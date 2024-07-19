Что такое оборачиваемость товаров и как ее рассчитать

Продавцу важно правильно управлять товарными запасами: вовремя привозить поставки на склад, закупать не слишком большие, но и не маленькие партии. Справиться с этой задачей помогает расчет оборачиваемости товаров. Рассказываем, о чем говорит этот показатель и как его посчитать.

Что показывает оборачиваемость товаров

Она дает понять, как быстро магазин распродает товары, когда пора пополнять запасы и какие из товаров продаются медленно. Оборачиваемость считают для разных показателей:

для прибыли — чтобы узнать, с какой скоростью продавец вернет вложенные деньги;

для количества товаров — чтобы увидеть, за какой период раскупят всю партию.

Высокая оборачиваемость — хороший знак. Значит, товары пользуются спросом и не залеживаются на складе, а у магазина в обороте есть деньги на закупку новых партий.

Но если оборачиваемость слишком высока, запасы продукции могут закончиться быстрее, чем придет новая поставка, — а это недополученная прибыль. Чтобы так не происходило, нужно следить за остатками товара на складе и вовремя их пополнять.

Бывает и так, что товары раскупают очень медленно. Например, если при текущей скорости заказов партия закончится лишь через полгода — это говорит о низкой оборачиваемости. Вот несколько причин, почему она возникает:

неудачный выбор ассортимента;

завышенные цены;

спад спроса из-за смены сезона;

переизбыток товарных запасов;

непродуманная система скидок и акций;

не хватает рекламы и продвижения;

плохо заполнены карточки товаров.

Низкая оборачиваемость особенно критична для товаров с небольшим сроком хранения: они могут испортиться до того, как кто-то захочет их купить.

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Зачем следить за оборачиваемостью товаров

Знание о том, как продаются товары, помогает бизнесу:

планировать закупки, производство и продажи;

быстрее вернуть деньги, вложенные в закупку;

сэкономить на размещении товаров на складах;

снизить расходы на неходовые товары и переключиться на более популярные позиции из ассортимента магазина;

предлагать клиентам более актуальные товары и быстрее реагировать на изменения рынка;

наладить бизнес-модель — то есть добиться идеального значения, которое будет устраивать по скорости и объему продаж.

Часто лишь одного значения оборачиваемости недостаточно, чтобы оценить в моменте, насколько хорошо продавец наладил работу магазина. Поэтому стоит следить за динамикой этого показателя.

Как рассчитать оборачиваемость: формулы и примеры

Вот несколько определений, которые понадобятся для расчетов:

Объем продаж — сумма, которую компания получила за свои товары в выбранный период. Показатель рассчитывают в закупочных ценах или по себестоимости. К примеру, 20 000 ₽ — общая стоимость блокнотов, проданных за один месяц.

Товарный запас — количество товаров на складе. Считается в денежном эквиваленте, например: у вас 500 блокнотов на сумму 50 000 ₽. 50 000 ₽ — это и есть товарный запас.

Средний товарный запас — сколько стоили все товары на начало и конец отчетного периода. Чтобы вычислить показатель, сумму на начало периода складывают с суммой на конец периода и делят на два. Например, если в начале месяца на складе было товаров на 50 000 ₽, а в конце месяца — на 30 000 ₽, то средний товарный запас составляет 40 000 ₽.

Важно: «правильная» оборачиваемость зависит от типа бизнеса. Например, продуктовый магазин должен продавать товары намного быстрее, чем мебельный. Для сезонного бизнеса полезно считать оборачиваемость отдельно для разных сезонов.

Оборачиваемость показывает, за сколько суток оборачивается запас товаров при текущей скорости продаж.

Для корректных расчетов необходимо, чтобы показатели соответствовали одному и тому же периоду: неделя, месяц, год и т. д. Вот формула:

(Количество дней в периоде, за который считаем оборачиваемость / Объем продаж) х Средний товарный запас.

В нашем примере расчет оборачиваемости за месяц будет такой: (30 / 20 000) х 40 000 = 60.

Продавцы часто обращают внимание еще на один параметр — коэффициент оборачиваемости. Он показывает, сколько раз за выбранный период магазин полностью распродает свои запасы. Его считают по формуле:

Объем продаж / Средний товарный запас.

Считаем: 20 000 / 40 000 = 0,5.

На Ozon продавцам не нужно прибегать к сторонним ресурсам или считать оборачиваемость самостоятельно — все данные есть в личном кабинете.

Как посмотреть оборачиваемость товаров на Ozon

В личном кабинете продавцы Ozon могут получить подробный отчет по оборачиваемости, чтобы оценить, какие товары дольше других лежат на складах, а какие пользуются высоким спросом.

Оборачиваемость можно посчитать как для всех товаров одновременно, так и для отдельных групп или даже конкретных позиций. Это помогает понять, что продается хорошо, а что — не очень

Система считает оборачиваемость автоматически и оставляет подсказки для продавца. Например, из отчета можно узнать, на сколько дней хватит товаров на складе:

зеленым цветом подсвечены позиции, запасов которых хватит на 30 дней;

желтым — на 1–4 месяца;

красным — на 4–6 месяцев;

темно-красным — больше чем на полгода.

Отчет помогает продавцу проанализировать популярность товаров и при необходимости скорректировать поставки

Из отчета Ozon также можно узнать, как долго товар лежит на складе. И снова позиции подсвечиваются разными цветами:

зеленым — товар лежит меньше 30 дней (высокая оборачиваемость);

желтым — больше 30 дней (средняя оборачиваемость);

красным — больше 90 дней (низкая оборачиваемость);

темно-красным — больше 180 дней (критичная оборачиваемость).

Если товар с момента поступления на склад не покупали более 60 дней, позицию подсвечивают темно-серым. В таком случае продавцу стоит найти причину, по которой нет заказов

Где найти данные, чтобы самостоятельно посчитать оборачиваемость товаров

Если вы продаете не только на Ozon, считать оборачиваемость придется вручную. Вот где можно собрать данные для этого:

программы учета — большинство современных систем (например, 1С) умеют считать оборачиваемость;

финансовые отчеты — например, для расчета коэффициента оборачиваемости достаточно данных из отчета о прибыли и убытках;

складской учет — например, данные о движении товаров на складе помогут посчитать оборачиваемость в штуках;

кассовые системы — собирают информацию о продажах каждого товара.

Как Ozon поощряет продажи товаров с высокой оборачиваемостью

На маркетплейсе есть особая группа товаров — super-товары.

В эту категорию попадает продукция, которая быстро распродается и приносит больше дохода. Ozon такие super-товары продвигает и предлагает за их поставку различные бонусы.

Чтобы попасть в эту категорию, товар должен:

стоить дороже 1000 ₽ (учитывается средняя цена за месяц);

быть новинкой или продаваться минимум на 1000 ₽ в день со складов Ozon (продажи с дарксторов Ozon Fresh не учитываются). Уцененная продукция в super-товары не попадает.

Маркетплейс считает новинкой товар, который только появился на складах Ozon, и магазин продает его не больше месяца. Такие позиции автоматически переходят в категорию super-товаров, если подходит цена.

Ozon бесплатно размещает super-товары на своих складах, а за их поставку начисляет литробонусы. Литробонусы можно потратить на размещение товаров на любых складах маркетплейса. Один бонус покрывает расходы на размещение литра товара в течение суток.

Поставки, где больше 70% super-товаров, Ozon считает super-поставками и предлагает за них дополнительные бонусы для продавцов:

скидка 50% на кросс-докинг;

ускоренная приемка на складе;

более гибкий выбор таймслотов для записи на отгрузку.

Бонусы не действуют на поставки в дарксторы Ozon Fresh.

Что делать, если у товаров низкая оборачиваемость

Неходовые позиции — головная боль продавцов. Такая продукция лежит на складах и не приносит денег.

Ozon считает товар неходовым, если его не покупали больше 28 дней или если запасов хватит больше чем на 120 дней продаж. При этом в счет идут заказы каждого товара на всех складах Ozon.

Не могут попасть в категорию неходовых super-товары, сезонные вещи и новинки, которые появились на Ozon за последние 28 дней.

Плохо, когда у продавца много неходовых товаров: прибыли они не приносят, а за размещение позиций на Ozon нужно платить деньги или тратить литробонусы. Ozon предлагает несколько способов, как разобраться с неходовыми позициями:

Устроить распродажу . Например, продавец может присоединиться к акции, которую создал Ozon специально для залежавшихся товаров: «Распродажа стока (Ликвидация)». Система автоматически рассчитает скидку отдельно для каждого товара. Также можно устроить и свою распродажу — просто выберите скидку и регион продаж.

Воспользоваться рекламными инструментами . Бывает, чтобы распродать товар, достаточно показать его более широкой аудитории. Например, с этим помогут справиться трафареты и продвижение в поиске.

Забрать товары со склада Ozon и попробовать продать их позже . Например, вы закупили большую партию товаров для Нового года, но не успели их продать в декабре. Спрос на такую продукцию в феврале, марте или апреле вряд ли вырастет. А вот начиная с сентября, новогодними товарами покупатели точно станут интересоваться чаще.

Поработать над карточкой товара. Ситуация с продажами может измениться, если вы добавите фотографии, укажете дополнительные характеристики, подробнее расскажете о преимуществах товаров. Вполне вероятно, именно недостаток информации останавливает людей от покупок.

Источник: https://seller.ozon.ru/media/boost/chto-takoe-oborachivaemost-tovarov-i-kak-eyo-rasschitat/