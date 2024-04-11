Медицинские осмотры: все основания коротко и ясно

Предлагаем ознакомиться со всеми актуальными нормативными правовыми актами, на основании которых требуется направлять работников на медосмотры и медицинские исследования.

Предварительные и периодические медицинские осмотры

Проводятся в соответствии со ст. 220 ТК, подпунктами 2 и 3 части 2 статьи 46 закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные периодические медицинские осмотры (обследования), а также порядок и сроки их проведения утверждены приказом Минтруда от 31.12.2020 г. № 988н, Минздрава № 1420н.

Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 ТК, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры утвержден приказом Минздрава от 28.01.2021 № 29н.

Кроме того, обязательным периодическим медицинским осмотрам подлежат:

Химико-токсикологические исследования

Порядок организации проведения химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ регламентирует приказ Минздравсоцразвития от 27.01.2006 № 40.

Исследования проводятся в соответствии со ст. 220 ТК, а также проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов предусматривается для следующих работников:

Предсменные, предрейсовые, послесменные, послерейсовые медицинские осмотры, медицинские осмотры в течение рабочего дня (смены)

Проводятся в соответствии со ст. 220 ТК и частью 7 статьи 46 закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Обязательным медосмотрам в начале, в течение и (или) в конце рабочего дня (смены) подлежат:

работники, занятые на подземных работах (в начале, в течение и (или) в конце рабочего дня (смены) (Порядок проведения обязательных медицинских осмотров до рабочей смены, медицинских осмотров в течение рабочей смены (при необходимости) и медицинских осмотров после рабочей смены (при необходимости) работников, занятых на подземных работах с опасными и (или) вредными условиями труда по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), в том числе с использованием технических средств и медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья, а также перечень включаемых в них исследований утвержден приказом Минздрава от 11.02.2022 № 75н);

водители транспортных средств (предрейсовые — за исключением водителей, управляющих транспортными средствами, выезжающими по вызову экстренных оперативных служб; послерейсовые — если работа связана с перевозками пассажиров или опасных грузов) (порядок и периодичность проведения и перечень включаемых в них исследований утверждены приказом Минздрава от 30.05.2023 № 266н);

работники, непосредственно занятые на работах, связанных с обслуживанием объектов электроэнергетики (предсменные) (Порядок проведения медицинских осмотров (обследований) работников, непосредственно занятых на работах, связанных с обслуживанием объектов электроэнергетики утвержден приказом Минэнерго от 31.08.2011 № 390);

работники железнодорожного транспорта, которые осуществляют деятельность, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой по Перечню, утв. приказом Минтранса от 17.07.2023 № 253 (предрейсовые или предсменные);

члены экипажей гражданских воздушных судов, диспетчеры управления воздушным движением (предполетный/предсменный, послеполетный/послесменный) (Порядок проведения предполетного и послеполетного медицинских осмотров членов экипажа гражданского воздушного судна, а также предсменного и послесменного медицинских осмотров диспетчеров управления воздушным движениемутвержден приказом Минтранса от 10.12.2021 № 438).

Психиатрическое освидетельствование

Проводится в соответствии с частью 4 статьи 65 закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», частью 8 ст. 220 ТК.

Порядок прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование утвержден приказом Минздрава от 20.05.2022 № 342н.

Обязательное психиатрическое освидетельствование проходят работники, осуществляющие следующие вид деятельности:

управление транспортными средствами или управление движением транспортных средств;

производство, транспортировка, хранение и применение взрывчатых материалов и веществ;

использование атомной энергии;

оборот оружия;

аварийно-спасательные работы, а также работа, выполняемая пожарной охраной при тушении пожаров;

управление подъемными механизмами (кранами);

забор, очистка и распределение воды питьевых нужд систем централизованного водоснабжения;

педагогическая деятельность в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

присмотр и уход за детьми;

работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

организация и осуществление монтажа, наладки, технического обслуживания, ремонта, управления режимом работы электроустановок;

организация и осуществление монтажа, наладки, технического обслуживания, ремонта, управления режимом работы объектов теплоснабжения;

обслуживание оборудования, работающего под избыточным давлением;

диспетчеризация производственных процессов в химической (нефтехимической) промышленности;

добыча угля подземным способом;

эксплуатация и ремонт скважин для переработки нефти, очистки резервуаров;

контакты с возбудителями инфекционных заболеваний.

На этом все.