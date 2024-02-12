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🌼 Уведомления по УСН, отчеты при лизинге и приостановке деятельности: разъяснения экспертов
Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.
Имущественный вычет на покупку квартиры можно получить только за три последних года
При определении совокупной обязанности на ЕНС не учитывают налоги, если со дня истечения срока их уплаты прошло более 3 лет. Это касается и НДФЛ, который можно вернуть при оформлении имущественного вычета.
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Официальное удостоверение с занесением в госреестр
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🚑 Перевозку людей на машинах скорой помощи предложили освободить от НДС
Планируют внести поправки в статью 149 НК – расширить перечень необлагаемых НДС операций. Под льготу попадет аренда авто скорой помощи и перевозки на этих авто.
Маркировка воды позволила вывести из теневого сектора больше 200 производителей
Для производителей воды расширят информацию, которую они должны предоставлять в систему маркировки. Если компания добывает подземные воды, то нужно указывать номер и дату лицензии на пользование недрами.
Счета Филиппа Киркорова в трех банках заблокированы по требованию ФНС
Артист не выполнил требования о внесении 47 тысяч рублей.
Увеличился список продукции для параллельного импорта
Разрешили ввозить горнодобывающее оборудование, насосы, вентиляторы и компрессоры, которые нужны для работы промышленный предприятий и для нужд потребителей.
ФАС проверит «индекс цен» на маркетплейсах
Продавцы на маркетплейсах считают, что площадки навязывают им невыгодные условия по управлению продажами через механизм «индекса цен».
Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры
Срок уплаты минимального налога за 2023 год – до 28.03.2024 для организаций и 29.04.2024 – для ИП. Уведомление по ЕНП не нужно. КБК в платежке = КБК ЕНП.
В Госдуме предложили запретить россиянам и российским компаниям размещать рекламу у «иноагентов»
Уведомление по КИК в 2024 году: в каких случаях подавать
В каких случаях нужно подать уведомление о контролируемых иностранных компаниях за 2023 год.
Не забывайте вовремя менять фискальный накопитель в ККТ и проходить перерегистрацию
Если срок действия фискального накопителя ККТ истек, его надо своевременно заменить и обязательно перерегистрировать кассовый аппарат в ИФНС.
- 09 февр. в 18:36 Отчетность
Как избежать ошибок в отчете о прибылях и убытках за 2023 год. Мини-курс
- 09 февр. в 17:58 УСН
Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры
- 08 февр. в 18:39 6-НДФЛ
На что обратить внимание в годовом расчете 6-НДФЛ за 2023 год. Мини-курс
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ВТБ выпускает замещающие еврооблигации
Компании с обязательствами по евробондам обязаны до конца первого полугодия выпустить замещающие облигации.
КИК. В каких случаях не нужно подавать уведомление за 2023 год
Сдача по КИК представляет собой важную задачу для многих. Граждане должны подать уведомление не позднее 2 мая 2024 года (с учетом переноса по п. 7 ст. 6.1 НК).
Общественная палата создаст черный список блогеров
В Общественной палате считают, что блогеры, которые позиционируют себя как производители российского контента, должны перейти в отечественные соцсети, а не работать на YouTube.
С 1 апреля увеличат социальные пенсии
Социальные пенсии будут проиндексированы в 1,075 раза с 01.04.2024.
Российский бизнес компании «Сименс» переименовали в «Системс»
Согласно выписки из ЕГРЮЛ, ООО «Сименс» теперь называется ООО «Системс». Все активы компании принадлежат немецкому концерну AG Siemens.
Необходимо ли отправлять форму ЕФС-1 с кодом НЕРД по сотруднику 2022 года?
Добрый день. Сотрудник принят на работу в 2022 году на неполный рабочий день (на полставки). Вопрос: нужно ли теперь отправить в СФР форму ЕФС-1 указанием по данному сотруднику код НЕРД или нужно это делать только по работникам принятым в штат в 2024 г?
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«Норникель» разделит акции компании в начале апреля
Для инвесторов стоимость активов компании «Норникель» уменьшится в 100 раз. Сплит проведут в соотношении 100 к 1.
11 млн человек выплатили долги после введения ЕНС
Компании, которые обращались к площадке ФНС по реструктуризации долга, увеличили выручку на 17%, а их налоговые платежи выросли на 47%.
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