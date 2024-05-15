Требования к комплектации укладок, наборов, комплектов и аптечек для оказания первой помощи на 2024 год

Таблица с приказами Минздрава на 2024 год
№
Наименование комплекта для оказания первой помощи
Реквизиты НПА об утверждении
Срок действия
1
Требования к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи
Приказ Минздрава от 28.10.2020 № 1164н (ред. от 22.02.2023)
С 1 марта 2023 г. до 1 января 2027 г.
2
Требования к комплектации медицинскими изделиями укладки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
С 1 сентября 2021 г. до 1 сентября 2027 г.
3
Требования к комплектации медицинскими изделиями укладки для оказания первой помощи в сельских поселениях
С 1 сентября 2021 г. до 1 сентября 2027 г.
4
Требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам
С 1 сентября 2021 г. до 1 сентября 2027 г.
5
Требования к комплектации медицинскими изделиями укладки для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров
С 1 сентября 2021 г. до 1 сентября 2027 г.
6
Требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)
С 1 января 2021 г. до 1 января 2027 г.
7
Требования к комплектации медицинскими изделиями набора для оказания первой помощи сотрудниками федеральных органов исполнительной власти, ведомственной охраны и народными дружинниками, на которых законодательством возложена обязанность оказывать первую помощь
С 1 января 2015 г.
8
Требования к комплектации медицинскими изделиями укладки санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны
С 1 мая 2013 г.
9
Требования к комплектации медицинскими изделиями набора для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей
С 1 января 2013 г.
10
Требования к комплектации набора для оказания первой помощи должностными лицами таможенных органов
Проект
Ориентировочно с 1 сентября 2024 г. до 1 сентября 2030 г.
Иллюстрированная таблица с приказами Минздрава на 2024 год
На этом все.
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