Что покупают к 8 Марта

По популярности праздник 8 Марта в России уступает разве что Новому году и дням рождения, поэтому ни одна женщина не останется без внимания и комплиментов в этот день. Чтобы выделиться из череды поздравлений, лучше заранее позаботиться о покупке подарка, который порадует значимых и любимых женщин. Собрали топ-10 самых популярных подарков к 8 Марта на основе статистики покупок за 2023 год — используйте этот список для вдохновения.

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Свежие цветы

В доме большинства женщин обязательно появятся тюльпаны на 8 Марта. Приобретите нестареющую классику — букет из мимозы, хризантем или роз или выберите более экзотические варианты:

например, соберите букет из сухоцветов — такой подарок надолго украсит дом, а беспокоиться и ухаживать за ним не придётся;

или, наоборот, выберите горшечное цветущее растение — оно подойдет для заботливых натур.

Какой бы букет вы ни предпочли — цветы на 8 Марта являются обязательной составляющей любого подарка.

Совет продавцам: чтобы выделить ваш букет среди конкурентов, добавьте на фото в карточке товара надпись «8 Марта». Так вы дадите понять покупателям, что это именно тот вариант, который они искали.

Лотерейный билет

Стихи или любое другое творчество станут прекрасным бесплатным подарком на 8 Марта — в них пожелайте женщине удачи и везения, а гармонично дополнить пожелание может лотерейный билет! Он станет альтернативой открытке: стоят они одинаково, только вот открытка обычно пылится после праздника в ящике стола.

Лотерейный билет покажет не только вашу креативность и нестандартность мышления, но и позволит женщине проверить свою фортуну. У нее будет возможность выиграть ценный приз — деньги или даже квартиру.

Наборы для стринг-арта

Если вы обдумываете, что можно подарить и бабушке, и внучке на 8 Марта, то обратите внимание на наборы для стринг-арта: с их помощью создаются картины из ниток и гвоздей.

Этот подарок универсален и подойдет прекрасному полу любого возраста. Такой набор заставит отложить вязание или вышивку в сторонку и взглянуть на клубок ниток под другим углом.

Подберите комплект в зависимости от уровня владения техникой плетения: от простых узоров до создания шедевров по собственным фотографиям.

Совет продавцам: чтобы показать объём и размер будущего произведения, добавьте видеообложку. Это поможет привлечь внимание, так как, по статистике Ozon, покупатели чаще открывают карточки товаров с видеообложками.

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Набор с аромалампой или аромадиффузором

Если захотеть, то можно подарить даже особенную атмосферу, которую лучше всего помогут создать благородные ароматы. Для начала обратите внимание на цветочную классику — лаванда, жасмин и роза. Тем более, девушки на 8 Марта ожидают букеты, так продлите же удовольствие от живых цветов и в виде аромадиффузора.

Совет продавцам: добавьте в описание товара фотографии, сделанные в интерьере. Это позволит покупателям представить, как аромалампа будет смотреться на их журнальном столике.

Набор детской декоративной косметики или комплект заколок

Принято поздравлять с праздником не только женщин, но и девочек. Поэтому не забудьте подготовить подарки и для подрастающего поколения.

Это может быть набор детской декоративной косметики, комплект заколок, пена для ванны, душистая вода, блеск для губ и другие товары для детей.

Юным модницам очень нравится блистать, даже если они будут делать это на утреннике к 8 Марта в детском садике.

Совет продавцам: если вы продаете детскую косметику, обратите внимание на то, чтобы она была гипоаллергенной. Так ничего не навредит здоровью юных леди. Нелишним будет добавить в карточку товара сертификат о госрегистрации.

Сервиз или набор посуды

8 Марта многим женщинам будет приятно получить изысканный сервиз. Такой подарок не оставит равнодушной настоящую хранительницу очага.

Обратите внимание на чайные пары — они станут подходящим подарком коллеге. А вот набор столовой посуды подарить можно, например, руководительнице. Такие комплекты дорогостоящие, и чтобы их приобрести, предложите скинуться всем коллективом.

Совет продавцам: важно тщательно упаковывать посуду, чтобы она приехала к покупателям целой. Выгодно закупить упаковочный материал можно на специальной витрине Ozon. Там вы найдёте и гофрированную бумагу, и пупырчатую пленку.

Набор косметики для ухода за лицом или бомбочка для ванны

Любое поздравление с 8 Марта приятно дополнит косметический набор. Если с декоративной косметикой легко ошибиться, то уходовыми средствами пользуются абсолютно все.

Выбирайте косметику с гипоаллергенным и более натуральным составом, тогда ваш подарок не запылится на полке, а будет использован по назначению.

Еще один беспроигрышный вариант — бомбочка для ванны. Она смягчает воду и не дает коже пересушиваться, а успокаивающий аромат благоприятно влияет на нервную систему.

Совет продавцам: если вы собираетесь продавать косметические наборы специально к 8 Марта — за несколько недель до праздника загрузите их на Ozon и включите продвижение через трафареты. Это позволит вашим товарам появляться на более заметных местах в поисковой выдаче.

Безе, мед-суфле или кондитерский сюрприз-бокс

В праздники даже девушки, которые сидят на строгих диетах, разрешают себе сладости. Прекрасным угощением станет легкое, воздушное безе или модный набор из меда-суфле, который может быть «девчачьего» розового цвета или с нежным вкусом белой акации.

Если определиться с любимым десертом вашей женщины не получается, обратите внимание на съедобные сюрприз-боксы. Такой подарок позволит девушке оказаться в сказке и почувствовать себя Гарри Поттером, который впервые пробует конфеты «Берти Боттс», — единственное отличие в том, что все вкусы в наборах исключительно приятные.

Сюрприз-бокс для женщины

Одна из главных сложностей — выбор подарка для мамы на 8 Марта. Вы вместе всю жизнь, и кажется, что уже подарено все, что только возможно.

Для этих случаев есть уже готовые подарочные боксы. Они бывают с самым разнообразным содержанием: от косметических средств до носочков и полотенец.

Совет продавцам: добавьте в описание товара фразы, которые помогут покупателям найти именно ваш товар в преддверии праздника. Например, «подарок к 8 Марта для мамы».

Набор интерьерных ароматических свечей

Свечи дарят, чтобы создать изысканную и при этом нежную атмосферу. Такой подарок может стать одной из составляющих большого сюрприза. Приготовьте романтический ужин, если подарок предназначается второй половинке, включите расслабляющую музыку и зажгите подаренные свечи вместе.

А чтобы они точно вписались в настроение вечера, обратите внимание не только на разнообразие ароматов, но и на различные формы и цвета изделий. Например, продают свечи в виде скульптур, которые придадут изюминку любому интерьеру. Также они бывают разными по составу, покупатели чаще рекомендуют друг другу свечи из натурального воска.

Совет продавцам: чтобы увеличить средний чек, воспользуйтесь инструментом «Объединение товаров в серию». Таким образом на одной карточке можно показать ассортимент, который дополняет друг друга. Например, свяжите товары одного бренда или свечи с диффузорами одной линейки.

Подарочный сертификат Ozon

Если вы все еще не нашли идеальный вариант подарка на 8 Марта, обратите внимание на подарочный сертификат маркетплейса. Женщина всегда найдет из множества товаров на Ozon именно то, что ей нужно. Купить можно сертификаты различных номиналов — от 300 до 1 000 000 ₽. Чтобы придать индивидуальность подарку — выберите интересный дизайн и напишите именное поздравление.