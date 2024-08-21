Как продавать комплекты и наборы товаров

Закупить аромадиффузоры, изготовить свечи, собрать из всего этого подарочные наборы и продавать на Ozon — звучит как отличный план. А если вы продаете в одной карточке сразу несколько баночек детского питания, это все еще набор? На самом деле нет: это комплект, и есть нюанс. В этой статье мы разберем, чем набор отличается от комплекта, как правильно их составлять, оформлять и загружать на Ozon.

Что считается комплектом, а что набором

Комплект — это несколько товаров, объединенных одним заводским артикулом. Товары в нем — однотипные. Например, комплект табуретов для кухни.

Комплектом будет считаться и пижама из футболки и брюк: предметы разные, но они изготовлены в одном дизайне, объединены единым артикулом, по отдельности не продаются и не используются.

Комплекты часто выбирают, чтобы закупиться впрок любимым или проверенным товаром

Набор — совокупность разных товаров, объединенных общей темой или предназначенных для подарка. Артикулы у товаров в наборе всегда разные. Эти предметы продаются вместе, потому что их что-то логически объединяет. Например, зубную щетку и пасту — один бренд, а чай, мед и печенье — тема чаепития.

Нельзя объединять единицы, не имеющие логической связи. Например, набор не может состоять из кухонных и банных принадлежностей, даже если вы продаете и то и другое. Лучше разнести их по разным карточкам. А вот сделать набор из крема и сыворотки для лица ― можно.

Товары и в комплекте, и в наборе будут размещены в одной карточке

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Как составлять наборы и комплекты для продажи на Ozon

Определите, зачем вы собираете набор или комплект . Для чего его купят ― в подарок, для ежедневного использования или просто наступил сезон? Для каких случаев он предназначен? Иначе говоря, какую цель будет выполнять ваш товар.

Выберите товары, которые дополняют друг друга . Например, мочалка и мыло могут стать частью спа-набора, а средства для мытья посуды и удаления накипи — набора для уборки.

Убедитесь, что товары в наборе действительно логически связаны. Иначе маркетплейс их не пропустит. Да и сам покупатель не поймет, зачем ему такое приобретение.

Как загрузить карточку для набора или комплекта

Представим, что Екатерина самостоятельно изготавливает свечи и продает их — по одной и в комплектах по три штуки. Дополнительно она поставляет на маркетплейс подарочные наборы для изготовления свечей: в них входит кокосовый воск, фитиля, ароматизаторы, банки и все, что необходимо для создания вещи.

Первый шаг общий и для комплектов, и для наборов. Сначала Екатерина по очереди загружает каждый товар в личном кабинете через онлайн-таблицу или шаблон. Но дальше появляются различия. Чтобы не запутаться, лучше рассмотреть эти процессы отдельно для комплекта и отдельно для набора. Сразу переходите к нужному вам варианту.

Как загрузить набор из товаров на Ozon

Екатерина решила продавать подарочный набор для изготовления двух свечей. В него входят: две баночки, две порции кокосового воска, два фитиля и два держателя для них, два вида отдушек, две этикетки, палочка для перемешивания, подробная инструкция. Итого в наборе 14 товаров.

Чтобы начать продавать набор, Екатерина заполняет поля в карточке:

1. Название. Например, «Подарочный набор для изготовления свечей».

2. Штрихкод. Правила такие же, что и для отдельных товаров.

3. Артикул. Например, DSPSWW_2.

4. Тип товара: «набор для изготовления свечей».

5. Единиц в одном товаре. В случае Екатерины — «1» для одного набора для создания свечей.

Неправильно: писать, сколько разных товаров вы продаете, например «14». Иначе: покупатель будет ожидать не один набор, а целых 14;

возникнут затруднения на складе — ведь принимают один набор, состоящий из 14 единиц, а не 14 наборов.

6. Количество заводских упаковок. А именно, сколько заводских упаковок вы продаете как одну единицу товара. В нашем случае ― «1».

7. Количество в упаковке. А вот здесь считают товары внутри общей упаковки. Пишем «14» ― все перечисленные выше единицы.

8. Аннотация. Распишите количество, вес товаров и их отличительные характеристики ― максимально подробно.

9. Объем. Учитывается общий объем всех товаров в упаковке ― поле потребуется заполнить только для тех товаров, к которым это применимо. Например, указывать объем для набора для бани из веника и шапочки не придется. А вот для баночек с косметикой это поле — обязательное.

10. Вес товара. Укажите, сколько весят все составляющие вашего набора.

Как загрузить комплект товаров на Ozon

Кроме подарочных наборов, Екатерина продает комплекты готовых свечей. Например, две свечи табак-ваниль. Она указывает в карточке:

1. Название и количество штук. «Свечи табак-ваниль, 2 шт. по 150 мл».

2. Штрихкод. Правила те же, что и для отдельных товаров.

3. Артикул. Укажите его, добавив количество товаров через нижнее подчеркивание: например, DSPSWW_2.

4. Тип товара. Екатерина напишет «набор свечей».

5. Единиц в одном товаре. Количество позиций, у которых есть индивидуальная упаковка, в нашем случае — «2» свечи. Это очень важное поле, так как:

от него зависит порядок приемки на складе;

по нему маркетплейс автоматически покажет цену за одну единицу покупателю. Например, если набор из двух свечей стоит 620 ₽, то человек увидит, что каждый экземпляр стоит 620 ₽ / 2 = 310 ₽.

6. Количество заводских упаковок. Две свечи Екатерина упаковала вместе — значит, «1» упаковка.

7. Количество в упаковке. Сколько товаров внутри одной упаковки. В случае Екатерины ― «2» свечи.

8. Аннотация. Количество, вес товаров и их характеристики.

9. Объем. 1 свеча = 150 мл, значит, объем двух составит 300 мл. Как и в случае с наборами, поле применимо не ко всем товарам.

10. Вес с упаковкой: суммарный вес всех составляющих. 2 * 150 = «300» граммов.

11. Вес товара: 1 свеча = «150» граммов.

Комплекты бывают разные. Например, можно продавать три упаковки туалетной бумаги по четыре рулона. Тогда количество единиц будет рассчитываться иначе: единиц в одном товаре будет «3», так как покупатель получит три одинаковых упаковки. А в поле количество в упаковке в штуках ― «4», так как внутри каждой упаковки по четыре рулона.

Может случиться и так, что вы хотите продать комплект, а подходящего типа товара в базе маркетплейса нет. В этом случае создавайте карточку как для единичного товара, а в поле «Количество» укажите количество предметов.

Например, вы уже продаете крем для рук и теперь хотите выложить набор из пяти штук. Типа товара «Крем для рук, 5 штук» нет, «Косметический набор» не подходит, так как в наборе должны быть разные продукты. В этом случае выберите тип товара «Крем для рук», а в поле «Единиц в одном товаре» напишите «5».

Как подготовить комплект или набор для поставки на склад Ozon

Екатерина работает по FBO, поэтому после загрузки комплекта или набора на маркетплейс ей нужно сгенерировать новый штрихкод ― уже как для одной единицы.

Если вы работаете по FBS или realFBS, делать это необязательно, но маркетплейс рекомендует — чтобы избежать возможной путаницы.

Перед отгрузкой:

Подготовьте товар к транспортировке. Для этого упакуйте все товары в одну упаковку. Например, оберните пленкой. Промаркируйте. Наклейте на упаковку штрихкод и этикетку на русском языке. Рядом со штрихкодом или на верх коробки наклейте этикетку с надписью «НЕ ВСКРЫВАТЬ! Комплект! 1 комплект = 1 штука». Также можно дополнительно запаковать коробку скотчем с красным текстом «Не вскрывать».

Источник: https://seller.ozon.ru/media/logistics/kak-prodavat-komplekty-i-nabory-tovarov/