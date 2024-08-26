Как ИП на УСН рассчитать и уплатить транспортный налог

Если ИП на УСН занимается грузоперевозками и владеет транспортными средствами, то ему необходимо уплатить транспортный налог.
Законодательством не установлены отдельные правила расчета и уплаты транспортного налога при применении УСН. А значит ИП, на которого зарегистрировано транспортное средство, признаваемое объектом налогообложения по транспортному налогу, рассчитывает и уплачивает налог в общем порядке в соответствии со ст. 357 НК.
Порядок расчета налога
При применении УСН транспортный налог рассчитывается и уплачивается только в отношении транспортных средств, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со ст. 358 НК.
Налоговая база по транспортному налогу определяется отдельно по каждому ТС в соответствии со ст. 359 НК:
в отношении ТС, имеющих двигатели, — как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах;
в отношении воздушных ТС, для которых определяется тяга реактивного двигателя, — как паспортная статическая тяга реактивного двигателя (суммарная паспортная статическая тяга всех реактивных двигателей) воздушного ТС на взлетном режиме в земных условиях в килограммах силы;
в отношении водных несамоходных (буксируемых) ТС, для которых определяется валовая вместимость, — как валовая вместимость;
в отношении иных водных и воздушных ТС — как единица транспортного средства.
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ самостоятельно и могут быть увеличены (уменьшены), но не более чем в 10 раз по сравнению с утвержденными НК. Однако ограничение размера уменьшения налоговых ставок не применяется в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включительно) в соответствии с п. 1, 2 ст. 361 НК.
В соответствии с п. 1 ст. 362 НК организации самостоятельно исчисляют:
суммы авансовых платежей по истечении каждого квартала;
сумму налога, которая подлежит уплате в бюджет по итогам календарного года.
Авансовый платеж рассчитывается так: 1/4 налоговая база * налоговая ставка * повышающий коэффициент.
А сумма налога по итогам года рассчитывается так: (налоговая база налоговая ставка * повышающий коэффициент) - сумма уплаченных авансовых платежей.
Повышающие коэффициенты установлены для легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб. и выше с учетом года выпуска. Перечень таких автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб., подлежащий применению в очередном налоговом периоде, размещается не позднее 31 марта очередного налогового периода на официальном интернет-сайте Минпромторга России в соответствии с п. 2 ст. 362 НК.
В соответствии с разъяснениями Минфина из письма от 17.04.2024 № 03-05-06-04/35706 исчисление транспортного налога в случае регистрации и снятия с регистрации ТС за период менее одного месяца (при регистрации и снятии с регистрации транспортного средства в период с 1-го по 15-е число, с 16-го по 30-е число, при регистрации после 15-го числа одного месяца и снятии с регистрации до 15-го числа следующего месяца, в один день) в отношении данных ТС не производится.
Законодательный орган субъекта вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщиков право не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу в течение налогового периода в соответствии с п. 6 ст. 362 НК.
Порядок уплаты транспортного налога
Транспортный налог и авансовые платежи по нему перечисляются по месту нахождения ТС в качестве единого налогового платежа.
Порядок уплаты налога организациями устанавливается законами субъектов. Он подлежит уплате не позднее 28 февраля года, который следует за истекшим налоговым периодом.
А вот авансовые платежи по налогу подлежат уплате организациями в срок не позднее 28-го числа месяца, который следует за истекшим отчетным периодом в соответствии с п. 1 ст. 363 НК.
Налоговые органы направляют налогоплательщикам-организациям сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах транспортного налога в соответствии с п. 4 ст. 363 НК.
Сообщение составляется на основе информации, которая есть у налогового органа, в том числе на основе сведений, полученных от органов, которые осуществляют регистрацию транспортных средств в соответствии с п. 5 ст. 363 НК.
В общем случае сообщение передается в течение 10 дней с момента его составления, но не позднее 6 месяцев с окончания срока уплаты налога за предыдущий год.
Налогоплательщик вправе получить сообщение в налоговом органе на основании заявления о выдаче сообщения об исчисленной сумме налога. В этом случае сообщение направляется руководителю организации в срок не позднее 5 дней со дня получения налоговым органом данного заявления.
После получения сообщения организация вправе в течение 20 дней представить в налоговый орган пояснения, если уплаченная сумма налога не соответствует указанной в сообщении в соответствии с п. 6 ст. 363 НК.
ИП уплачивают транспортный налог на основании уведомления, которое направляет налоговый орган. Уплатить налог необходимо не позднее 1 декабря года, который следует за истекшим налоговым периодом в соответствии с п. 1 ст. 363 НК.
По п. 7 ст. 6.1 НК если последний день срока уплаты приходится на день, который признается в соответствии с законодательством РФ или актом Президента РФ выходным, нерабочим праздничным или нерабочим днем, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
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