УСН

Образец платежки при УСН «доходы» за 2023–2024 годы

Платежка УСН–доходы за 2023-2024 годы — образец документа для уплаты единого налога при упрощенке будет представлен в нашей статье. Рассмотрим правила оформления платежки и расскажем про сроки уплаты.
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Образец платежки при УСН «доходы» за 2023–2024 годы
Иллюстрация: RDNE Stock project/pexels

Уплата УСН в 2023-2024 годах: сроки

Сроки уплаты налога по УСН с 2023 года установлены по авансам — на 28 число месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года — на 28 марта для организаций, 28 апреля для ИП.

Таким образом, в 2023 году перечислять авансы в бюджет необходимо:

  • за 1 квартал — до 28 апреля:

  • за полугодие — до 28 июля;

  • за 9 месяцев — до 30 октября (перенос с субботы 28 числа).

Налог за 2023 год при УСН организациям следует заплатить до 28.03.2024, а ИП — до 02.05.2024 (перенос с выходного).

В 2024 году сроки уплаты авансов с учетом переносов с выходных такие:

  • за 1 квартал — до 2 мая;

  • за полугодие — до 29 июля;

  • за 9 месяцев — до 30 октября.

Сроки уплаты налога за 2024 год — 28 марта и 28 апреля 2025 года для организаций и ИП соответственно. 

Порядок уплаты УСН — 2023–2024

Что касается порядка уплаты налогов, то в 2023 году у налогоплательщиков есть выбор:

1. Перечислять авансы и окончательный платеж в составе ЕНП

В этом случае на авансы до 25 числа того же месяца, когда производится оплата, подается уведомление, чтобы налоговики правильно распределили сумму налога на едином налоговом счете. На годовой налог уведомление не требуется, поскольку к моменту его уплаты уже будет сдана декларация по УСН.

2. Перечислять обязательства в бюджет с помощью платежного поручения, одновременно являющегося уведомлением, на отдельный КБК:

  • 182 1 05 01011 01 1000 110 — при объекте «доходы»;

  • 182 1 05 01021 01 1000 110 — при объекте «доходы минус расходы».

Второй вариант доступен только до конца 2023 года. Начиная с 1 января 2024 г., абсолютно все должны перейти на уплату ЕНП.

Реквизиты для оплаты УСН в 2023–2024 годах

Оплата налогов осуществляется на единый счет в Казначействе:

61

ИНН получателя

7727406020

103

КПП получателя

770801001

13

Наименование банка получателя средств

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула

14

БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)

017003983

15

№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)

40102810445370000059

16

Получатель

Казначейство России (ФНС России) — с 15.05.2023

17

N Номер казначейского счета

03100643000000018500

Важно! Данные реквизиты указываются в платежном поручении при обоих способах уплаты налога.

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Образец заполнения платежного поручения в 2023–2024 годах

Итоги

В 2023 году серьезно обновлены правила оформления платежного поручения на уплату налогов. Связано это с внесением изменений в Налоговый кодекс, введением новых понятий ЕНП и ЕНС и переходом на уплату налоговых обязательств посредством единого налогового платежа. В статье мы рассказали о том, как заполнять платежки на уплату единого налога по УСН в 2023–2024 гг. по новым правилам.

Комментарии

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