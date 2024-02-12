5 знаков и ритуалов, в которые верят предприниматели

Приметам и ритуалам следуют многие успешные люди. Например, супермодель Хайди Клум хранит свой молочный зуб на удачу, а у актера Колина Фаррелла есть счастливый ремень. Мы решили поискать, в какие знаки верят предприниматели — для этого спросили их и заглянули в популярные запросы из поисковиков.

1. Не начинать новых дел в ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий — это реально существующее астрономическое явление, при котором возникает иллюзия, будто планета движется в обратном направлении.

В самом астрономическом явлении нет ничего такого, а вот с точки зрения астрологии Меркурий сулит задержки в торговле.

Астрологи считают, что в этот период не стоит подписывать важные документы, начинать новые дела, инвестировать в бизнес и запускать масштабные рекламные кампании.

2. Не выбрасывать мусор после заката

Раньше бабушки строго наказывали нам не выбрасывать мусор вечером — а теперь больше 4 000 человек в месяц интересуются у Яндекса, почему этого нельзя делать.

Мусор в древних поверьях считался вместилищем энергии — его даже забирали с собой при переезде, надеясь, что хорошая энергия перейдёт в новый дом.

Согласно примете, если выбросить мусор после захода солнца, удача и богатство уйдут вместе с ним.

Существуют и другие версии происхождения этой приметы. Например, некоторые крестьяне считали, что мусор нельзя выбрасывать, потому что домовой ест его по ночам. Также раньше верили, что после заката на улицы выходит нечистая сила, которая может навести порчу при помощи мусора.

3. Практиковать фэн–шуй

Фэн-шуй – это китайская практика по организации пространства. Ее задача — настроить энергетические потоки так, чтобы человек пришёл в гармонию с собой и окружающим миром.

Классический фэн-шуй использует сложнейшие вычисления, включающие особенности рельефа, положение звезд, данные с компаса и многое другое. Среди европейцев более популярна упрощенная версия учения.

Предприниматели, следующие фэн-шуй, верят: в юго-восточной части любого помещения есть зона богатства, куда нужно привлечь положительную энергию. Для этого в зоне размещают традиционные китайские символы, например декоративные монеты, красный веер или статуэтку денежной жабы. Также допускается заменить их на живое растение — но, чтобы притянуть денежные потоки, за ним нужно тщательно ухаживать.

4. Обзавестись талисманом

Часто талисманы появляются у предпринимателей после удачной сделки: люди стремятся закрепить достижение и выбирают особенную вещь, которая была рядом в момент успеха. Например, носят на деловые встречи один и тот же галстук или подписывают документы счастливой ручкой. Еще можно вдохновиться известным предпринимателем Джоном Рокфеллером — он с детства носил с собой монету, считая, что она привлекает богатство.

В 2010 году психологи из Кёльнского университета доказали, что люди с талисманами чаще добиваются успеха. Все потому, что талисман часто напоминает об удачном опыте и заставляет почувствовать уверенность в себе.

5. Читать молитвы для продаж

Те, кто не следуют приметам, но ищут поддержки, нередко обращаются к святым и Богу.

Молитвы «на хорошую торговлю» обычно читают Николаю Чудотворцу — покровителю торговцев. Также можно произносить молитвы с разными запросами, например на успешную сделку, защиту от падения доходов или на продажу залежавшегося товара.

При молитве бизнесмены должны следовать нескольким правилам: нужно зачитывать ее в одиночестве, четко формулировать желания и искренне надеяться, что товар принесет покупателям пользу и положительные эмоции.

Могут ли такие практики помочь в торговле

Люди, постоянно испытывающие стресс, часто прибегают к разным ритуалам и практикам. Предприниматели не исключение, ведь бизнес сопряжен с неопределенностью и необходимостью подстраиваться под изменения в мире.

Бытовые ритуалы вроде счастливой рубашки или веера в зоне богатства снижают тревогу и дают чувство контроля: человек уверен, что все будет в порядке, и благодаря этой уверенности действительно добивается успеха.