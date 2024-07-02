Какую форму юрлица выбрать для работы на маркетплейсе

Чтобы вести бизнес на маркетплейсе, можно зарегистрировать самозанятость, ИП или юридическое лицо. Юрлицо дает бизнесу самые широкие возможности для роста, но здесь важно правильно выбрать тип компании, который лучше всего подойдет для ваших целей. В статье разобрались, как это сделать.

Зачем регистрировать юрлицо для работы на маркетплейсе

Если вы собираетесь продавать товары на маркетплейсе, вам нужно оформить самозанятость, стать индивидуальным предпринимателем или открыть компанию. Будущим владельцам ПВЗ также необходимо регистрировать либо ИП, либо юрлицо.

Юрлицо стоит выбрать по нескольким причинам.

Причина № 1: вы планируете работать с партнером

Юрлицо позволяет установить четкую структуру сотрудничества, определяет права и обязанности каждой стороны. Это помогает защитить интересы партнеров и предотвратить возможные конфликты в будущем.

Причина № 2: вы собираетесь привлекать инвесторов

Инвесторы охотнее вкладывают средства в компании, а не в ИП, потому что юрлицо позволяет прозрачно оформить все юридические и финансовые вопросы и защитить интересы инвесторов.

Причина № 3: вы допускаете, что в будущем продадите бизнес или его часть

Оформить продажу проще, если это юрлицо, а не бизнес индивидуального предпринимателя.

Причина № 4: вы не зарегистрированы в России или в регионе, где планируете работать

Российскую компанию можно зарегистрировать где угодно на территории страны, независимо от места регистрации владельца.

При этом у юрлиц есть и ряд минусов, например:

регистрация бизнеса занимает больше времени;

вывести деньги из оборота довольно сложно;

нужно вести учет, составлять отчетность и проводить общие собрания;

возникает повышенная ответственность перед государством.

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Какие виды юрлиц существуют

Все юридические лица в России делятся на две формы: некоммерческие и коммерческие.

Некоммерческие организации занимаются общественными или социальными вопросами, не связанными с получением прибыли. А главная цель коммерческих юрлиц — получить прибыль и распределить ее между участниками.

У тех и других организаций множество видов и подвидов. Они различаются по структуре, правовым требованиям, обязанностям и правам участников или владельцев, уровню ответственности и возможностям привлекать инвестиции.

Некоммерческие организации (НКО) делятся на корпоративные и унитарные. Корпоративные НКО представляют интересы своих членов, а сами члены НКО могут влиять на цели и решения организации. Цель унитарных НКО — улучшать общественные условия и среду, в таких организациях нет членов, а есть только сотрудники и волонтеры.

Коммерческие компании также бывают корпоративными и унитарными. Имущество корпораций, как правило, делится на доли или паи, учредители могут получать дивиденды в соответствии со своими долями. Унитарные предприятия неделимы, их учреждает государство или муниципалитет, таким организациям не принадлежит имущество, которым они распоряжаются.

Поскольку главная цель продавцов на Ozon и владельцев ПВЗ — заработать, сосредоточимся на типах коммерческих организаций.

Хозяйственные общества

Хозяйственные общества — самая популярная форма коммерческих юридических лиц в России. Они включают в себя общества с ограниченной ответственностью (ООО) и акционерные общества (АО).

Общество с ограниченной ответственностью

ООО подходит разным компаниям, включая небольшие и средние предприятия в сфере услуг, розничной торговли, производства или в IT-секторе.

ООО чаще всего выбирают, если учредителей несколько и они не готовы отвечать личным имуществом перед кредиторами.

Плюсы:

Возможность зарегистрировать бизнес с несколькими партнерами. В уставных документах ООО можно прописать все условия партнерства.

Учредители ООО несут ответственность только в пределах своего вклада в уставной капитал, что защищает их личные активы.

Можно при необходимости продать бизнес или его часть.

Можно не платить налоги, если компания терпит убытки.

Минусы:

Для регистрации требуется довольно много документов.

Сдавать все необходимые отчеты придется в любом случае, даже если компания временно не ведет коммерческую деятельность.

Закрывать ООО непросто и довольно долго.

Подходит ли для работы с Ozon: ООО — один из главных и самых удобных типов юрлиц для работы на маркетплейсах.

Акционерные общества

АО обычно учреждают для большого или среднего бизнеса — например, в таких отраслях, как финансовые услуги, производство, телекоммуникации, энергетика и торговля.

Эта форма юридического лица позволяет привлекать крупные инвестиции и выпускать акции.

Плюсы:

У компании может быть сколько угодно акционеров.

Участники АО несут ответственность только в части стоимости их акций, что защищает их личные активы.

Минусы:

Нужно регулярно проводить общие встречи акционеров и составлять отчетность.

АО обязаны публично отчитываться о своей деятельности, из-за этого могут возникать дополнительные административные расходы и риски для конфиденциальности бизнеса.

Подходит ли для работы с Ozon: да. Например, АО может быть продавцом или зарегистрироваться как представитель бренда. Также акционерные общества могут владеть ПВЗ.

Хозяйственные товарищества

Хозяйственные товарищества подходят для небольших предприятий в розничной торговле, сфере услуг, ремонта и обслуживания, в строительстве и ресторанном бизнесе.

Такие компании довольно просто организовать, они позволяют вести бизнес нескольким участникам без излишних административных сложностей.

Хозяйственные товарищества состоят как минимум из двух участников — ими могут быть индивидуальные предприниматели или коммерческие компании.

Хозяйственные товарищества делятся на полные и товарищества на вере.

Полное товарищество

Участники — ИП или компании — вносят собственные деньги и отвечают личным имуществом независимо от размера вклада.

Плюсы:

Создать полное товарищество довольно легко, формальных процедур минимум.

Участники полного товарищества делят прибыль, убытки и обязательства бизнеса, что, безусловно, сплачивает.

Минусы:

Участники полного товарищества могут нести неограниченную личную ответственность по обязательствам — это значит, что их личные активы находятся под угрозой.

Физлица не могут организовать полные товарищества и участвовать в них.

Товарищество на вере

В него могут входить не только учредители, то есть полные товарищи, но и до 20 вкладчиков. Вкладчиками могут стать и физические, и юридические лица.

Плюсы:

Обязательства вкладчиков ограничены вкладом в уставной капитал, что защищает их личные активы.

Вкладчиками могут быть физические лица.

Минусы: те же, что и у полного товарищества.

Подходит ли для работы с Ozon: хозяйственное товарищество может стать продавцом или владеть ПВЗ, но на практике это довольно редкая форма юрлица, в том числе для бизнеса на маркетплейсе.

Хозяйственные партнерства

В хозяйственном партнерстве может быть до 50 участников, которые вносят средства в развитие организации.

Практически все отношения внутри партнерства можно прописать в соглашении об управлении — это дает больше возможностей для гибкого сотрудничества участников.

В отличие от ООО хозяйственное партнерство не может создать всего один учредитель, оно не может рекламировать свою деятельность и выпускать акции или облигации.

Лучше всего такая форма подходит для венчурного бизнеса и стартапов.

Плюсы:

Хозяйственное партнерство сравнительно легко создать, для этого не требуется больших начальных инвестиций.

Участники несут ответственность за партнерство в пределах суммы своих вкладов.

Минусы:

Запрещено рекламировать деятельность.

Подходит ли для работы с Ozon: не лучший вариант для маркетплейсов и в целом сферы продаж.

Производственный кооператив

Это добровольное объединение для совместной работы. Производственный кооператив состоит минимум из пятерых пайщиков, при этом не менее 75% его участников лично трудятся в кооперативе.

Все важные вопросы, связанные с кооперативом, решаются общим голосованием.

Плюсы:

Пайщики получают прибыль пропорционально своему вкладу.

Производственный кооператив позволяет сэкономить за счет страховых взносов на сотрудников.

Можно заниматься не только производством, но и, например, торговать или оказывать услуги.

Минусы:

Количество наемных сотрудников не может превышать 30% от общего числа пайщиков.

Пайщики несут личную ответственность за кооператив перед кредиторами.

Подходит ли для работы с Ozon: да.

Унитарные предприятия

Унитарными могут быть только предприятия, которые учредило государство, субъект Федерации или муниципалитет. От этого зависит и название формы юрлица — ФГУП, ГУП или МУП. Унитарные предприятия не владеют имуществом, но распоряжаются им.

Плюсы:

У унитарного предприятия один управляющий, что позволяет быстро принимать решения.

Может работать в сферах, недоступных другим коммерческим предприятиям.

Минусы:

Учредители жестко контролируют работу.

Конкретным предприятиям могут запретить заниматься некоторыми видами коммерческой деятельности — например, продажами.

Подходит ли для работы с Ozon: со стороны Ozon ограничений нет.

Таким образом, выйти на Ozon можно, имея коммерческое юридическое лицо почти любой формы, — маркетплейс не накладывает специальных запретов.

Выбирать форму юрлица стоит исходя из количества учредителей или партнеров, того, насколько каждый из них планирует вовлекаться в бизнес, нести ответственность и масштабировать компанию в будущем.

Источник: https://seller.ozon.ru/media/beginners/kakuyu-formu-yurlica-vybrat-dlya-raboty-na-marketplejse/.