Топ бухгалтерских проводок на Ozon

Если вы продаете товары на маркетплейсе как юрлицо, например ООО, то обязаны вести бухгалтерский учет. Обычно этим занимается выделенный специалист или целый отдел, но владельцу бизнеса также полезно уметь разбираться в отчётности, чтобы не потерять контроль над финансами.

В этой статье рассказываем, как составляются проводки при работе на маркетплейсе и о чем стоит помнить вашему бухгалтеру.

Какие продавцы должны вести бухгалтерский учет

По закону все компании в России обязаны вести бухгалтерский учет и раз в год подавать в ФНС бухгалтерскую отчетность. ИП и самозанятые учетом могут не заниматься — а если и ведут его для себя, то обычно в упрощенном виде.

Бухгалтерский учет содержит информацию обо всех событиях в компании в виде специальных отчетов — бухгалтерских регистров. Он показывает, какое имущество есть у компании, как она его использует, чтобы получать выгоду, сколько и на что потратила денег, сколько заработала и сколько у компании долгов.

Например, товары закупают, транспортируют, хранят, продают, а в случае возврата принимают обратно. Все это сначала отражается в первичных документах: накладных, счетах-фактурах, актах, — а потом в бухгалтерских.

Что такое бухгалтерские проводки и как их читать

Бухгалтерская проводка — это запись о хозяйственной операции. В большинстве проводок участвует два счета: дебет и кредит.

Дебет позволяет отследить источники средств, а кредит — на что они расходуются. Для краткости в проводках используют сокращения:

Дт — дебет;

Кт — кредит.

У бухгалтерских счетов есть названия и номера — они единые для всех и перечислены в приказе Минфина от 31.10.2000 № 94н.

В итоге если в проводке написать, например, Дт 51 Кт 62.02 — 5 000 руб. — то это будет означать, что поступили 5000 рублей (Дт счета 51 «Денежные средства»), которые являются авансом от покупателя (Кт счета 62.02 «Расчеты по авансам полученным»).

Сейчас большинство торговых компаний работают с маркетплейсами. Но учет услуг агента при онлайн-торговле имеет свою специфику и компаниям очень нужны бухгалтеры, которые знают эту специфику. Займите нишу и зарабатывайте на ведении клиентов, которые продают товары через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы. Пройдите курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса», получите официальное удостоверение и станьте специалистом в перспективной сфере. Сейчас вы можете купить курс за 9 900 руб. вместо 28 600 руб.! Успейте записаться!

Особенности бухгалтерских проводок на маркетплейсе

При продаже на Ozon маркетплейс становится посредником в вашем товарообороте — другими словами, «агентом по договору».

Ozon показывает ваши товары на сайте и в приложении, дает возможность создавать карточки и управлять ими, общаться с клиентами через личный кабинет, получать деньги от покупателей. Еще маркетплейс размещает на своем складе товары, если вы работаете на FBO, обрабатывает заказы, доставляет их и утилизирует, если нужно.

За эти услуги вы платите маркетплейсу вознаграждение как агенту. На каждую услугу Ozon формирует документы, чтобы вы могли следить за финансами и вести бухгалтерский учет.

Чтобы отобразить операции на Ozon, ваш бухгалтер использует стандартные проводки, как при продажах напрямую, есть только два отличия.

Когда вы размещаете товары на складе Ozon, стоимость товара

отражается на счете 45 «Товары отгруженные». В обычной розничной торговле этого этапа нет. В качестве счета расчетов используется счет 76 (вместо счета 60). Он служит не только для расчетов с маркетплейсом за проданные товары, но и для выплаты вознаграждения маркетплейса как агента. Чтобы разграничить эти платежи, удобно завести два отдельных субсчета — например, 76-т (для товаров) и 76-в (для вознаграждения).

Топ проводок на маркетплейсе

Возьмем в качестве примера ООО «Шарики и перья», которое работает по общей системе налогообложения (ОСНО). Компания продает на Ozon дизайнерские шариковые ручки по 220 ₽ с НДС, себестоимость — 100 ₽, вознаграждение Ozon — 10%. Поехали разбираться с проводками на этих условиях.

Основные события при продаже ручки по схеме FBO (то есть со склада Ozon) будут такими.

Сначала «Шарики и перья» передают ручку на склад Ozon, потом покупатель оплачивает заказ, маркетплейс получает деньги — продавец видит это в отчете. Ozon вычитает свое вознаграждение и переводит деньги на счет продавца — это подтверждает банковская выписка.

Теперь представим эти события как список проводок, которые попадут в журнал учета хозяйственных операций юрлица. В комментариях дадим названия счетов, чтобы не приходилось отвлекаться на таблицу с планом счетов.

Событие Проводка Сумма Комментарий 1. Передача товара маркетплейсу Дт 45 Кт 41 100 ₽ Счет 45 «Товары отгруженные» означает, что для компании товар стал отгруженным, «в пути». Счет 41 «Товары на складах» — что товар выбыл со склада компании. В сумму записали себестоимость товара. 2. Продавцу пришел отчет Ozon о том, что товар продан через маркетплейс и что Ozon получил плату от покупателя Дт 62 Кт 90.1 220 ₽ На основании отчета Ozon компания отражает выручку от продажи товара с НДС. Тут фигурируют счет 90.1 «Выручка» и 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 3. Отражен НДС по проданному товару к уплате Дт 90.3 Кт 68 36,67 ₽ Проводка означает, что у компании увеличилась задолженность перед бюджетом по уплате НДС (счет 68 «Расчеты по налогам и сборам») и в результате уменьшилась выручка. Счет 90.3 «Налог на добавленную стоимость», в отличие от счета 90.1 на предыдущем шаге, показывает, на сколько уменьшилась сумма выручки. 4. Списана себестоимость отгруженного товара Дт 90.2 Кт 45 100 ₽ Чтобы увидеть, сколько компания заработала, нужно списать себестоимость. В проводке участвуют счет 45 «Товары отгруженные» и счет 90.2 «Себестоимость продаж». Счет 90.2, так же как и 90.3, уменьшает сумму выручки. 5. Отражена задолженность агента за реализованные товары Дт 76-т Кт 62 220 ₽ Указывается задолженность Ozon по перечислению денег, которые маркетплейс получил от покупателя, — проводку составляют тот же счет 62 и счет 76-т «Расчеты с агентом за товары». 6. Отражено вознаграждение Ozon Дт 44 Кт 76-‍в 22 ₽ Указывается задолженность Ozon по перечислению денег, которые маркетплейс получил от покупателя, — проводку составляют тот же счет 62 и счет 76-т «Расчеты с агентом за товары». 7. Взаимозачет между задолженностью Ozon за товары и задолженностью компании по уплате вознаграждения Дт 76‌-‌в Кт 76-‍т 26,4 ₽ Сумма задолженности Ozon за товары, реализованные через маркетплейс, уменьшается на сумму вознаграждения Ozon. Таким образом, продавец получит меньшую сумму, чем выручка от реализации товаров. 8. Отражен входящий НДС Дт 19 Кт 76‍-‍в 26,4 ₽ Учитывается НДС на сумму вознаграждения агента. Здесь используется счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям». 9. НДС принят к вычету Дт 68.02 Кт 19 4,4 ₽ НДС на сумму вознаграждения агента принят к вычету. На это указывает тот же счет 19 и счет 68.02 «Расчеты по налогам и сборам» 10. Получение денег от маркетплейса на счет продавца Дт 51 Кт 76‍-‍т 193,6 ₽ В проводке участвует уже знакомый счет 76-т и счет 51 «Расчетные счета». Отражается сумма выручки за товар минус вознаграждение маркетплейса и НДС на его вознаграждение.

Чтобы легко читать проводки, которые составляет ваш бухгалтер, нужно запомнить номера и названия самых часто используемых счетов. Это не очень сложно: достаточно раз в месяц просматривать журнал учета, и вскоре вы выучите основные проводки и их значение.