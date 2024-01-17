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Как компании выстроить систему управления благополучием сотрудников и зачем это нужно бизнесу

Мир стал еще более изменчивым и небезопасным. Не только пандемия, но и экономическая ситуация в мире очень сильно повлияли на все сферы бизнеса, на компании с государственным участием и на каждого отдельно взятого человека. Поэтому потребность в стабильности, безопасности и заботе о комфорте на работе растет с каждым днем.
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Как компании выстроить систему управления благополучием сотрудников и зачем это нужно бизнесу
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Несмотря на текущие сложные реалии, у руководства компаний сохраняются амбициозные задачи: обеспечить высокую производительность и продуктивность сотрудников,  мотивацию на достижение бизнес-результата в кратчайшие сроки,  быструю адаптацию к постоянно меняющимся условиям.

Однако малому и среднему бизнесу становится все сложнее решать эти задачи. Как правило, в таких компаниях нет выстроенной системы управления благополучием сотрудников. А без нее вряд ли получится значительно усилить мотивацию и эффективность персонала.

Что такое благополучие сотрудников

Авторы многофакторной концепции благополучия Том Рад и Джим Хартер дают следующее определение.

Благополучие — это сочетание любви к тому, чем мы занимаемся каждый день, хороших отношений с окружающими, устойчивого материального положения, крепкого здоровья и гордости за свой вклад в жизнь общества.

Данная трактовка термина подтверждается результатами исследования благополучия людей более чем в 150 странах мира, проводимого Институтом Гэллапа на протяжении 50 лет. 

По данным Международного фонда обследования вознаграждений сотрудников в 66% компаний, внедривших программы благополучия отмечается значительное повышение производительности труда.

На форуме лидеров корпоративного обучения в России в 2022 году, лидеры более 60 корпоративных университетов, подтвердили, что комплексные программы благополучия, запущенные внутри их компаний, повышают продуктивность и результативность сотрудников, а значит положительно влияют на бизнес-эффективность компании в целом. 

Каким компаниям стоит заботиться о благополучии сотрудников

Это важно как для представителей малого и среднего бизнеса, так и для крупных компаний. Причем об этом важно помнить не только HR, но и руководителям организаций. 

В крупных компаниях (более 1000 человек) это проще организовать централизованно, так как там есть возможность запустить систему мероприятий для повышения благополучия (в некоторых из них, порой даже есть бюджет на привлечение внешних экспертов).

В компаниях численностью до 100 человек проще использовать индивидуальный подход и запустить отдельные мероприятия: сделать более гибкий график для сотрудников с маленькими детьми, частично компенсировать расходы на транспорт или обеды, предоставить возможность обучаться за счет компании или присоединиться к корпоративным закупкам и получать товары по оптовым ценам (например, канцтовары, цветы в праздничные дни и т.п.)

От чего зависит благополучие сотрудников

Все эксперты сходятся в том, что на благополучие влияет совокупность факторов, среди которых:

  • здоровье,

  • крепкие социальные связи,

  • баланс работы и отдыха,

  • любовь к делу,

  • устойчивое материальное положение,  

  • достижения.

Вот несколько примеров мероприятий, которые положительно влияют на благополучие работников компании:

  • спортивные команды;

  • регулярное участие в марафонах городского уровня;

  • тренинги и вебинары «Жизнестойкость и сохранение баланса», персональная программа обучения «Управление стрессом»;

  • отдельная полка в электронных библиотеках с тематикой ЗОЖ;

  • выделение конкретной суммы денег для оплаты любого спортивного занятия / спортивной секции;

  • внутренний шахматный клуб и т.п.;

  • кофе-бот;

  • пятничная видеоконференция для неформального общения всех сотрудников;

  • тематические чаты: английский клуб, чат для любителей животных;

  • синемалогия;

  • чат-клуб для руководителей с возможностью обсуждать насущные проблемы руководителей, делиться опытом и запрашивать советы;

  • вовлечение в социальную активность (экскурсии в государственные учреждения, правоохранительные органы и т.д.);

  • создание отряда дружинников;

  • командные игры (квесты, квизы, и т.п.) и настольные игры;

  • банк идей по созданию комфорта и благополучной среды на работе;

  • ДМС;

  • регулярные лекции и семинары по финансовой грамотности;

  • подкаст;

  • семейные мероприятия (праздники, выездные мероприятия, совместное чтение сказок, просмотры фильмов);

  • регулярные мероприятия для детей сотрудников (экскурсии на рабочее место родителей, лагеря дневного пребывания, клубы самоуправления);

  • трек по развитию коммуникативных навыков;

  • особые скидки и льготы для родственников сотрудников;

  • гибкий график;

  • возможность работать удаленно;

  • возможность работать из другого города для части сотрудников;

  • возможность выбрать собственную траекторию развития навыков с поддержкой тьютора, коуча, психолога;

  • кадровый резерв.

Если вы можете организовать в вашей организации хотя бы несколько из перечисленных вариантов, — самое время приступать к внедрению.

Как выстроить в компании систему управления благополучием сотрудников

1. Измерить текущий уровень благополучия.  

Если внутри организации проводятся опросы вовлеченности, лояльности, диагностика уровня стрессонаполненности, стоит проанализировать данные этих опросов. Если нет, то можно воспользоваться открытыми методиками (например, диагностикой субъективного благополучия Р.М. Шамионова и Т.В. Бесковой или методикой Well-Being and Stress Survey).

2. Определить, как повысить уровень благополучия работников вашей компании.

Лучше всего спросить у людей, что для них важнее и что сделает их более благополучными.

Для этого можно запустить специальный опрос. Его можно разработать самостоятельно или привлечь компании, которые специализируются на разработке подобных опросов. 

В маленьких компаниях лучше давать короткий опросник, который состоит из 5–7 вопросов с выбором вариантов (например, какой график работы был бы для вас максимально комфортным) и 1–2 открытых вопроса (например, напишите общие рекомендации по изменению процессов или условий (кроме повышения з.п.), которые позволят вам чувствовать себя на работе более комфортно).

3. Проанализировать результаты

Определите топ–5 основных пунктов, с которым стоит поработать в первую очередь.

4. Создать рабочую группу по выработке программы мероприятий, основанной на результатах опроса

Даже если в организации нет HR, все равно стоит создать инициативную группу из 3–5 человек. В нее могут войти самые активные сотрудники, которые всегда готовы предлагать идеи по улучшению процессов. Либо те, кто очень сильно неудовлетворен текущей ситуацией (по результатам опроса) и при этом в опросе описывают здравые идеи по внедрению изменений. 

Договоритесь со всеми участниками рабочей группы о регулярных встречах на 1–1,5 часа (1–2 раза в неделю).

На встречах вы сможете обсудить результаты опросов, определить мероприятия, инициативы, нововведения, которые позволят повысить уровень благополучия в вашей организации, разработать план мероприятий на квартал, 6 месяцев или год (исходя из того, какое количество мероприятий планируется к внедрению).

5. Анонсировать программу мероприятий  для всех участников

Проведите общее собрание (если в компании до 100 человек) или отправьте рассылку (если в компании больше 100 человек) для анонсирования изменений.

Желательно, чтобы в рассылке был не только текст с описанием мероприятий и датами их запуска, но и видеообращение, в котором лидер (руководитель компании или значимый руководитель, мнение которого авторитетно для сотрудников) рассказывает о результатах опроса и выгодах, которые получат сотрудники и руководители после внедрения программы.

6. Запустить программу внутри компании

Проводите мероприятия и инициативы согласно утвержденному с рабочей группой плану.

7. Получить обратную связь

Соберите обратную связь через руководителей, чтобы понять, насколько запущенные мероприятия действительно, способствуют изменениям, о которых сотрудники и руководители писали в опросах.

8. Сделать контрольный замер уровня благополучия.

Не ранее чем через 1,5 месяца проведите повторный замер уровня благополучия сотрудников. В данном случае можно повторить опрос из пункта 1 или еще раз запустить опрос из пункта 2.

Вкладывая ресурсы в повышение благополучия ваших сотрудников и руководителей, вы сможете удержать таланты, повысить вовлеченность, а значит увеличить прибыль компании.

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