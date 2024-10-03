Маркетплейсы

Как провести SWOT-анализ бизнеса

Если вы продаете товары на Ozon или управляете пунктом выдачи заказов, то наверняка постоянно ищете способы улучшить свой бизнес. Чтобы взглянуть на него по-новому, можно провести SWOT‍-‍анализ: этот универсальный метод позволяет оценить состояние дел и перспективы как большой компании, так и начинающего предпринимателя.
Как провести SWOT-анализ бизнеса
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое SWOT-анализ

По сути, это способ комплексно разобраться в бизнесе и ситуации вокруг него. SWOT-анализ помогает увидеть, в чем вы хороши, а где есть проблемы, заметить угрозы, которые могут навредить делу, и новые возможности для роста.

Название SWOT — это аббревиатура от английских слов:

  • S (Strengths) — преимущества;

  • W (Weaknesses) — недостатки;

  • O (Opportunities) — перспективы;

  • T (Threats) — риски.

Преимущества и недостатки (SW) — внутренние показатели бизнеса, которые предприниматель может контролировать. Например, преимуществом может быть уникальный ассортимент, а недостатком — цены выше рыночных.

Перспективы и риски (OT) — внешние обстоятельства, которые не зависят от действий предпринимателя, но способны оказать влияние на бизнес. Так, намерение маркетплейса добавить дополнительный товарный раздел, который соответствует вашей нише, — это перспектива, а появление на рынке нового крупного игрока с низкими ценами — риск.

Чем полезен SWOT-анализ для бизнеса

SWOT-анализ универсален и подходит для каждого предпринимателя, в том числе для владельцев ПВЗ и продавцов на Ozon. SWOT-анализ позволяет:

  • Кратко описать деятельность и в общих чертах оценить состояние бизнеса на данный момент.

  • Найти перспективы роста. Комплексно изучив ситуацию на рынке и свои сильные стороны, можно найти новые ниши и улучшить существующие продукты и процессы.

  • Заранее подготовиться к новым условиям: например, разработать план действий на случай, если появятся новые сильные игроки или поставщики изменят условия работы.

  • Понять слабые и сильные стороны бизнеса и лучше распределить ресурсы — например, сфокусироваться на развитии самых успешных направлений.

  • Поставить достижимые цели и разработать реалистичный план развития.

Есть смысл проводить SWOT-анализ регулярно, чтобы быстро подстраиваться под изменения на рынке.

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Виды SWOT-анализа

Есть разные виды SWOT-анализа, которые могут пригодиться предпринимателю:

  • Классический. Владелец бизнеса рассматривает основные аспекты своего дела в общем.

  • Продуктовый. Предприниматель фокусируется на конкретной позиции или линейке товаров. Это помогает понять, стоит ли продолжать торговать конкретной продукцией и как поднять продажи.

  • Конкурентный. Предприниматель проводит анализ не только собственного бизнеса, но и основных конкурентов. Это помогает сформулировать уникальное торговое предложение и выявить проблемные зоны.

  • Сегментный. Такой анализ проводят, когда бизнес работает в нескольких направлениях: например, если продавец на Ozon торгует товарами из разных категорий. Деление на сегменты позволяет разработать более точные стратегии для разных товарных групп, покупателей, направлений деятельности.

  • Временной. Этот тип анализа предполагает сравнение SWOT-матриц, которые составляли в разные периоды. Цель — отследить, как меняется бизнес и рыночная ситуация.

Какой SWOT-анализ выбрать, зависит от ваших целей. Например, чтобы оценить общее состояние бизнеса, подойдет классический метод. Если планируете ввести новый товар в ассортимент, полезно уделить время продуктовому SWOT-анализу, а при поиске новой ниши — конкурентному.

Как провести SWOT-анализ: инструкция 

Прежде чем начинать исследование, обозначьте его цель, например: «Понять, как увеличить продажи конкретного товара» или «Оценить перспективы выхода в новую категорию». Проводить SWOT-анализ стоит самостоятельно, ведь никто не знает ваш бизнес лучше вас. Рассказываем, как это сделать.

Шаг 1. Выявите преимущества (S) и недостатки (W)

Подумайте, в чем преуспевает ваш бизнес. Например, для продавца на Ozon это могут быть:

  • уникальные товары;

  • высокий рейтинг и хорошие отзывы;

  • эффективная система обработки заказов;

  • конкурентные цены.

Затем оцените, в чем бизнес отстает. Возможно, это:

  • ограниченный ассортимент;

  • перегруженная логистика;

  • неэффективный маркетинг.

Чтобы результаты были объективными, оценивайте бизнес честно.

Шаг 2. Определите перспективы (O) и риски (T)

Изучите рынок и найдите потенциальные возможности для роста. Например:

  • новые категории товаров на Ozon;

  • растущий спрос в вашей нише;

  • новые инструменты продвижения;

  • выход на международный рынок с помощью Ozon.

Затем подумайте, что может негативно повлиять на бизнес. Например:

  • усиление конкуренции;

  • колебания курса валют;

  • изменения в предпочтениях покупателей.

Перспектив и рисков много, и не всегда они очевидны. То же самое касается преимуществ и недостатков бизнеса. Поэтому к SWOT-анализу стоит привлечь команду — от линейных сотрудников до управленцев.

Шаг 3. Создайте SWOT-матрицу

Составьте таблицу с четырьмя секциями и распределите в них сильные и слабые стороны бизнеса, внешние риски и потенциальные точки роста.

Шаг 4. Найдите взаимосвязи

Посмотрите на заполненную таблицу и поразмышляйте, как пункты, которые вы перечислили, могут быть связаны между собой. Задайте себе вопросы:

  • Как использовать недостатки, чтобы не упустить возможности для роста?

  • Как преодолеть недостатки, чтобы использовать перспективы?

  • Как использовать преимущества для минимизации рисков?

  • Как работать над недостатками, чтобы избежать рисков?

Постарайтесь продумать все возможные комбинации — тогда результаты SWOT-анализа будут более полными.

Шаг 5. Разработайте стратегию развития

Когда причины и следствия известны, можно наметить дальнейшие шаги для развития бизнеса. Например:

  • (S) ваш бренд известный, ему доверяют покупатели → можно расширить ассортимент за счет сопутствующих товаров;

  • (W) большая текучка кадров на складе → стоит выделить человека, который разберется в причинах и составит план по удержанию сотрудников;

  • (O) на рынке появилась перспективная категория товаров → можно закупить тестовую партию;

  • (T) маркетплейс объявил, что некоторые инструменты продвижения будут работать по-новому → важно найти альтернативы и заранее настроить новые кампании.

SWOT-анализ проводят регулярно, например раз в квартал или полгода, чтобы отслеживать изменения и корректировать стратегию.

Пример SWOT-анализа для продавца на Ozon

Чтобы лучше объяснить, как применять SWOT-анализ на практике, приведем пример для магазина электроники. Так выглядит его SWOT-матрица:

Возможные стратегические шаги для продавца:

  • расширить ассортимент умных устройств, опираясь на опыт работы с известными брендами;

  • использовать высокий рейтинг для продвижения в новом b2b-сегменте;

  • оптимизировать «операционку» и внедрить автоматизацию, чтобы сотрудники успевали больше и не пришлось раздувать штат;

  • найти альтернативных поставщиков, чтобы снизить риски.

Это всего лишь короткий пример, который показывает суть метода. На самом деле SWOT-анализ обычно намного глубже и подробнее.

Как использовать результаты

Составить SWOT-матрицу — это лишь первый шаг в стратегическом планировании.

Важно обдумать, что означают сильные стороны, слабые места, возможности и риски для вашего бизнеса. И главное — как интерпретировать эту информацию, чтобы извлечь выгоду.

Результатом SWOT-анализа может стать:

  • новая стратегия, которая базируется на сильных сторонах бизнеса: предприниматель успешно торгует косметикой и решает запустить производство под собственным брендом;

  • план действий, которые помогут усилить слабые стороны и подготовиться к потенциальным угрозам: продавец продумывает альтернативную логистическую схему на случай, если страна поставщика ограничит импорт;

  • новые идеи развития бизнеса: производитель понимает, как сократить производственный цикл;

  • оценка важного бизнес-решения: SWOT-анализ помогает агенту оценить, стоит ли покупать новый пункт выдачи;

  • отслеживание того, как развивается бизнес: ИП видит, удалось ли за квартал сделать бизнес менее уязвимым.

SWOT-матрица в умелых руках — это мощный инструмент. Она позволяет не только проанализировать текущую ситуацию, но и спрогнозировать будущее. Однако, чтобы извлечь из SWOT-анализа максимальную пользу, необходимо уметь связывать полученную информацию с конкретными целями и задачами бизнеса.

Когда SWOT-анализ не подходит

Есть случаи, когда возможности SWOT-анализа ограниченны и лучше выбрать другой метод:

  • Ситуация быстро меняется. Если рыночные условия очень нестабильны, результаты SWOT-анализа могут устареть еще до того, как вы успеете их использовать.

  • Не хватает информации. Для качественного SWOT-анализа нужны достоверные данные о рынке или конкурентах. Если доступа к таким данным нет, вы можете прийти к неверным выводам.

  • Нужно решить точечные задачи. SWOT-анализ может оказаться слишком поверхностным, когда нужно разобраться с узкоспециализированной проблемой или оценить конкретный аспект бизнеса. Стоит выбрать более специфические инструменты.

А главное, нужно учесть, что SWOT-анализ — это качественный, а не количественный метод. Если нужны точные числа и прогнозы, лучше погрузиться в таблицы с данными.

Типичные ошибки во время SWOT-анализа

Чтобы SWOT-анализ был максимально полезным, важно избегать распространенных ошибок:

  • Поверхностный анализ. Не ограничивайтесь очевидными факторами. Копайте глубже, опирайтесь на разные источники информации и мнения членов команды.

  • Субъективность. Старайтесь быть объективными, особенно когда оцениваете слабые стороны. Привлекайте сотрудников из разных отделов и внешних экспертов, чтобы посмотреть на ситуацию с разных сторон.

  • Игнорирование приоритетов. Не все факторы одинаково важны — ранжируйте их по степени влияния на бизнес.

  • Отсутствие конкретики. Избегайте слишком общих формулировок. Вместо «улучшить качество обслуживания» напишите «сократить время ответа на отзывы до двух часов».

  • Отсутствие изменений. SWOT-анализ бесполезен, если вы не используете его результаты. На выходе у вас должен появиться конкретный план действий, и важно начать его реализовывать.

  • Игнорирование изменений. То, что сегодня помогает бизнесу, завтра может его ослабить. Учитывайте происходящее внутри и вокруг вашего бизнеса.

  • Чрезмерный оптимизм или пессимизм. Старайтесь реалистично оценивать факторы, не преувеличивая свои сильные стороны и не преуменьшая угрозы.

  • Нерегулярность. Если провести SWOT-анализ один раз и забыть о нем, это не принесет большой пользы бизнесу. Лучше повторять такие сессии регулярно, чтобы отслеживать изменения и корректировать стратегию.

SWOT-анализ помогает увидеть полную картину, выявить скрытые возможности компании и подготовиться к потенциальным угрозам. Однако стоит учесть, что это лишь один из методов бизнес-анализа, и для полной оценки стоит сочетать его с другими инструментами.

Источник: https://seller.ozon.ru/media/boost/kak-provesti-swot-analiz-biznesa/

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