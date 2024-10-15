Как правильно заполнить график отпусков на 2025 год

Что такое график отпусков и зачем он нужен

График отпусков — это документ, который регламентирует очередность предоставления отпусков в течение года. Составлять его обязан каждый работодатель.

За отсутствие графика отпусков предусмотрена административная ответственность: юрлицу грозит штраф от 30 до 50 тыс рублей. Для ИП и должностных лиц он составляет от 1 до 5 тысяч рублей. Это указано в ч. 1 ст. 5.27 КоАП.

С помощью графика отпусков работодатель может планировать работу отделов с учетом отсутствия сотрудников в определенные дни. Это помогает структурировать работу и составлять задачи на будущее.

Чем регулируется график отпусков

График отпусков регулируется Трудовым кодексом (ст. 123, 125, 262.2, 286, 287), ФЗ от 20.07.2012 № 125-ФЗ, Законом РФ от 15.05.1991 №1244-1. Разъяснения по отдельным вопросам даются в письмах Минтруда, ГИТ и Роструда.

Профсоюз

В шапке графика формы Т-7 есть строка для мнения профсоюза.

Это поле надо заполнять, если в организации в принципе есть профсоюз и он представляет интересы всех или большинства работников.

Для выдачи мотивированного мнения у профсоюза есть 5 рабочих дней.

Если в профсоюзе состоят менее половины сотрудников, то его мнение о графике запрашивать не нужно, сообщает Роструд.

Мнение иных представительных органов (не профсоюза) учету не подлежит, разъясняет ГИТ в г. Москве в письме от 08.12.2022 № ПГ/30618/10-42828-ОБ/18-964.

Запланированная дата отпуска

В табличной части графика работодатель должен заполнить дату начала отпуска.