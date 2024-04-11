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Медицинские осмотры: все основания коротко и ясно
Иллюстрация: Los Muertos Crew/pexels

Предварительные и периодические медицинские осмотры

Проводятся в соответствии со ст. 220 ТК, подпунктами 2 и 3 части 2 статьи 46 закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные периодические медицинские осмотры (обследования), а также порядок и сроки их проведения утверждены приказом Минтруда от 31.12.2020 г. № 988н, Минздрава № 1420н.

Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 ТК, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры утвержден приказом Минздрава от 28.01.2021 № 29н.

Кроме того, обязательным периодическим медицинским осмотрам подлежат:

  • несовершеннолетние (ст. 69 ТК);

  • работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 220 ТК);

  • работники, занятые на работах, связанных с движением транспорта (ст. 220 ТК);

  • работники организаций пищевой промышленности (ч. 2 ст. 220 ТК);

  • работники организаций общественного питания и торговли (ч. 2 ст. 220 ТК);

  • работники водопроводных сооружений (ч. 2 ст. 220 ТК);

  • работники медицинских организаций (ч. 2 ст. 220 ТК);

  • педагогические работники (ст. 48 закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);

  • работники детских учреждений (ч. 2 ст. 220 ТК);

  • лица, привлекаемые на работу в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других местностей (ст. 324 ТК);

  • работники, занятые на подземных работах (ч. 1 ст. 330.3 ТК);

  • лица, принимаемые на работу, выполняемую вахтовым методом (ст. 298 ТК);

  • работники, обеспечивающие движение поездов (постановление Правительства от 08.09.1999 № 1020 «Об утверждении перечня профессий и должностей работников, обеспечивающих движение поездов, подлежащих обязательным предварительным, при поступлении на работу, и периодическим медицинским осмотрам»);

  • работники, выполняющие работу, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой (ст. 25 закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»);

  • работники объектов использования атомной энергии (приказ Минздрава от 28.07.2020 № 749н «Об утверждении требований к проведению медицинских осмотров и психофизиологических обследований работников объектов использования атомной энергии, порядка их проведения, перечня медицинских противопоказаний для выдачи разрешения на выполнение определенных видов деятельности в области использования атомной энергии и перечня должностей работников объектов использования атомной энергии, на которые распространяются данные противопоказания, а также формы медицинского заключения о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний для выдачи разрешения на выполнение определенных видов деятельности в области использования атомной энергии»);

  • работники ведомственной охраны (ч. 1 ст. 6 закона от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране»);

  • врачи, средний и младший медицинский персонал центров по профилактике и борьбе со СПИДом, учреждений здравоохранения, специализированных отделений и структурных подразделений учреждений здравоохранения, занятые непосредственным обследованием, диагностикой, лечением, обслуживанием, а также проведением судебно-медицинской экспертизы и другой работы с лицами, инфицированными вирусом иммунодефицита человека, имеющие с ними непосредственный контакт (ст. 9 закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»);

  • врачи, средний и младший медицинский персонал лабораторий (группы персонала лабораторий), которые осуществляют обследование населения на ВИЧ-инфекцию и исследование крови и биологических материалов, полученных от лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ст. 9 закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»);

  • научные работники, специалисты, служащие и рабочие научно-исследовательских учреждений, предприятий (производств) по изготовлению медицинских иммунобиологических препаратов и других организаций, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека (ст. 9 закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»);

  • спасатели аварийно-спасательных служб (п. 1 ст. 23 закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»);

  • работники спецпрачечной (п. 10.17 СанПиН 2.2.8.46-03 «Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты»);

  • лица, принимаемые на работу с источниками ионизирующего излучения (персонал группы А) (ст. 14 закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»);

  • специалисты, принимающие участие в работах по утилизации атомных подводных лодок (п. 14.4 СП 2.6.1.2154-06 «Обеспечение радиационной безопасности при комплексной утилизации атомных подводных лодок»); работники объектов по хранению химического оружия и объектов по уничтожению химического оружия (ст. 14 закона от 02.05.1997 № 76-ФЗ «Об уничтожении химического оружия»).

Химико-токсикологические исследования

Порядок организации проведения химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ регламентирует приказ Минздравсоцразвития от 27.01.2006 № 40.

Исследования проводятся в соответствии со ст. 220 ТК, а также проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов предусматривается для следующих работников:

Предсменные, предрейсовые, послесменные, послерейсовые медицинские осмотры, медицинские осмотры в течение рабочего дня (смены)

Проводятся в соответствии со ст. 220 ТК и частью 7 статьи 46 закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Обязательным медосмотрам в начале, в течение и (или) в конце рабочего дня (смены) подлежат:

  • работники, занятые на подземных работах (в начале, в течение и (или) в конце рабочего дня (смены) (Порядок проведения обязательных медицинских осмотров до рабочей смены, медицинских осмотров в течение рабочей смены (при необходимости) и медицинских осмотров после рабочей смены (при необходимости) работников, занятых на подземных работах с опасными и (или) вредными условиями труда по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), в том числе с использованием технических средств и медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья, а также перечень включаемых в них исследований утвержден приказом Минздрава от 11.02.2022 № 75н);

  • водители транспортных средств (предрейсовые — за исключением водителей, управляющих транспортными средствами, выезжающими по вызову экстренных оперативных служб; послерейсовые — если работа связана с перевозками пассажиров или опасных грузов) (порядок и периодичность проведения и перечень включаемых в них исследований утверждены приказом Минздрава от 30.05.2023 № 266н);

  • работники, непосредственно занятые на работах, связанных с обслуживанием объектов электроэнергетики (предсменные) (Порядок проведения медицинских осмотров (обследований) работников, непосредственно занятых на работах, связанных с обслуживанием объектов электроэнергетики утвержден приказом Минэнерго от 31.08.2011 № 390);

  • работники железнодорожного транспорта, которые осуществляют деятельность, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой по Перечню, утв. приказом Минтранса от 17.07.2023 № 253 (предрейсовые или предсменные);

  • члены экипажей гражданских воздушных судов, диспетчеры управления воздушным движением (предполетный/предсменный, послеполетный/послесменный) (Порядок проведения предполетного и послеполетного медицинских осмотров членов экипажа гражданского воздушного судна, а также предсменного и послесменного медицинских осмотров диспетчеров управления воздушным движениемутвержден приказом Минтранса от 10.12.2021 № 438).

Психиатрическое освидетельствование

Проводится в соответствии с частью 4 статьи 65 закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», частью 8 ст. 220 ТК.

Порядок прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование утвержден приказом Минздрава от 20.05.2022 № 342н.

Обязательное психиатрическое освидетельствование проходят работники, осуществляющие следующие вид деятельности:

  • управление транспортными средствами или управление движением транспортных средств;

  • производство, транспортировка, хранение и применение взрывчатых материалов и веществ;

  • использование атомной энергии;

  • оборот оружия;

  • аварийно-спасательные работы, а также работа, выполняемая пожарной охраной при тушении пожаров;

  • управление подъемными механизмами (кранами);

  • забор, очистка и распределение воды питьевых нужд систем централизованного водоснабжения;

  • педагогическая деятельность в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

  • присмотр и уход за детьми;

  • работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

  • организация и осуществление монтажа, наладки, технического обслуживания, ремонта, управления режимом работы электроустановок;

  • организация и осуществление монтажа, наладки, технического обслуживания, ремонта, управления режимом работы объектов теплоснабжения;

  • обслуживание оборудования, работающего под избыточным давлением;

  • диспетчеризация производственных процессов в химической (нефтехимической) промышленности;

  • добыча угля подземным способом;

  • эксплуатация и ремонт скважин для переработки нефти, очистки резервуаров;

  • контакты с возбудителями инфекционных заболеваний.

На этом все.

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