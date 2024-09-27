«Черная пятница» 2024 года: как заработать продавцам

В 2023 году в период ноябрьских распродаж аудитория Ozon выросла до рекордных 71,5 млн уникальных посетителей. В этом году маркетплейс готовится к новым рекордам. Рассказываем, как устроена «черная пятница» и к каким акциям могут присоединиться предприниматели прямо сейчас.

Что такое «Черная пятница» и почему она так называется

Каждый ноябрь почти во всех странах проходит глобальная распродажа «Черная пятница», или Black Friday. Клиенты делают в эти дни выгодные покупки, а предприниматели — увеличивают выручку.

Изначально «Черную пятницу» устраивали в США в четвертую пятницу ноября, то есть сразу после Дня благодарения. Однако история происхождения этой распродажи точно неизвестна.

Есть предположение, что традиция зародилась еще в XIX веке, а термин «Черная пятница» впервые появился только в 1966 году в Филадельфии и символизировал беспросветные пробки на дорогах после праздника. Некоторые связывают появление «Черной пятницы» с крахом американского рынка в 1869 году, когда несколько спекулянтов выкупили огромный запас золота и спровоцировали падение его курса на 30%. Есть и более оптимистичная версия: раньше в финансовых отчетах красными цифрами обозначали убытки, а черными — прибыль. Когда в США наступали праздники, люди массово закупали подарки и тратили деньги, принося колоссальные доходы бизнесу. В эти дни в плюс уходили даже магазины, которые большую часть года работали в минус. Поэтому, чтобы заработать еще больше, американские продавцы в преддверии праздников начали проводить специальные акции и делать скидки. Позже другие страны переняли традицию.

С появлением интернета у Black Friday появилось продолжение — Cyber Monday, или «Киберпонедельник». И хотя изначально идея состояла в том, что в офлайне и онлайне будут действовать разные распродажи, интернет-магазины обычно проводят обе и зачастую даже одновременно.

«Черная пятница» в России

В России первую распродажу провели в 2006 году, но с опозданием — 6 декабря. Несмотря на это, клиенты оценили и размер скидок, и ассортимент, так что традиция прижилась. Ведь в «Черную пятницу» удается сэкономить на дорогих, но не срочных покупках, например на электронике, бытовой технике и мебели. Более спонтанно или впрок покупают вещи подешевле — одежду, обувь, косметику, парфюмерию.

Ажиотаж вокруг «черной пятницы» все больше переходит в интернет. Так, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2023 году количество заказов в «Черную пятницу» — в 1,5—3 раза в зависимости от площадки.

В 2 раза вырос месячный оборот продавцов, добавивших товары в ноябрьские акции 2023 года, по сравнению с октябрем 2023 года.

В сезон распродаж и крупные, и маленькие магазины могут кратно увеличить выручку, привлечь новых клиентов, повысить узнаваемость бренда и освободить склады от остатков товара. Чтобы продать больше, торговые сети в дни акции открываются раньше обычного и работают допоздна, а интернет-магазины и вовсе переходят на отгрузки 24/7.

Ведете учет в торговле? Займите нишу и зарабатывайте на тех, кто продает товары через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы. Пройдите курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса», получите официальное удостоверение и станьте специалистом в перспективной сфере. Сейчас вы можете купить курс за 9 900 руб. вместо 28 600 руб.

Сколько длится «Черная пятница»

В России в 2024 году «черная пятница» в среднем продлится три дня — с 29 ноября по 1 декабря.

Нет никакого закона, который регламентирует точные даты, и компании сами устанавливают продолжительность акций. Одни магазины объявляют о скидках заранее, другие продлевают спецпредложения.

Так обычно поступает Ozon: маркетплейс дает возможность клиентам не спеша выбрать товары, сравнить цены с предложениями на других площадках и сделать заказ в течение пары недель. Благодаря этому подходу большинство клиентов возвращаются на площадку снова и снова, пока идет акция, и заказывают несколько раз.

Как прошла «Черная пятница» на Ozon в 2023 году

В предыдущем году Ozon продлил сезон распродаж и вложил 2 млрд ₽ в рекламу, чтобы заинтересовать клиентов и вызвать ажиотажный спрос на площадке.

Это была успешная стратегия: 1,6 млн клиентов впервые сделали заказ на Ozon в ноябре. А месячная аудитория площадки обновила рекорд — до 71,5 млн уникальных посетителей.

В прошлогодний сезон распродаж на Ozon появилось два тренда:

Стало больше крупных заказов, которые покупатели планировали заранее, и это хорошо отразилось на среднем чеке. Вырос спрос на более дорогие категории, например «Электроника», Fashion и Home, благодаря чему увеличилась средняя стоимость товара.

В 2024 году маркетплейс инвестирует в продвижение распродаж уже 3 млрд ₽, чтобы охватить рекламой 110 млн человек и привлечь еще больше клиентов.

«Черная пятница» в 2024 году на Ozon

«Черная пятница» на Ozon пройдет с 15 ноября по 3 декабря. Участие в распродажах стало еще удобнее для продавцов:

Добавили бесшовный переход между распродажами. Акции «Бустинг х2», «Бустинг х3» и «Бустинг х4» стали бессрочными, и продавцы могут сами выбирать, когда добавлять и удалять товары.

К высокому сезону подготовили единый Excel-файл по всем акциям, который поможет управлять товарами и ценами.

Уже действует мотивационная программа для продавцов: удерживая определенную долю продаж по акциям, можно получить дополнительные бустинги.

За 17 лет, что действует «Черная пятница», покупатели уже привыкли заранее составлять список товаров, копить деньги и отслеживать цены и наличие позиций на складе. Поэтому Ozon заранее разместит баннер «Черной пятницы» на главном экране сайта и приложения, создаст для каждой акции отдельные страницы, продвинет акционные товары в региональной выдаче, пометит их стикерами — в результате такие товары всегда будут на виду у покупателей. Также Ozon вложит 2 млрд ₽ в рекламу по ТВ и радио, в интернете и на билбордах, чтобы привлечь как можно больше новых клиентов на площадку.

Как продавцам подготовиться к «Черной пятнице»

Вот что могут сделать продавцы Ozon перед началом распродажи:

Пополнить запасы. Важно позаботиться, чтобы на складе оказалось достаточно товара для всех, кто хочет его купить, иначе можно упустить прибыль. В целом во время распродажи оборот магазина может вырасти в четыре раза — это стоит учитывать, договариваясь с поставщиками.

Разнообразить ассортимент. Если на складе есть свободное место, можно запустить в продажу трендовые позиции, например мелкую бытовую технику, товары для дома или подарки к предстоящим праздникам.

Организовать логистику. Продавцам, выбравшим схемы FBS и realFBS, важно подстроить работу своих складов и курьеров под высокую активность покупателей. В дни распродаж может понадобиться перейти на режим без выходных, увеличить количество смен или привлечь временный персонал. Нужно учитывать, что и после распродажи нагрузка может быть какое-то время выше обычной, если клиенты начнут возвращать импульсивные покупки. Полезно заранее проверить, насколько четко будут работать все сотрудники и процессы, если заказов станет в несколько раз больше. Не помешает составить «план Б». А для тех, кто работает по схеме FBO, самое главное — распределить и поставить свои товары на склады Ozon по всей России до начала акций.

Проверить качество обслуживания. Лучше перед началом высокого сезона уделить внимание тем сотрудникам, кто общается с покупателями напрямую. Это могут быть курьеры или контент-менеджеры, которые отвечают на отзывы. Во время распродажи часто приходят новые клиенты — если им понравится отношение продавца и качество сервиса, вероятность повторной покупки станет выше.

Отредактировать карточки товаров. Перед распродажей самое время критически посмотреть на карточки товаров, проверить описания и ключевые слова, добавить качественные фотографии и видеообложки. Можно задать вопрос: «Благодаря чему клиенты заметят мое предложение, а не конкурентов?». Честный ответ поможет понять, насколько хорошо оформлена карточка товара. Например, в тексте будет преимуществом не просто указать характеристики, но и объяснить, что они значат на практике: гейзерная кофеварка 500 мл рассчитана на две большие кружки или на 10 чашечек эспрессо, а значит, можно напоить кофе пару человек. А в rich-контенте полезно уделить внимание деталям: к примеру, показать планку на воротнике и пояснить текстом, что она защищает подбородок ребенка от закусывания молнией.

Поставить конкурентные цены. Узнать, какие цены на похожие товары держат конкуренты, можно листая объявления вручную, а можно с помощью «Индекса цен» в личном кабинете. Покупатели, которые ждут «Черную пятницу», будут искать самое выгодное предложение.

Как добиться наилучших результатов

Кроме этого, поднять продажи в высокий сезон помогут инструменты продвижения Ozon:

Продвижение . Все товары, которые участвуют в акциях Ozon, поднимаются в поисковой выдаче маркетплейса. Но также можно использовать инструменты продвижения товаров: трафареты, продвижение в поиске и вывод в топ.

Бонусы продавца . Это собственная программа лояльности магазина на маркетплейсе, благодаря которой продавец может превратить новых покупателей в постоянных. Работает она так: клиент заказывает товары и получает за них бонусы на следующую покупку в том же магазине. Также продавец может отправлять бонусы в рассылках, напоминая покупателям о своих предложениях.

Отзывы за баллы . Этот инструмент позволяет собирать отзывы покупателей на товары, которые они уже заказывали. Если на позицию еще нет отзывов или их мало, продавец может поощрить клиентов баллами за то, что они делятся впечатлениями о своих покупках. Услуга платная, но, как правило, окупается быстро. Дело в том, что оценки и комментарии других пользователей привлекают внимание к товару и повышают доверие к продавцу. По данным Ozon за июль 2024 года, товары с отзывами добавляют в корзину в среднем на 60% чаще, чем остальные. А полученные за отзыв баллы побуждают клиентов вернуться и оформить еще один заказ. Также вы можете закрепить самый полезный или информативный отзыв, чтобы его увидело больше покупателей.

Медийная реклама. Баннеры и видеобаннеры на страницах категорий или главной Ozon можно таргетировать на разные сегменты покупателей. По данным маркетплейса за июль 2024 года, конверсия в покупку при использовании медийной рекламы увеличивается в 10,6 раза.

Как оценить успех «Черной пятницы»

Чтобы понять, насколько успешно для вас проходит осенний сезон акций, важно использовать аналитику. Она позволит оценить эффективность маркетинговой кампании и скорректировать стратегию сразу или во время следующей распродажи. Например, опираясь на аналитику удобно перераспределять товары по складам в соответствии со спросом в разных регионах.

Что можно увидеть в разделе «Аналитика» в личном кабинете:

график продаж в моменте;

сравнение общего и индивидуального роста продаж акционных товаров;

портрет покупателей — какого пола и возраста, где живут (только для продавцов с Premium-подпиской);

позицию товара в своей категории относительно конкурентов (только для продавцов с Premium-подпиской).

Маркетплейс — идеальное место для шопинга в «Черную пятницу». В эти дни россияне покупают вещи, на которые копили весь год, позволяют себе больше спонтанных покупок и начинают заказывать новогодние подарки.

Не стоит упускать эту возможность использовать повышенный спрос — подготовьтесь к «Черной пятнице» и участвуйте в ней, чтобы нарастить оборот и развить бизнес.

Источник: https://seller.ozon.ru/media/boost/chyornaya-pyatnica-kak-zarabotat-prodavcam/