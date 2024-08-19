Отраслевое соглашение: инспекции начали проверки

Как организации сами того не понимая, соглашаются на условия отраслевых Соглашений и какие от этого бывают последствия.

Соглашение — правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ними экономических отношений, заключаемый между полномочными представителями работников и работодателей на федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях социального партнерства в пределах их компетенции (ст. 45 ТК).

По нашим сведениям, на предмет выполнения отраслевых соглашений первые проверки начала налоговая инспекция. Организации стали получать требование о предоставлении пояснений причин несоответствия зарплат.

Например, согласно отраслевого Соглашения в строительстве рекомендуется фиксировать среднюю заработную плату работников организации на уровне не ниже пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в соответствующем субъекте РФ (п. 3.13).

Таким образом для Москвы это составит 129 395 руб., в Липецкой области — 69 900 руб., а на Чукотке — 219 810 руб.

Как стать участником отраслевого Соглашения

Это предложение, от которого трудно отказаться. Поэтому узнать о том, что ваша организация — участник Соглашения вы можете, например, от инспектора ГИТ при проверке или в суде, когда работник запросит произвести перерасчет заработной платы в соответствии с отраслевым Соглашением.

Как так вышло? А просто: молчание — знак согласия.

ТК статья 48. Действие соглашения: «Если работодатели, осуществляющие деятельность в соответствующей отрасли, в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к соглашению не представили в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования этого предложения».

Охрана труда

Приведем выдержку из раздела «Охрана труда» Отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов РФ на 2024–2026 годы:

«5.3. Службы охраны труда, предусмотренные в структуре управления организации, приравниваются к основным производственно-техническим службам. Структуру службы охраны труда и численность ее работников следует определять в соответствии с приказом Минтруда России от 31.01.22 г. № 37 “Об утверждении Рекомендаций по структуре службы охраны труда в организациях и по численности работников службы охраны труда”.

5.10. Оптимальная температура воздуха на рабочем месте в теплый период года составляет +23 — +25°C. Допустимое отклонение от оптимальной температуры без сокращения времени пребывания на рабочем месте составляет 2 — 3°C.

5.11. Время работы при температуре воздуха на рабочем месте выше допустимых величин должно сокращаться на 1 час с увеличением температуры на каждые полградуса. Предельное значение температуры, при которой допускается нахождение работников на рабочих местах, составляет +33°C.

5.14. Размер затрат, выделяемых работодателем на мероприятия по улучшению условий и охраны труда, должен составлять не менее 0,3 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг)».

По пункту 5.3 о численности работников службы охраны труда уже есть судебное решение от февраля 2024 года (решение Междуреченского городского суда Кемеровской области от 15.02.2024 по делу № 2а-517/2024) — рекомендации обязательны к применению.

Обратите внимание на пункт 5.14: размер затрат, выделяемых работодателем на мероприятия по улучшению условий и охраны труда не 0,2 процента, как в ст. 225 ТК, а 0,3 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг)!

Роструд

Новости Роструда за 25.07.2024 г.

1. В нарушение п. 5.30 Федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности на 2019–2021 годы (действующий до 31.12.2024) в ООО «Обогатительный комплекс Листвянский» отсутствует локально-нормативный документ по молодежной политике (источник).

2. Восстановлены трудовые права 33 работников в республике Бурятия.

В ходе рассмотрения обращения права работников были восстановлены, в адрес работодателя направлено предостережение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства, а именно требований подпункта «б» пункта 5.8. Федерального отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2023–2025 годы», обязывающего работодателя представлять в первичные профсоюзные организации в письменной форме информацию о сокращении численности или штата работников организации ЖКХ.

3. Сезонные работы.

Государственная инспекция труда в Тульской области сообщает, что сезонными признаются работы, которые в силу климатических и иных природных условий выполняются в течение определенного периода (сезона), не превышающего, как правило, шести месяцев. Перечни сезонных работ, в том числе отдельных сезонных работ, проведение которых возможно в течение периода (сезона), превышающего шесть месяцев, и максимальная продолжительность указанных отдельных сезонных работ определяются отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, заключаемыми на федеральном уровне социального партнерства (источник).

Источники публикации отраслевых Соглашений

Минтруд заранее уведомляет о предложении присоединиться к отраслевому соглашению.

В соответствии с приказом Минтруда от 12.11.2015 № 860 «Об утверждении порядка опубликования заключенных на федеральном уровне отраслевых соглашений и предложения о присоединении к соглашению» Роструд в течение 3 рабочих дней направляет текст соглашения и сведения о его уведомительной регистрации в Минтруд для размещения в течение 5 рабочих дней со дня его получения на официальном сайте ведомства и направления для опубликования в журналах:

«Социально-трудовые исследования»;

«Бизнес России»;

«Бюллетень трудового законодательства»;

газете «Солидарность».

Предложение о присоединении к соглашению в течение 5 рабочих дней со дня его получения направляется Министерством труда и социальной защиты в «Российскую газету» для официального опубликования.

Одновременно с опубликованием предложения о присоединении к соглашению в «Российской газете» оно публикуется на официальном сайте Минтруда.

Перечень отраслевых Соглашений

Перечень всех Соглашений по отраслям размещен на официальном сайте Минтруда. На сегодняшний день действует 52 отраслевых Соглашения.

Нефтегазовая отрасль Отраслевое соглашение по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации 2023–2025 Отраслевое тарифное соглашение по организациям нефтеперерабатывающей отрасли промышленности и системы нефтепродуктообеспечения Российской Федерации 2022–2024 Энергетика Отраслевое соглашение по атомной энергетике, промышленности и науке 2023–2025 Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации 2022–2024 Металлургическая и горнодобывающая отрасль Отраслевое тарифное соглашение по горно-металлургическому комплексу Российской Федерации 2023–2025 Федеральное отраслевое соглашение по угольной промышленности 2019–2021 (продлено до 31.12.2024 г.) Межрегиональное межотраслевое соглашение по предприятиям медно-никелевой промышленности и обеспечивающего комплекса 2022–2025 Производство машин и оборудования Отраслевое соглашение по организациям ракетно-космической промышленности Российской Федерации 2024–2026 Отраслевое тарифное соглашение по машиностроительному комплексу Российской Федерации 2023–2025 Отраслевое соглашение по организациям судостроительной промышленности, морской техники и судоремонта 2020–2024 Федеральное отраслевое соглашение по авиационной промышленности Российской Федерации 2023–2025 Федеральное отраслевое соглашение по радиоэлектронной промышленности 2024–2026 Федеральное отраслевое соглашение по промышленности обычных вооружений, боеприпасов спецхимии Российской Федерации 2023–2025 Химическая, нефтехимическая, парфюмерная отрасли Отраслевое тарифное соглашение по организациям химической, нефтехимической, биотехнологической и химико-фармацевтической промышленности Российской Федерации 2022–2024 Деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лесное хозяйство Отраслевое соглашение по лесному хозяйству Российской Федерации 2022–2024 Отраслевое соглашение по организациям лесопромышленного комплекса Российской Федерации 2024–2026 Телекоммуникационная отрасль Федеральное отраслевое соглашение по организациям связи и информационных технологий Российской Федерации 2024–2026 Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации 2026–2028 Отраслевое тарифное соглашение в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта Российской Федерации 2022–2024 Отраслевое тарифное соглашение в коммунальном хозяйстве Российской Федерации 2023–2025 Транспорт и дорожное хозяйство Отраслевое соглашение по финансируемым из федерального бюджета подведомственным Росморречфлоту учреждениям в сферах внутреннего водного транспорта Российской Федерации и образования Российской Федерации 2022–2025 Отраслевое соглашение по организациям железнодорожного транспорта 2023–2025 Отраслевое соглашение по организациям наземного городского электрического транспорта Российской Федерации 2024–2026 Федеральное отраслевое соглашение по морскому транспорту 2024–2027 Отраслевое соглашение по подведомственным Росморречфлоту федеральным учреждениям и федеральным государственным унитарным предприятиям в сфере морского транспорта РФ 2024–2027 Федеральное отраслевое соглашение по внутреннему водному транспорту 2024–2027 Средства массовой информации Федеральное отраслевое соглашение по организациям печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 2024–2026 Строительство Федеральное отраслевое тарифное соглашение по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации 2024–2026 Сельское, рыбное хозяйство Отраслевое соглашение по организациям рыбного хозяйства 2023–2025 Образование, наука, культура Отраслевое соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и Российским профсоюзом работников культуры 2023–2025 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации 2024–2026 Отраслевое соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и Российским профсоюзом работников культуры 2023–2025 Здравоохранение и спорт Отраслевое соглашение по Федеральным государственным бюджетным и казенным учреждениям, находящимся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации 2023–2025 Отраслевое соглашение по организациям и медицинским учреждениям, находящимся в ведении Федерального медико-биологического агентства 2022–2024 Трехстороннее отраслевое соглашение по организациям сферы физической культуры и спорта Российской Федерации 2024–2026 Органы государственной власти и управления Отраслевое соглашение между Профсоюзом работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и Федеральной таможенной службой 2023–2025 Отраслевое соглашение между Общероссийским профессиональным союзом работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и Судебным департаментом при Верховном Суде РФ 2023–2025 Отраслевое соглашение по органам, организациям, подразделениям Министерства внутренних дел Российской Федерации 2024–2026 Отраслевое соглашение по учреждениям, органам уголовно-исполнительной системы и предприятиям Федеральной службы исполнения наказаний 2023–2025 Отраслевое соглашение по центральному аппарату и территориальным органам Федеральной службы судебных приставов 2024–2026 Отраслевое соглашение между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Профсоюзом работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 2023–2025 Отраслевое соглашение по организациям Федерального архивного агентства 2023–2025 Отраслевое соглашение по федеральным государственным бюджетным и казенным учреждениям, находящимся в ведении Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 2023–2026 Отраслевое соглашение по территориальным органам и организациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 2022–2024 Отраслевое соглашение по Федеральной службе безопасности Российской Федерации 2023–2025 Отраслевое соглашение между профсоюзами гражданского персонала Вооруженных Сил России и Министерством обороны Российской Федерации 2023–2025 Отраслевое соглашение по органам и учреждениям Федерального казначейства 2022–2025 Отраслевое соглашение по территориальным органам и подведомственным организациям Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 2023–2025 Отраслевое соглашение между Общероссийским профессиональным союзом работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации 2024–2026 Прочие виды услуг Отраслевое соглашение по организациям Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 2023–2025 Отраслевое соглашение в оценочной деятельности и в других видах экономической деятельности, связанных с определением стоимостей в Российской Федерации 2024–2027 Отраслевое соглашение в сферах деятельности на рынке недвижимости в Российской Федерации 2024–2026

На этом все.