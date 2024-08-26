Как ИП на УСН рассчитать и уплатить транспортный налог

Если ИП на УСН занимается грузоперевозками и владеет транспортными средствами, то ему необходимо уплатить транспортный налог.

Законодательством не установлены отдельные правила расчета и уплаты транспортного налога при применении УСН. А значит ИП, на которого зарегистрировано транспортное средство, признаваемое объектом налогообложения по транспортному налогу, рассчитывает и уплачивает налог в общем порядке в соответствии со ст. 357 НК.

Порядок расчета налога

При применении УСН транспортный налог рассчитывается и уплачивается только в отношении транспортных средств, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со ст. 358 НК.

Налоговая база по транспортному налогу определяется отдельно по каждому ТС в соответствии со ст. 359 НК:

в отношении ТС, имеющих двигатели, — как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах;

в отношении воздушных ТС, для которых определяется тяга реактивного двигателя, — как паспортная статическая тяга реактивного двигателя (суммарная паспортная статическая тяга всех реактивных двигателей) воздушного ТС на взлетном режиме в земных условиях в килограммах силы;

в отношении водных несамоходных (буксируемых) ТС, для которых определяется валовая вместимость, — как валовая вместимость;

в отношении иных водных и воздушных ТС — как единица транспортного средства.

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ самостоятельно и могут быть увеличены (уменьшены), но не более чем в 10 раз по сравнению с утвержденными НК. Однако ограничение размера уменьшения налоговых ставок не применяется в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включительно) в соответствии с п. 1, 2 ст. 361 НК.