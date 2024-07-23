Можно ли упрощенцам в 2025 году получить вычет по НДС на авансы

Сейчас упрощенцы применяют налоговый вычет на НДС. Однако поправки в НК вступят в силу уже в 2025 году. Рассказываем, изменятся ли условия применения налогового вычета в связи с новыми правилами.

Ситуация: юрлицо работает на УСН с объектом «‎Доходы»‎. Компания получает авансы от арендаторов, в конце следующего месяца закрывает реализацию с полученных авансов. По новым правилам с 2025 года при выборе НДС 5% с этих авансов нельзя будет получить вычет?

В соответствии с п. 8 ст. 171 НК налогоплательщики НДС могут восстанавливать этот налог с авансов вне зависимости от используемой ставки НДС. В этот пункт не вносили изменений. В принятых поправках нет запрета на вычеты по НДС со ставками 5 и 7%. НДС включается в стоимость товаров и услуг.

В статью 171 в пункт 2 НК, определяющий условия наступления вычета, вводится подпункт 8. Он определяет, что вычет наступает при приобретении товаров и услуг (в том числе ОС и нематериальных активов) у налогоплательщика на УСН, применяющего ставки 5 и 7% (по новому п. 8 ст. 164 НК) . А в случае использования указанных в статье товаров и услуг, ставка налогообложения меняется (пп. 1 - 1.2, 2.1 - 3.1, п. 7 и п. 11, п. 8 ст. 164 НК).