Образец трудового договора — 2024

Если в вашей организации есть хотя бы один работник, то вам пригодится образец трудового договора. Это одна из самых необходимых форм в работе кадровика, директора, бухгалтера, юриста. При этом неправильное составление или заполнение трудового договора может повлечь огромные риски: большие штрафы или судебные иски от работников. Ниже представлены образец трудового договора и информация о его правильном заполнении, продлении и расторжении.

Суть трудового договора

Трудовой кодекс называет трудовым договором письменное соглашение между работодателем и работником о выполнении работы. По этому договору работодатель обязуется предоставить труженику работу по определенной рабочей функции, обеспечить необходимые и безопасные условия для работы, оплачивать без задолженностей согласованную с работником зарплату. Работник обязуется выполнять работу без привлечения других соисполнителей (субподрядчиков), подчиняясь работодателю.

Обязательным признаком трудового характера договора является наличие правил внутреннего трудового распорядка учреждения и необходимость их полного соблюдения как работником, так и работодателем.

Статус работника по договору — это особое правовое подложение. Работникам по трудовому договору предоставляется немало гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом. Вот некоторые из них:

оплачиваемые отпуск от 28 календарных дней и больничные;

оплачиваемые дни диспансеризации;

повышенная оплата за работу в выходные и праздничные дни;

увольнение только в случаях, прямо предусмотренных ТК;

выходное пособие в случае сокращения должностей.

От трудовых договоров следует отличать договоры гражданско-правового характера (ГПХ). Трудовой договор предусматривает выполнение работы лично работником, выплату зарплаты, подчинение работника правилам, установленным работодателем, социальное страхование и т.д. А по гражданско-правовому договору исполнитель может привлекать других лиц для работы, он самостоятельно устанавливает порядок ее выполнения, не подчиняется внутренним правилам заказчика, установленным для его работников.

Подменять рабочий контракт гражданско-правовым соглашением рискованно. Работник может пожаловаться в инспекцию труда или в суд.

Если договор признают трудовым, организации грозит штраф 50—100 тыс. рублей. Кроме того, суд может обязать выплатить работнику все деньги, которые полагались бы ему по трудовому договору (ч. 4 ст. 5.27 КоАП, п. 24 постановления Пленума ВС от 29.05.2018 № 15, п. 15 «Обзора судебной практики ВС РФ»).

Контролирующие органы (ФНС, ГИТ) и суды могут подозревать, что договор фактически является трудовым, по следующим признакам:

указано на возможность только личного выполнения объема работ; упоминание слов «зарплата» или «МРОТ»; подчинение исполнителя правилам внутреннего трудового распорядка и определенному графику работу; упоминается ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; заказчик обеспечивает повышение квалификации и обучение исполнителя; оплата происходит регулярно или даже срок оплаты совпадает с датами получения зарплаты штатными работниками заказчика; использование при оплате тарифных ставок; отражение оплаты в учете как заработной платы; определение в соглашении рабочей функции (указание должности, профессии, специальности, конкретного вида поручаемой работы); неоднократное заключение договора с одним и тем же лицом. У исполнителя есть только один заказчик; отношения по договору имеют длительный характер, акт же оказанных работ не составляется и не подписывается.

В последнее время инспекторы даже стали требовать у заказчиков объяснение того, где они нашли контакты исполнителя. Таким подтверждением будет являться предложение об оказании услуг на популярных досках объявлений («Авито», «Юла»). По мнению контролеров, у самозанятого не может быть только один заказчик.

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Заполнение трудового договора

Рабочий контракт нельзя составлять и заполнять по свободной форме. Он обязательно должен содержать существенные условия, иначе любой суд признает его незаключенным. Включите в соглашение о работе следующие существенные условия:

место работы (при приеме на работу в обособленное подразделение в другой местности — также его наименование, местонахождение),

трудовую функцию;

дату начала работы (если заключаете срочный договор — его срок и основание срочности);

оплату труда;

режим работы и отдыха;

условия труда на рабочем месте, характер работы, гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями (при наличии);

условие об обязательном соцстраховании (если работник застрахован);

другие условия (если это предусмотрено нормами).

Местом работы принято считать находящуюся в определенной местности конкретную организацию, куда лицо принимается на работу. С учетом этого рекомендуем в качестве данного условия трудового договора, например, с работодателем — юридическим лицом приводить наименование работодателя, его организационно-правовую форму и местонахождение (место государственной регистрации на территории РФ).

Эта рекомендация основана на анализе ч. 1 ст. 20 ТК, абз. 1 п. 1, п. 2 ст. 54 ГК и подтверждена, в частности, позицией Верховного Суда, изложенной в «Обзоре практики рассмотрения судами дел, связанных с осуществлением гражданами рабочей деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (утв. Президиумом Верховного Суда 26.02.2014).

Под трудовой функцией понимается работа по должности в соответствии со штатным расписанием, по профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы (абз. 3 ч. 2 ст. 57 ТК). Из приведенного определения следует, что указывать в трудовом договоре должность, не включенную в штатное расписание, не допускается. Аналогичный вывод содержится в абз. 5 письма Роструда от 21.01.2014 № ПГ/13229-6-1.

Также не допускается указывать в трудовом договоре профессию или специальность, не включенные в штатное расписание. Это следует из абзаца 3 ч. 2 ст. 57 ТК и содержания письма Роструда от 21.01.2014 № ПГ/13229-6-1.

Для того чтобы конкретизировать трудовую функцию работника в трудовом договоре (подробно описать работу по определенной должности, профессии, специальности), можно руководствоваться Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), а также использовать профессиональный стандарт.

Вдобавок требуется включить в договор и обязательные сведения о работодателе, работнике, а также дату и место заключения договора.

В соглашение о работе могут быть внесены дополнительные условия, которые не ухудшают положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами (абз. 1 ч. 4 ст. 57 ТК). В частности, можно предусмотреть условия об испытании, неразглашении охраняемой законом тайны (абз. 3, 4 ч. 4 ст. 57 ТК).

В то же время частью 2 ст. 9 ТК определены условия, которые в контракт о работе включать нельзя. Это условия, ограничивающие права или снижающие уровень гарантий, которые предусмотрены для работников законами и иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Такие условия, если они и есть в трудовом договоре, применяться не должны. Недопустимо, к примеру, трудовым договором запрещать устраиваться на работу в конкурирующую компанию или открывать собственный аналогичный бизнес (письмо Минтруда от 19.10.2017 № 14-2/В-942).

Скачать образец трудового договора 2024 года

Если нужно понять, как правильно заполнить договор о работе, то советуем скачать образец заполненного трудового договора по ссылке. Скачайте показательный экземпляр по ссылке: образец трудового договора.

Скачать бланк трудового договора — 2024

После того как изучены все требования к составлению контракта с сотрудниками, можно скачать бланк трудового договора с учетом последних законодательных изменений (на 2021 год). Скачайте документ по ссылке:бланк трудового договора.

Срок действия трудового договора

Выделяют срочный и бессрочный варианты трудового контракта. Бессрочный договор действует до тех пор, пока соглашение не будет расторгнуто по инициативе одной из сторон в предусмотренных ТК случаях. Срочный же контракт может заключаться на срок до 5 лет и автоматически прекращает действовать после окончания срока, если стороны его не продлили. Срочный контракт заключается только в случаях, указанных в ст. 59 ТК (ч. 2 ст. 58 ТК). Поэтому такое основание обязательно нужно упомянать в соглашении.

Работодатель обязан заключать срочный контракт в случаях, когда нельзя установить трудовые отношения на неопределенный срок из-за характера работы и условий ее выполнения (ч. 2 ст. 58 ТК, абз. 1 п. 13 постановления Пленума Верховного Суда от 17.03.2004 № 2).

Перечень таких случаев определен в ч. 1 ст. 59 ТК, и к ним, в частности, относятся:

исполнение обязанностей отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы (если работница находится в отпуске по уходу за ребенком);

на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;

для выполнения определенной работы, если ее завершение не может быть определено конкретной датой.

По соглашению сторон срочное соглашение можно заключить, в частности, если работник:

является пенсионером по возрасту;

поступает на работу по совместительству;

принимается на должность руководителя (заместителя руководителя) или главного бухгалтера организации;

является студентом-очником;

поступает на работу к работодателю, который является некоммерческой организацией (за исключение государственных и муниципальных учреждений, госкорпораций, публично-правовых компаний, госкомпаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями, потребительских кооперативов) и численность работников у которого не превышает 35 человек.

В срочном трудовом договоре указываются даты начала и окончания контаркта, кроме случаев, когда работник замещает работника, находящегося в декрете или завершение работы не может быть установлено конкретной датой. В этих случаях договор прекращается при наступлении соответствующего события.

Продление трудового договора

Случаев, когда можно продлить срочный контракт, немного. Можно выделить два:

продление рабочего соглашения в связи с беременностью работницы.

Это нужно сделать, если срок истекает во время беременности и работница письменно попросила продлить договор, а также представила медицинскую справку о беременности. Срок — до окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам, если такой отпуск уже предоставлен (ч. 2 ст. 261 ТК, абз. 1, 3, 4 п. 27 постановления Пленума Верховного Суда от 28.01.2014 № 1);

продление полномочий руководителя организации, если есть решение органов управления организации об этом.

Например, в ООО — по решению общего собрания участников или совета директоров. А если в ООО один участник — по его решению (пп. 2 п. 2.1 ст. 32, пп. 4 п. 2 ст. 33, ст. 39 закона об ООО). Подлинность подписи такого единственного участника ФНП рекомендует нотариально засвидетельствовать (письмо от 15.01.2020 № 121/03-16-3).

Срочный договор с беременной работницей продлевают по ее заявлению.

В других случаях пролонгация контракта может повлечь негативные последствия: в конфликтной ситуации суд по иску работника может признать продленный договор бессрочным, а контролирующие органы — посчитать продление нарушением ТК (ст. 5.27 КоАП, письмо Роструда от 08.12.2008 № 2742-6-1).

Продлить срочный трудовой договор можно, только если не изменилось основание его заключения, а общий срок договора с учетом продления не превысил 5 лет (доклад Роструда). Договор с директором продлевайте на основании решения общего собрания участников, совета директоров или единственного участника (ст. 39, 40 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Продление оформите дополнительным соглашением и приказом. Сделайте это до окончания срока действия трудового соглашения (ст. 58 ТК, письмо Роструда от 31.10.2007 № 4413-6). В допсоглашении достаточно добавить основания, на которых требуется продлить трудовой договор, и срок, на который его нужно продлить, так как они относятся к обязательным условиям с учетом ч. 2, 3 ст. 57 ТК.

При этом общий срок рабочего контракта с учетом срока, указанного в дополнительном соглашении, не должен превышать 5 лет, чтобы договор не признали бессрочным (п. 2 ч. 1 ст. 58 ТК). Помимо рисков переквалификации трудового договора в бессрочный, существует риск получения административного штрафа. За незаконное продление срочного договора возможна ответственность по ст. 5.27 КоАП (штраф до 100 тыс. рублей за нарушение, совершенное юридическим лицом, и до 200 тыс рублей — за повторное).

Расторжение трудового договора

Хотя грамотное расторжение контракта с работником — это тема для отдельной статьи или даже книги, упомянем основные способы расторжения трудового договора. Трудовой кодекс перечисляет следующие ситуации, когда соглашение с сотрудником может быть расторгнуто.

Истечение срока договора (только для срочных договоров). Расторжение по инициативе работника. Прекращение договора по соглашению сторон. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (только в предусмотренных ст. 81 ТК случаях). Перевод на другую работу. Отказ работника от пролонгации работы после смены собственника имущества организации или ее реорганизации. Отказ работника от пролонгации работы после изменения условий трудового договора. Отказ работника от перевода на работу, необходимую ему по медицинскому заключению. Отказ работника от перевода на работу в другое место вместе с работодателем. Причины, не зависящие от желания сторон (призыв работника в армию, смерть, другие форс-мажорные обстоятельства). Нарушение законодательных требований к заключению трудового договора, если продолжить работу из-за этого невозможно.

Разберем сначала самое распространенное основание — расторжение по инициативе работника. При увольнении работника по собственному желанию учтите, что оно возможно, если работник самолично изъявил желание расторгнуть трудовой договор по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК.

Нельзя предлагать работнику уволиться по собственному желанию, так как это незаконно и будет считаться принуждением к увольнению, а нарушителя могут привлечь к административной ответственности (в некоторых случаях — и к уголовной).

Работник же может восстановиться в должности через суд и еще взыскать расходы на юристов, моральный вред, оплату вынужденного прогула.

Работник должен предупредить работодателя о намерении уволиться по собственному желанию в следующем порядке. Он должен направить уведомление, как правило, не менее чем за две недели до увольнения, но могут быть и другие сроки (для директоров установлен другой срок).

Для предупреждения работник должен представить работодателю письменное заявление об увольнении (ч. 1 ст. 80 ТК). По истечении срока предупреждения нужно оформить приказ об увольнении, внести запись в трудовую книжку и информацию в сведения о трудовой деятельности.

Производя расчет, необходимо выплатить работнику зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск, иные причитающиеся суммы.

Увольнение по инициативе работодателя допускается в следующих случаях (ст. 81 ТК):

ликвидация компании;

сокращение штата;

непрохождение сотрудником аттестации;

смена собственника компании (можно применять только в отношении директора, его замов или главбуха);

многократное игнорирование трудовых обязанностей при наличии дисциплинарных взысканий;

однократное тяжелое нарушение трудовых обязанностей (прогул, работа в пьяном состоянии);

конфликт интересов (риск коррупции);

аморальный поступок педагога;

ошибки руководителя организации или филиала, которые привели к утрате имущества компании;

предоставление подложных документов работодателю при приеме;

условия, указанные в трудовом договоре с руководителем компании или членами коллегиального исполнительного органа.

Каждое из этих оснований имеет свои нюансы и требует отдельного кадрового оформления. Ошибка при выборе основания увольнения или принуждение работника к увольнению могут повлечь тяжелые юридические последствия.