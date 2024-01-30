Маркетплейсы

Что покупают к 8 Марта

По популярности праздник 8 Марта в России уступает разве что Новому году и дням рождения, поэтому ни одна женщина не останется без внимания и комплиментов в этот день. Чтобы выделиться из череды поздравлений, лучше заранее позаботиться о покупке подарка, который порадует значимых и любимых женщин. Собрали топ-10 самых популярных подарков к 8 Марта на основе статистики покупок за 2023 год — используйте этот список для вдохновения.
25 9
Что покупают к 8 Марта
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Если вы торгуете товарами из этого списка, не забудьте обновить описание в карточке на Ozon, тогда клиенты не пропустят ваше предложение. Используйте одно-два самых подходящих вашему товару ключевых слова, например «подарок на 8 Марта», «подарок женщине».

Свежие цветы

В доме большинства женщин обязательно появятся тюльпаны на 8 Марта. Приобретите нестареющую классику — букет из мимозы, хризантем или роз или выберите более экзотические варианты:

  • например, соберите букет из сухоцветов — такой подарок надолго украсит дом, а беспокоиться и ухаживать за ним не придётся; 

  • или, наоборот, выберите горшечное цветущее растение — оно подойдет для заботливых натур.

Какой бы букет вы ни предпочли — цветы на 8 Марта являются обязательной составляющей любого подарка.

Совет продавцам: чтобы выделить ваш букет среди конкурентов, добавьте на фото в карточке товара надпись «8 Марта». Так вы дадите понять покупателям, что это именно тот вариант, который они искали.

Лотерейный билет

Стихи или любое другое творчество станут прекрасным бесплатным подарком на 8 Марта — в них пожелайте женщине удачи и везения, а гармонично дополнить пожелание может лотерейный билет! Он станет альтернативой открытке: стоят они одинаково, только вот открытка обычно пылится после праздника в ящике стола.

Лотерейный билет покажет не только вашу креативность и нестандартность мышления, но и позволит женщине проверить свою фортуну. У нее будет возможность выиграть ценный приз — деньги или даже квартиру. 

Наборы для стринг-арта

Если вы обдумываете, что можно подарить и бабушке, и внучке на 8 Марта, то обратите внимание на наборы для стринг-арта: с их помощью создаются картины из ниток и гвоздей.

Этот подарок универсален и подойдет прекрасному полу любого возраста. Такой набор заставит отложить вязание или вышивку в сторонку и взглянуть на клубок ниток под другим углом.

Подберите комплект в зависимости от уровня владения техникой плетения: от простых узоров до создания шедевров по собственным фотографиям.

Совет продавцам: чтобы показать объём и размер будущего произведения, добавьте видеообложку. Это поможет привлечь внимание, так как, по статистике Ozon, покупатели чаще открывают карточки товаров с видеообложками.

Не останавливайтесь на шопинге! Навыки ведения учета при торговле на маркетплейсах — это стабильный источник дохода для бухгалтеров в теме. Зарабатывайте на тех, кто продает товары через Wildberries, Ozon, Яндекс. Сделайте себе нужный и приятный подарок — удостоверение о повышении квалификации по курсу«Бухгалтер маркетплейса».

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 54% за 11 950 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО. Другие курсы со скидками найдете в каталоге.

Набор с аромалампой или аромадиффузором

Если захотеть, то можно подарить даже особенную атмосферу, которую лучше всего помогут создать благородные ароматы. Для начала обратите внимание на цветочную классику — лаванда, жасмин и роза. Тем более, девушки на 8 Марта ожидают букеты, так продлите же удовольствие от живых цветов и в виде аромадиффузора.

Совет продавцам: добавьте в описание товара фотографии, сделанные в интерьере. Это позволит покупателям представить, как аромалампа будет смотреться на их журнальном столике. 

Набор детской декоративной косметики или комплект заколок

Принято поздравлять с праздником не только женщин, но и девочек. Поэтому не забудьте подготовить подарки и для подрастающего поколения.

Это может быть набор детской декоративной косметики, комплект заколок, пена для ванны, душистая вода, блеск для губ и другие товары для детей.

Юным модницам очень нравится блистать, даже если они будут делать это на утреннике к 8 Марта в детском садике.

Совет продавцам: если вы продаете детскую косметику, обратите внимание на то, чтобы она была гипоаллергенной. Так ничего не навредит здоровью юных леди. Нелишним будет добавить в карточку товара сертификат о госрегистрации.

Сервиз или набор посуды 

8 Марта многим женщинам будет приятно получить изысканный сервиз. Такой подарок не оставит равнодушной настоящую хранительницу очага.

Обратите внимание на чайные пары — они станут подходящим подарком коллеге. А вот набор столовой посуды подарить можно, например, руководительнице. Такие комплекты дорогостоящие, и чтобы их приобрести, предложите скинуться всем коллективом.

Совет продавцам: важно тщательно упаковывать посуду, чтобы она приехала к покупателям целой. Выгодно закупить упаковочный материал можно на специальной витрине Ozon. Там вы найдёте и гофрированную бумагу, и пупырчатую пленку. 

Набор косметики для ухода за лицом или бомбочка для ванны

Любое поздравление с 8 Марта приятно дополнит косметический набор. Если с декоративной косметикой легко ошибиться, то уходовыми средствами пользуются абсолютно все.

Выбирайте косметику с гипоаллергенным и более натуральным составом, тогда ваш подарок не запылится на полке, а будет использован по назначению. 

Еще один беспроигрышный вариант — бомбочка для ванны. Она смягчает воду и не дает коже пересушиваться, а успокаивающий аромат благоприятно влияет на нервную систему.

Совет продавцам: если вы собираетесь продавать косметические наборы специально к 8 Марта — за несколько недель до праздника загрузите их на Ozon и включите продвижение через трафареты. Это позволит вашим товарам появляться на более заметных местах в поисковой выдаче.

Безе, мед-суфле или кондитерский сюрприз-бокс 

В праздники даже девушки, которые сидят на строгих диетах, разрешают себе сладости. Прекрасным угощением станет легкое, воздушное безе или модный набор из меда-суфле, который может быть «девчачьего» розового цвета или с нежным вкусом белой акации. 

Если определиться с любимым десертом вашей женщины не получается, обратите внимание на съедобные сюрприз-боксы. Такой подарок позволит девушке оказаться в сказке и почувствовать себя Гарри Поттером, который впервые пробует конфеты «Берти Боттс», — единственное отличие в том, что все вкусы в наборах исключительно приятные.

Сюрприз-бокс для женщины

Одна из главных сложностей — выбор подарка для мамы на 8 Марта. Вы вместе всю жизнь, и кажется, что уже подарено все, что только возможно.

Для этих случаев есть уже готовые подарочные боксы. Они бывают с самым разнообразным содержанием: от косметических средств до носочков и полотенец.

Совет продавцам: добавьте в описание товара фразы, которые помогут покупателям найти именно ваш товар в преддверии праздника. Например, «подарок к 8 Марта для мамы».

Набор интерьерных ароматических свечей

Свечи дарят, чтобы создать изысканную и при этом нежную атмосферу. Такой подарок может стать одной из составляющих большого сюрприза. Приготовьте романтический ужин, если подарок предназначается второй половинке, включите расслабляющую музыку и зажгите подаренные свечи вместе.

А чтобы они точно вписались в настроение вечера, обратите внимание не только на разнообразие ароматов, но и на различные формы и цвета изделий. Например, продают свечи в виде скульптур, которые придадут изюминку любому интерьеру. Также они бывают разными по составу, покупатели чаще рекомендуют друг другу свечи из натурального воска.

Совет продавцам: чтобы увеличить средний чек, воспользуйтесь инструментом «Объединение товаров в серию». Таким образом на одной карточке можно показать ассортимент, который дополняет друг друга. Например, свяжите товары одного бренда или свечи с диффузорами одной линейки.

Подарочный сертификат Ozon

Если вы все еще не нашли идеальный вариант подарка на 8 Марта, обратите внимание на подарочный сертификат маркетплейса. Женщина всегда найдет из множества товаров на Ozon именно то, что ей нужно. Купить можно сертификаты различных номиналов — от 300 до 1 000 000 ₽. Чтобы придать индивидуальность подарку — выберите интересный дизайн и напишите именное поздравление.

Начать дискуссию

В доменной зоне .ru произошёл сбой — у части пользователей перестали открываться сайты

Причина — в поломке DNSSEC, предполагают эксперты.

1
Инвестиции

Старая версия приложения ВТБ «Мои инвестиции» перестанет работать

Клиентам брокера ВТБ рекомендуется обновить мобильное приложение на Andriod. Для этого нужно скачать APK-файл по ссылке из уведомления.

18
Трудовые отношения

Работодатель не может по своему усмотрению менять должностные обязанности сотрудника

Роструд напомнил, зачем нужна должностная инструкция и обязательно ли работодателю ее составлять.

30
Логотип mizeri
mizeri
Бухгалтеры

О чем говорят бухгалтеры: ненавистные отчеты, отсутствие логики у ФНС, старение и увольнение лучших из лучших

Бурная выдалась неделька. Я решила пройтись по соцсетям «Клерка» и комментариям на сайте, чтобы посмотреть, чем жили бухгалтеры всю неделю. А обсуждали иногда весьма неожиданные темы, например, как пить чай и не стареть, а еще заставляли неистово икать директоров, когда обсуждали несправедливые увольнения или уход из компании, где главбуха не ценят.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
144
Госпошлина

Автомобили освободят от уплаты госпошлины при передаче их для гуманитарных миссий

Транспортные средства, которые передают на фронт по договорам пожертвований, будут освобождены от уплаты пошлины за регистрацию авто, выдачу номеров, ПТС и свидетельства от праве собственности.

17
Бесплатно с Отчетность в СФР

ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР

Социальный фонд подготовил разъяснения по заполнению новой формы ЕФС-1 в разных ситуациях. Разбираем, что нужно учесть бухгалтерам и кадровикам.

ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР
167
Налоговые проверки

Налоговые проверки: чего боятся предприниматели

Почему встреча с налоговой инспекцией снится бизнесменам в кошмарах и как победить этот страх.

29

Записи вебинаров

724
Новые видео от экспертов каждый день
Маркировка рекламы

На владельцев телеграм-каналов заводят дела за отсутствие маркировки в рекламе

В рекламном сообщении владельцы телеграм-каналов не указывают рекламодателей и публикуют материалы без маркировки.

45
Мошенничество

А босс то не настоящий! Хакеры звонят главбухам и с помощью аудиодипфейков заставляют переводить миллионы со счета

«Мария Ивановна, срочно переведите нашему новому контрагенту ООО «Ромашка» 5 млн рублей, счет на оплату будет позже». Подобный звонок генерального директора будет для многих главбухов достаточным основанием для направления средств по указанному юрлицу. Особенно если «срочно переведите» будет произнесено жестким, не терпящим возражения тоном. И — совершенно напрасно.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
41
Банки

Банки за 2023 год получили рекордные 3,3 трлн рублей чистой прибыли

Участники банковского рынка заработали рекордную чистую прибыль за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был в 2021 году, тогда банки получили 2,4 трлн рублей.

23
Учет расходов

Учет топливных карт в 2024 году: что нужно знать бухгалтеру

Многие предприятия так или иначе сталкиваются с необходимостью оплаты ГСМ. И это настоящая головная боль для бухгалтера. Но мы нашли выход -- топливная карта. Расскажем, как вести учет и не допустить ошибок.

Иллюстрация: freepik/freepik
93
Бесплатно с Детские пособия

Как будут платить пособие по уходу за ребенком работающим в 2024 году. Мини-курс

Ежемесячное пособие за ребенком до 1,5 лет одному из родителей платит СФР. При этом до 2024 года нельзя было одновременно работать и получать пособие. С этого года ситуация полностью поменялась (поправки в ТК от 19.12.2023 № 614-ФЗ). Подробности объясняем в мини-курсе.

Как будут платить пособие по уходу за ребенком работающим в 2024 году. Мини-курс
31
Зарплата

После увеличения МРОТ доходы вырастут у 4,8 млн россиян

Увеличение МРОТ сокращает разницу между средней зарплатой работников разных категорий. Этот показатель влияет на всю систему оплаты труда, а также на выплату социальных пособий.

32
Зарплата

Как рассчитываются командировочные

Рассказываем, как оформляется командировка, какие выплаты получают сотрудники и кто может отказаться от служебной поездки.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
49
Самозанятые

Самозанятые поставили госкомпаниям товары и услуги на рекордные 7 млрд рублей

Почти 8 тысяч самозанятых заключили с госкомпаниями контракты по 223-ФЗ на общую сумму 7,2 млрд рублей.

2
61
Логотип Самозанятый_в_законе
Самозанятый_в_законе
Самозанятые

Нужно ли заявлять в банк о своем статусе самозанятого? ЦБ советует это сделать

Обязанности нет, но рекомендовано... Банки могут самостоятельно выяснять, является ли владелец счета плательщиком налога на профессиональный доход. Тем не менее, самозанятым рекомендовано ставить обслуживающий банк в известность о своем статусе.

Нужно ли заявлять в банк о своем статусе самозанятого? ЦБ советует это сделать
19
Социальная поддержка

Каким образом можно получить статус многодетной семьи в 2024 году и какие льготы могут быть доступны

До опубликования указа Президента № 63 от 23.01.2024 года в России не было общефедерального статуса и понятия «многодетная семья». Существовали разнообразные категории федеральных законов, которые наделяли полномочиями местные региональные органы власти в субъектах федерации и позволяли самостоятельно определять статус и критерии многодетной семьи.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
150
Ведение бизнеса

«Уральские авиалинии» хотят вернуть допуск к международным рейсам

Изъятые у «Уральских авиалиний» допуски на международные полеты по более чем 20 направлениям передали другим авиакомпаниям. Сейчас их собираются вернуть.

41
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Можно ли принять на работу сотрудника задним числом с выплатами за декабрь?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие будут последствия, если принять сотрудника на работу задним числом и начислить з/п за декабрь? Компания не вела деятельность, РСВ, ЕФС-1, перс. сведения за 2023 г сданы нулевые, если скорректироваться и сделать выплаты за декабрь сейчас, насколько суровые будут последствия?

4
31
Логотип Проще Бизнес
Проще Бизнес
Воинский учет

Воинский учет: возможен ли аутсорсинг

Согласно действующему законодательству, каждая организация, у которой есть сотрудники — военнообязанные или призывники, обязана вести воинский учет. Этот процесс предполагает целый ряд ответственных и важных мероприятий и включает в себя не только оформление необходимой документации и уведомление военкоматов, но и постоянный мониторинг статуса воинского учета сотрудников.

Воинский учет: возможен ли аутсорсинг
147