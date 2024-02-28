Дропшиппинг: как работает, плюсы и минусы, с чего начать бизнес

Чтобы что-то продавать, необязательно быть производителем или перекупщиком. Есть модель торговли, когда продавец торгует товарами, которые у него нет на руках. Рассказываем, что такое дропшиппинг, почему он популярен, в чем преимущества и недостатки, как начать зарабатывать.

Что такое дропшиппинг

Дропшиппинг — схема продаж, когда продавец реализует товары покупателю напрямую со склада поставщика. От классического ретейла эта модель торговли отличается тем, что дропшиппер не выкупает партию и не занимается ее хранением.

Его цель — найти конечного клиента с помощью рекламы, продвижения и других инструментов и передать заказ поставщику. А поставщик уже сам упакует и отправит товары клиенту.

Для дропшиппинга нужно выбирать товары, которые будут пользоваться спросом. Например, в холодных регионах России могут отлично продаваться унты из Монголии, а на Дальнем Востоке — снеки и сладости из Японии.

Кто может стать дропшиппером

Поскольку дропшиппинг — предпринимательская деятельность, им могут заниматься только индивидуальные предприниматели и юрлица. Лучше открывать ИП, поскольку в таком случае меньше размер налогов и требований к ведению учета.

В ОКВЭД нужно внести все виды деятельности, которыми вы будете заниматься (дропшипперам обычно достаточно указать код ОКВЭД 47.99.5: Деятельность по осуществлению розничных продаж комиссионными агентами вне магазинов).

Схема: как работает дропшиппинг

В модели участвует три лица:

Дропшиппер — продавец, который выступает в роли посредника между поставщиком и покупателем. Он договаривается с поставщиками о сотрудничестве, находит клиентов и принимает от них заказы. При этом физически товара у дропшиппера на руках нет.

Поставщик — производитель, импортер или оптовик, который хранит товар на своем складе и отправляет его по адресу покупателя. С клиентом он не взаимодействует.

Покупатель — конечный потребитель, который заказывает товар у дропшиппера.

Дропшипперы для поиска клиентов создают собственные интернет-магазины и регистрируются в качестве продавцов на маркетплейсах. Однако дропшиппингом на торговых площадках можно заниматься только при наличии надежного поставщика, у которого есть нужный товар на складе и возможность доставить его в обозначенный маркетплейсом срок.

Займите нишу и зарабатывайте на тех, кто продает товары через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы. Пройдите курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса», получите официальное удостоверение и станьте специалистом в перспективной сфере. Сейчас вы можете купить курс за 9 900 руб. вместо 28 600 руб.! Успейте записаться!

Через интернет-магазин начинать продажи сложнее, поскольку придется вкладывать деньги в его создание и развитие. Нужно будет настроить онлайн-кассу и принимать оплаты, оптимизировать сайт, запустить рекламу, чтобы привлечь аудиторию, подключить систему для обратной связи с клиентом — например встроенный чат-бот на сайте или email.

Поставщиков дропшипперы зачастую находят за рубежом, чаще всего в Китае. В этом случае доставка занимает много времени, поэтому есть смысл поискать партнера поближе.

Хороший способ — представительство местного офлайн-бизнеса. Речь идет о производителях, которые не используют каналы онлайн-продаж и изготавливают уникальные для рынка товары. Например, компания, которая продает готовые наборы мебели для детской комнаты или детские бизиборды.

Преимущества и недостатки схемы

Прежде чем заниматься дропшиппингом, оцените риски и выгоду.

Плюсы:

Не нужно заранее закупать партию товара, арендовать склад и выстраивать логистику. Поставщик занимается хранением и доставкой, а дропшиппер сообщает о заказе и оплачивает его по факту.

Можно начать продажи при минимальных вложениях. В расходы входит только продвижение своей площадки и уплата налогов. Аренду склада, доставку и работу сотрудников оплачивать не нужно.

Сотрудничество не ограничивается одним поставщиком. Можно договариваться с разными продавцами и повышать свою конкурентоспособность.

Поскольку не нужно покупать сразу целую партию, можно экспериментировать с новинками. Если потребители не будут заказывать новый товар, дропшиппер не понесет убытки. По этой же причине нет риска, что в магазине будет залеживаться продукция.

Взаимодействовать с товаром физически не нужно, все бизнес-процессы можно организовать дистанционно.

Минусы:

Поставщик продает товар не по себестоимости, продавец тоже делает наценку, поэтому на выходе может получиться неконкурентоспособная цена. Чтобы предложения были выгодными для покупателя, нужно заранее проверять рыночные цены и рассчитывать юнит-экономику.

После заказа может оказаться, что товар закончился у поставщика или сроки доставки увеличились. Поэтому важно настроить систему, в которой вы всегда будете знать, что и в каком количестве есть на складе партнера.

Продавцу придется отвечать перед потребителем за ошибки поставщика. Хотя дропшиппер взаимодействует только с клиентом и зачастую даже не видит товар, который продает, это не снимает с него ответственности.

Известные марки часто не заинтересованы в перепродажах, поэтому по модели дропшиппинга в основном работают неизвестные производители и оптовики. Найти для сотрудничества надежный бренд может быть непросто.

Если потребитель купит у дропшиппера товары разных поставщиков, он получит заказ частями.

Из чего складываются доходы и расходы дропшиппера

Расходов по схеме дропшиппинга у продавца практически нет. Зачастую клиенты вносят полную предоплату при заказе или оплачивают наложенный платеж при получении. Дропшипперу нужно учитывать комиссию маркетплейса, если она есть, стоимость доставки и маркетинга, налоги.

Доход продавца складывается из разницы между оптовой ценой поставщика и окончательной ценой на площадке.

Например, если дропшиппер покупает у партнера очки за 300 ₽, а продает за 500 ₽, то он останется в плюсе от каждых проданных очков на 200 ₽.

С чего начать дропшиппинг-бизнес

В первую очередь нужно изучить рынок, выбрать географию продаж и товары. Самый простой способ получить первых клиентов — продавать эксклюзивы, на которые есть спрос. Например, кожаные сандалии с Санторини или изделия из тикового дерева. Конкуренция в этом случае будет изначально минимальной, поэтому и развиться с нуля легче. Единственный минус — поиск поставщиков может затянуться.

Также можно попробовать начать с товаров, которые всегда пользуются спросом или популярны именно сейчас. Например, украшения для дома, одежда или обувь.

Перед началом сотрудничества важно оговорить порядок и условия работы с поставщиком. Нужно выяснить:

как быстро партнер отправляет заказы;

что делает в случае возврата или повреждения товара;

отвечает ли на технические вопросы;

предоставляет ли контент для рекламы.

Поскольку репутация дропшиппера напрямую зависит от надежности поставщика, к его выбору следует подойти ответственно.

Следующий шаг — привлечь клиентов. Для этого нужно создать площадку для дропшиппинга: интернет-магазин, аккаунт в соцсетях или магазин на маркетплейсе.

Чтобы получить преимущество перед конкурентами, недостаточно продавать по выгодной цене — нужно доказать покупателю, что именно ваш товар будет ему полезен.

Добавьте в описание товара все характеристики, преимущества и сценарии использования, быстро отвечайте на вопросы покупателей. Если у клиента останутся хорошие впечатления о магазине, он с большей вероятностью вернется.