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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Обзоры для бухгалтера

🌼 Уведомления по УСН, отчеты при лизинге и приостановке деятельности: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

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Имущественный вычет

Имущественный вычет на покупку квартиры можно получить только за три последних года

При определении совокупной обязанности на ЕНС не учитывают налоги, если со дня истечения срока их уплаты прошло более 3 лет. Это касается и НДФЛ, который можно вернуть при оформлении имущественного вычета.

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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
НДС

🚑 Перевозку людей на машинах скорой помощи предложили освободить от НДС

Планируют внести поправки в статью 149 НК – расширить перечень необлагаемых НДС операций. Под льготу попадет аренда авто скорой помощи и перевозки на этих авто.

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Маркировка товаров

Маркировка воды позволила вывести из теневого сектора больше 200 производителей

Для производителей воды расширят информацию, которую они должны предоставлять в систему маркировки. Если компания добывает подземные воды, то нужно указывать номер и дату лицензии на пользование недрами.

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Счета Филиппа Киркорова в трех банках заблокированы по требованию ФНС

Артист не выполнил требования о внесении 47 тысяч рублей.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Импорт

Увеличился список продукции для параллельного импорта

Разрешили ввозить горнодобывающее оборудование, насосы, вентиляторы и компрессоры, которые нужны для работы промышленный предприятий и для нужд потребителей.

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Маркетплейсы

ФАС проверит «индекс цен» на маркетплейсах

Продавцы на маркетплейсах считают, что площадки навязывают им невыгодные условия по управлению продажами через механизм «индекса цен».

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Бесплатно с УСН

Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры

Срок уплаты минимального налога за 2023 год – до 28.03.2024 для организаций и 29.04.2024 – для ИП. Уведомление по ЕНП не нужно. КБК в платежке = КБК ЕНП.

Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры
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В Госдуме предложили запретить россиянам и российским компаниям размещать рекламу у «иноагентов»

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Логотип Артур Дулкарнаев
Артур Дулкарнаев
Уведомления о КИК

Уведомление по КИК в 2024 году: в каких случаях подавать

В каких случаях нужно подать уведомление о контролируемых иностранных компаниях за 2023 год.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Онлайн-кассы

Не забывайте вовремя менять фискальный накопитель в ККТ и проходить перерегистрацию

Если срок действия фискального накопителя ККТ истек, его надо своевременно заменить и обязательно перерегистрировать кассовый аппарат в ИФНС.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Инвестиции

ВТБ выпускает замещающие еврооблигации

Компании с обязательствами по евробондам обязаны до конца первого полугодия выпустить замещающие облигации.

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Логотип Артур Дулкарнаев
Артур Дулкарнаев
Уведомления о КИК

КИК. В каких случаях не нужно подавать уведомление за 2023 год

Сдача по КИК представляет собой важную задачу для многих. Граждане должны подать уведомление не позднее 2 мая 2024 года (с учетом переноса по п. 7 ст. 6.1 НК).

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Пользователи интернета

Общественная палата создаст черный список блогеров

В Общественной палате считают, что блогеры, которые позиционируют себя как производители российского контента, должны перейти в отечественные соцсети, а не работать на YouTube.

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Индексация пенсий

С 1 апреля увеличат социальные пенсии

Социальные пенсии будут проиндексированы в 1,075 раза с 01.04.2024.

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Ведение бизнеса

Российский бизнес компании «Сименс» переименовали в «Системс»

Согласно выписки из ЕГРЮЛ, ООО «Сименс» теперь называется ООО «Системс». Все активы компании принадлежат немецкому концерну AG Siemens.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Необходимо ли отправлять форму ЕФС-1 с кодом НЕРД по сотруднику 2022 года?

Добрый день. Сотрудник принят на работу в 2022 году на неполный рабочий день (на полставки). Вопрос: нужно ли теперь отправить в СФР форму ЕФС-1 указанием по данному сотруднику код НЕРД или нужно это делать только по работникам принятым в штат в 2024 г?

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Инвестиции

«Норникель» разделит акции компании в начале апреля

Для инвесторов стоимость активов компании «Норникель» уменьшится в 100 раз. Сплит проведут в соотношении 100 к 1.

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Налоги, взносы, пошлины

11 млн человек выплатили долги после введения ЕНС

Компании, которые обращались к площадке ФНС по реструктуризации долга, увеличили выручку на 17%, а их налоговые платежи выросли на 47%.

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