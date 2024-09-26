За что платят продавцы на Ozon

Прежде чем начать любой бизнес, нужно четко распланировать все расходы. У продавцов на маркетплейсе они тоже есть — от тарифов на логистику до услуг по продвижению товаров. В статье рассказываем о вознаграждении за продажу, комиссиях и других затратах на Ozon.

Вознаграждение Ozon за продажу (ранее «комиссия»)

За каждый проданный товар на маркетплейсе Ozon берет процент от стоимости — это и есть вознаграждение за продажу. Этот процент зависит от категории товара и схемы работы — со склада маркетплейса (FBO) или со своего склада (FBS или realFBS).

Рассмотрим на примере Елены, она продает на Ozon детские коляски.

Если клиент заказал товар и не оформил возврат в отведенный срок, коляску можно считать проданной, а значит, Елене нужно заплатить вознаграждение Ozon за удачную сделку.

Коляску купили за 24 000 ₽. Допустим, для детских товаров вознаграждение 19% при продаже со склада маркетплейса (FBO). Значит, Елена заплатит 4560 ₽. Если Елена продаст десять колясок за месяц, то за вычетом вознаграждения ей останется 194 400 ₽.

Эквайринг

Чтобы покупатели могли оплачивать товары онлайн с помощью банковских карт, на маркетплейсе должен работать эквайринг. Эту услугу оказывают банки-партнеры, они же устанавливают тарифы.

Например, если коляску Елены, которая стоит 24 000 ₽, оплачивают картой Сбера, то комиссия будет одна, а если покупатель — клиент ВТБ, то другая, но в любом случае не выше 1,5% от стоимости товара. Значит, Елена заплатит максимум 360 ₽ маркетплейсу, а тот переправит деньги банку — за эквайринг.

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Плата за логистику транспортной службой Ozon

Когда покупатель приобретает товар на маркетплейсе, его нужно доставить до пункта выдачи, постамата или до дверей курьером. Это прямая логистика.

Иногда клиент отказывается выкупать товар, и его нужно вернуть обратно продавцу. Это обратная логистика.

И прямую, и обратную логистику оплачивает продавец, если работает по схемам FBO или FBS, то есть доставляет заказы покупателям транспортной службой Ozon.

Если продавец торгует со своего склада (realFBS) и доставляет собственной курьерской службой или «Партнерами Ozon», то за логистику напрямую маркетплейсу он не платит. Вместо этого продавец оплачивает услуги собственного курьера или услуги транспортной службы, с которой сотрудничает.

Логистика по FBO

Вернемся к Елене, у которой купили детскую коляску. Если она будет работать по FBO, значит, весь ее товар будет размещаться на складе Ozon, там же его упакуют и отправят покупателю после заказа. За все эти услуги (фулфилмент) заплатит Елена, а не клиент.

Стоимость услуг фулфилмента зависит от объема товара в литрах, она начисляется за каждый день пребывания товара на складе после окончания бесплатного периода от 90 дней.

В оплату за прямую логистику входит еще один показатель — индекс локализации. Чем ближе товар к покупателю, тем доставка быстрее и дешевле обходится маркетплейсу. Если индекс локализации выше 75%, продавец получит скидку на логистику до 50%, а если ниже 65%, продавец может заплатить за доставку больше, чем обычно.

Когда товар оказывается в сортировочном центре, остается доставить его в пункт выдачи, постамат или до двери клиенту — это называется последней милей и тоже тарифицируется.

Если покупатель отменяет заказ или не выкупает его, то товар нужно вернуть обратно на склад: это обратная логистика, тариф которой равен прямой логистике без учета индекса локализации.

Логистика по FBS

Представим, что у Елены есть свой склад и все детские коляски она хранит там. Стоимость размещения в этом случае зависит только от Елены. Например, если она арендует этот склад, то ежемесячно будет вносить арендную плату.

Когда покупатель оформит заказ на коляску, Елена сама упакует и привезет ее в пункт приема или закажет курьера Ozon, и тот заберет заказ на доставку вместо нее. Когда коляска окажется в пункте приема, она пройдет обработку — оприходование и передачу на доставку. Затем коляску отвезут в один из сортировочных центров (прямая логистика), а оттуда уже по адресу клиента (последняя миля).

В итоге Елена заплатит или за курьера, или за обработку посылки на пункте приема, и обязательно за прямую логистику и последнюю милю. Стоимость логистики будет рассчитываться с учетом индекса локализации.

Значение имеет расположение пункта, где Елена отгрузила коляску. Если товар повезут покупателю в том же кластере, это повысит индекс локализации и снизит стоимость доставки. Если коляска отправится в другой кластер, логистика обойдется дороже.

Если коляску покупатель вернет, Елене нужно будет оплатить обратную логистику, которая равна прямой логистике без учета последней мили.

Финансовые услуги

Продавец может получать деньги от продажи товаров по стандартной схеме — два раза в месяц. Тогда за вывод заработка платить ничего не нужно, но если продавец хочет получать деньги каждый рабочий день или снять со счета крупную сумму досрочно, то он может воспользоваться платными финуслугами.

Досрочная выплата

Стандартные выплаты на Ozon начисляют по расчетным периодам. Например:

с 1 по 15 июля формируют счет до 17 июля и переводят деньги до 25 июля;

с 16 по 31 июля формируют счет до 7 августа и переводят деньги до 15 августа.

Представим, что Елене срочно нужны деньги, которые она заработала с момента, когда в последний раз вывела заработок из личного кабинета на свой счет. Например, она получила выплату 25 июля, а сегодня 10 августа и у нее нет времени ждать начислений до 15. Она может получить все деньги, которые заработала с 16 июля, на следующий рабочий день, 11 августа. Это и есть досрочная выплата.

Гибкий график выплат

Эта услуга позволяет продавцам получать заработок с продажи товаров ежедневно по рабочим дням. Например, деньги за четверг поступят на счет в пятницу, а выплаты за дни с пятницы по воскресенье — в понедельник.

Дополнительные услуги

Самое главное, что нужно знать, — это необязательные услуги, и без них можно продавать товары на Ozon. Продавец сам решает, нужны они ему или нет.

К дополнительным услугам относятся, например:

продвижение товаров на маркетплейсе;

подписки Premium и Premium Plus;

услуги фрилансеров на платформе Ozon Profit;

«Баллы за отзывы» и многое другое.

Источник: https://seller.ozon.ru/media/beginners/za-chto-platyat-prodavcy-na-ozon/