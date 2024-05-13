Цифра дня. Про работу на пенсии

Почти треть трудящихся россиян собираются работать даже на пенсии.

Аналитики выяснили, что 29% россиян планируют работать после достижения пенсионного возраста и в меньшей степени рассчитывают на социальное обеспечение.

Таких больше всего среди опрошенных в возрасте от 55 до 64 лет (40%) и от 45 до 54 лет (34%), а также среди специалистов консалтинга и профессиональных услуг (40%), административных работников (35%) и представителей традиционной торговли (34%).

19% работающих россиян частично рассчитывают на свою пенсию в старости, однако параллельно планируют использовать личные накопления. Чаще так планируют поступить молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет (25%), представители IT, интернета и телекома (24%) и работники бухгалтерии и финансов (23%).

8% респондентов также рассчитывают на пенсию лишь отчасти, так как располагают пассивным доходом — например, сдают квартиру, получают дивидиенды или др.

Такие результаты показал опрос Авито Работа (результаты есть в распоряжении «Клерка»).