуги, передача информации, интеллектуальных и исключительных прав) 21 РР/Н при проведении внешнеторговой деятельности, которая связана с выполнением нерезидентами договорных обязательств (работы, услуги, передача информации, интеллектуальных и исключительных прав) 22 РР/Н при передаче товаров (выполнении работ/услуг) резидентами 23 РР/Н при передаче товаров (выполнении работ/услуг) нерезидентами 30 РР/Н при приобретении недвижимости 32 РР/Н в рамках договоров по уступке права требования (передачи долга) 35 РР/Н по иным, не указанным выше внешнеторговым операциям 40 Расчеты по предоставлению денежного займа резидентами нерезидентам 41 Расчеты по предоставлению денежного займа нерезидентами резидентам 42 Расчеты при исполнении резидентами кредитных обязательств 43 Расчеты при исполнении нерезидентами кредитных обязательств 50 Расчеты при инвестировании (капвложения) 51 Расчеты при приобретении нерезидентами ЦБ у резидентов 52 Расчеты при приобретении резидентами ЦБ у нерезидентов 55 Расчеты при выполнении обязательств по ЦБ 56 РР/Н по срочным сделкам 57 Расчеты по сделкам, связанным с доверительным управлением активами 58 Расчеты по брокерским операциям 59 Расчеты по договорам клиринга 60 Платежные операции, осуществляемые нерезидентами по их счетам в российских рублях наличными 61 Платежные операции, осуществляемые резидентами в инвалюте наличными 70 Операции, не связанные с торговлей 80 Расчеты между банком, уполномоченным осуществлять валютные операции, и нерезидентом в российских рублях, а также между банком и резидентом в инвалюте 99 Расчеты по иным валютным операциям, которые не были упомянуты выше

Особенности кода валютной операции «Зарплата нерезиденту»

Если резидент выплачивает зарплату работнику, который в банке числится как нерезидент (имеет другое гражданство), то при оформлении платежного поручения обязательно указывается КВВО. Если этого не сделать, то банк не примет платежное поручение к исполнению, поскольку оно нарушает валютное законодательство.

При перечислении зарплаты такому иностранному гражданину следует указать код 70060. При этом важно не забыть одновременно оформить платежку на уплату НДФЛ и страховых взносов, чтобы не нарушить налоговое законодательство.

Далее подробнее остановимся на кодах, которые довольно часто используются в валютных операциях.

Код валютной операции 10100

Код валютной операции 10100 используется в расчетных операциях нерезидентов по предоплате резиденту за вывозимые из России товары.

Код валютной операции 10200

Код вида валютной операции 10200 обозначает осуществляемые нерезидентом расчеты резиденту в случае наличия отсрочки платежа за вывозимую из РФ продукцию.

Код валютной операции 11100

Код вида валютной операции 11100 — это расчетные операции резидента по предоплате нерезиденту за ввозимые в Россию товары.

Код валютной операции 11200

11200 — код вида валютной операции, обозначающей проведение расчетов резидента, если нерезидентом дана отсрочка платежа за ввезенную в Россию продукцию.

12060 — код валютной операции

Данная операция является фактом проведения оплаты резидента нерезиденту за реализуемые заграницей товары без их ввоза в Россию.

13010 — код валютной операции

Платеж нерезидента резиденту за реализуемую в России продукцию.

Код вида валютной операции 20100

20100 — код валютной операции, обозначающий осуществление нерезидентом предоплаты за оказываемые резидентом услуги/работы и т. д.

Код валютной операции 20200

Код вида валютной операции 20200 в платежном документе говорит о том, что нерезидент рассчитывается за выполненные резидентом работы/услуги и прочее.

20400 — код валютной операции

Данным кодом отмечается операция по проведению расчетов по договорам комиссии (поручения, предоставлении гарантии) от нерезидента (доверителя, принципала или комитента) в пользу резидента (поверенного, агента, комиссионера).

Код валютной операции 20500

Так отмечаются расчеты в рамках выполнения договоров комиссии (поручения, предоставлении гарантии) от резидента (поверенного, агента, комиссионера) к нерезиденту (доверителю, принципалу или комитенту).

Код валютной операции 21100: расшифровка

Код вида валютной операции 21100 в расчетном документе (справке) свидетельствует о проведении предоплаты резидента в пользу нерезидента — исполнителя работ (услуг).

Код валютной операции 21200: расшифровка

Код вида валютной операции 21200 представляет собой плату резидента за выполненные нерезидентом услуги.

Код валютной операции 35030

Этот код ставится, если проводится платеж нерезидента резиденту по иным внешнеторговым операциям.

Код валютной операции 35040

Расчеты, производимые резидентом в пользу нерезидента по прочим внешнеторговым операциям.

Код валютной операции 41030

Данный КВВО обозначает, что проводятся расчеты по передаче средств в кредит нерезидентом в пользу резидента.

42015 — код валютной операции

Данным кодом отмечаются операции, проводимые резидентом в связи с погашением основного долга нерезиденту в рамках выполнения кредитных обязательств.

Код валютной операции 61100

Таким кодом помечаются валютные операции по движению инвалюты с одного транзитного счета резидента на другой.

Код валютной операции 61135

Это перевод инвалюты со счета резидента, открытого в одном банке, на аналогичный счет, открытый в другом банке.

Код валютной операции 70060

Этот код указывает на осуществление выплаты резидентом зарплаты нерезиденту.

Код валютной операции 70205

Иные расчеты, осуществляемые резидентом в адрес нерезидента по операциям, не являющимися торговыми.

99090 — код валютной операции

Все прочие валютные операции, которые не были упомянуты по всем другим кодам.

Итоги

Коды видов валютных операций используются при оформлении платежных документов по таким операциям и справок о них, представляемых в банки.

В 5-значной цифре кода зашифрован состоящий из 2 цифр номер группы, на которые разбит справочник операций, и 3-значный номер операции конкретного вида, входящей в эту группу.

Актуальный справочник является приложением к инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И.