Как провести SWOT-анализ бизнеса

Если вы продаете товары на Ozon или управляете пунктом выдачи заказов, то наверняка постоянно ищете способы улучшить свой бизнес. Чтобы взглянуть на него по-новому, можно провести SWOT‍-‍анализ: этот универсальный метод позволяет оценить состояние дел и перспективы как большой компании, так и начинающего предпринимателя.

Что такое SWOT-анализ

По сути, это способ комплексно разобраться в бизнесе и ситуации вокруг него. SWOT-анализ помогает увидеть, в чем вы хороши, а где есть проблемы, заметить угрозы, которые могут навредить делу, и новые возможности для роста.

Название SWOT — это аббревиатура от английских слов:

S (Strengths) — преимущества;

W (Weaknesses) — недостатки;

O (Opportunities) — перспективы;

T (Threats) — риски.

Преимущества и недостатки (SW) — внутренние показатели бизнеса, которые предприниматель может контролировать. Например, преимуществом может быть уникальный ассортимент, а недостатком — цены выше рыночных.

Перспективы и риски (OT) — внешние обстоятельства, которые не зависят от действий предпринимателя, но способны оказать влияние на бизнес. Так, намерение маркетплейса добавить дополнительный товарный раздел, который соответствует вашей нише, — это перспектива, а появление на рынке нового крупного игрока с низкими ценами — риск.

Чем полезен SWOT-анализ для бизнеса

SWOT-анализ универсален и подходит для каждого предпринимателя, в том числе для владельцев ПВЗ и продавцов на Ozon. SWOT-анализ позволяет:

Кратко описать деятельность и в общих чертах оценить состояние бизнеса на данный момент.

Найти перспективы роста. Комплексно изучив ситуацию на рынке и свои сильные стороны, можно найти новые ниши и улучшить существующие продукты и процессы.

Заранее подготовиться к новым условиям: например, разработать план действий на случай, если появятся новые сильные игроки или поставщики изменят условия работы.

Понять слабые и сильные стороны бизнеса и лучше распределить ресурсы — например, сфокусироваться на развитии самых успешных направлений.

Поставить достижимые цели и разработать реалистичный план развития.

Есть смысл проводить SWOT-анализ регулярно, чтобы быстро подстраиваться под изменения на рынке.

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Виды SWOT-анализа

Есть разные виды SWOT-анализа, которые могут пригодиться предпринимателю:

Классический . Владелец бизнеса рассматривает основные аспекты своего дела в общем.

Продуктовый . Предприниматель фокусируется на конкретной позиции или линейке товаров. Это помогает понять, стоит ли продолжать торговать конкретной продукцией и как поднять продажи.

Конкурентный . Предприниматель проводит анализ не только собственного бизнеса, но и основных конкурентов. Это помогает сформулировать уникальное торговое предложение и выявить проблемные зоны.

Сегментный . Такой анализ проводят, когда бизнес работает в нескольких направлениях: например, если продавец на Ozon торгует товарами из разных категорий. Деление на сегменты позволяет разработать более точные стратегии для разных товарных групп, покупателей, направлений деятельности.

Временной. Этот тип анализа предполагает сравнение SWOT-матриц, которые составляли в разные периоды. Цель — отследить, как меняется бизнес и рыночная ситуация.

Какой SWOT-анализ выбрать, зависит от ваших целей. Например, чтобы оценить общее состояние бизнеса, подойдет классический метод. Если планируете ввести новый товар в ассортимент, полезно уделить время продуктовому SWOT-анализу, а при поиске новой ниши — конкурентному.

Как провести SWOT-анализ: инструкция

Прежде чем начинать исследование, обозначьте его цель, например: «Понять, как увеличить продажи конкретного товара» или «Оценить перспективы выхода в новую категорию». Проводить SWOT-анализ стоит самостоятельно, ведь никто не знает ваш бизнес лучше вас. Рассказываем, как это сделать.

Шаг 1. Выявите преимущества (S) и недостатки (W)

Подумайте, в чем преуспевает ваш бизнес. Например, для продавца на Ozon это могут быть:

уникальные товары;

высокий рейтинг и хорошие отзывы;

эффективная система обработки заказов;

конкурентные цены.

Затем оцените, в чем бизнес отстает. Возможно, это:

ограниченный ассортимент;

перегруженная логистика;

неэффективный маркетинг.

Чтобы результаты были объективными, оценивайте бизнес честно.

Шаг 2. Определите перспективы (O) и риски (T)

Изучите рынок и найдите потенциальные возможности для роста. Например:

новые категории товаров на Ozon;

растущий спрос в вашей нише;

новые инструменты продвижения;

выход на международный рынок с помощью Ozon.

Затем подумайте, что может негативно повлиять на бизнес. Например:

усиление конкуренции;

колебания курса валют;

изменения в предпочтениях покупателей.

Перспектив и рисков много, и не всегда они очевидны. То же самое касается преимуществ и недостатков бизнеса. Поэтому к SWOT-анализу стоит привлечь команду — от линейных сотрудников до управленцев.

Шаг 3. Создайте SWOT-матрицу

Составьте таблицу с четырьмя секциями и распределите в них сильные и слабые стороны бизнеса, внешние риски и потенциальные точки роста.

Шаг 4. Найдите взаимосвязи

Посмотрите на заполненную таблицу и поразмышляйте, как пункты, которые вы перечислили, могут быть связаны между собой. Задайте себе вопросы:

Как использовать недостатки, чтобы не упустить возможности для роста?

Как преодолеть недостатки, чтобы использовать перспективы?

Как использовать преимущества для минимизации рисков?

Как работать над недостатками, чтобы избежать рисков?

Постарайтесь продумать все возможные комбинации — тогда результаты SWOT-анализа будут более полными.

Шаг 5. Разработайте стратегию развития

Когда причины и следствия известны, можно наметить дальнейшие шаги для развития бизнеса. Например:

(S) ваш бренд известный, ему доверяют покупатели → можно расширить ассортимент за счет сопутствующих товаров;

(W) большая текучка кадров на складе → стоит выделить человека, который разберется в причинах и составит план по удержанию сотрудников;

(O) на рынке появилась перспективная категория товаров → можно закупить тестовую партию;

(T) маркетплейс объявил, что некоторые инструменты продвижения будут работать по-новому → важно найти альтернативы и заранее настроить новые кампании.

SWOT-анализ проводят регулярно, например раз в квартал или полгода, чтобы отслеживать изменения и корректировать стратегию.

Пример SWOT-анализа для продавца на Ozon

Чтобы лучше объяснить, как применять SWOT-анализ на практике, приведем пример для магазина электроники. Так выглядит его SWOT-матрица:

Возможные стратегические шаги для продавца:

расширить ассортимент умных устройств, опираясь на опыт работы с известными брендами;

использовать высокий рейтинг для продвижения в новом b2b-сегменте;

оптимизировать «операционку» и внедрить автоматизацию, чтобы сотрудники успевали больше и не пришлось раздувать штат;

найти альтернативных поставщиков, чтобы снизить риски.

Это всего лишь короткий пример, который показывает суть метода. На самом деле SWOT-анализ обычно намного глубже и подробнее.

Как использовать результаты

Составить SWOT-матрицу — это лишь первый шаг в стратегическом планировании.

Важно обдумать, что означают сильные стороны, слабые места, возможности и риски для вашего бизнеса. И главное — как интерпретировать эту информацию, чтобы извлечь выгоду.

Результатом SWOT-анализа может стать:

новая стратегия , которая базируется на сильных сторонах бизнеса: предприниматель успешно торгует косметикой и решает запустить производство под собственным брендом;

план действий , которые помогут усилить слабые стороны и подготовиться к потенциальным угрозам: продавец продумывает альтернативную логистическую схему на случай, если страна поставщика ограничит импорт;

новые идеи развития бизнеса : производитель понимает, как сократить производственный цикл;

оценка важного бизнес-решения : SWOT-анализ помогает агенту оценить, стоит ли покупать новый пункт выдачи;

отслеживание того, как развивается бизнес: ИП видит, удалось ли за квартал сделать бизнес менее уязвимым.

SWOT-матрица в умелых руках — это мощный инструмент. Она позволяет не только проанализировать текущую ситуацию, но и спрогнозировать будущее. Однако, чтобы извлечь из SWOT-анализа максимальную пользу, необходимо уметь связывать полученную информацию с конкретными целями и задачами бизнеса.

Когда SWOT-анализ не подходит

Есть случаи, когда возможности SWOT-анализа ограниченны и лучше выбрать другой метод:

Ситуация быстро меняется . Если рыночные условия очень нестабильны, результаты SWOT-анализа могут устареть еще до того, как вы успеете их использовать.

Не хватает информаци и. Для качественного SWOT-анализа нужны достоверные данные о рынке или конкурентах. Если доступа к таким данным нет, вы можете прийти к неверным выводам.

Нужно решить точечные задачи. SWOT-анализ может оказаться слишком поверхностным, когда нужно разобраться с узкоспециализированной проблемой или оценить конкретный аспект бизнеса. Стоит выбрать более специфические инструменты.

А главное, нужно учесть, что SWOT-анализ — это качественный, а не количественный метод. Если нужны точные числа и прогнозы, лучше погрузиться в таблицы с данными.

Типичные ошибки во время SWOT-анализа

Чтобы SWOT-анализ был максимально полезным, важно избегать распространенных ошибок:

Поверхностный анализ . Не ограничивайтесь очевидными факторами. Копайте глубже, опирайтесь на разные источники информации и мнения членов команды.

Субъективность . Старайтесь быть объективными, особенно когда оцениваете слабые стороны. Привлекайте сотрудников из разных отделов и внешних экспертов, чтобы посмотреть на ситуацию с разных сторон.

Игнорирование приоритетов . Не все факторы одинаково важны — ранжируйте их по степени влияния на бизнес.

Отсутствие конкретики . Избегайте слишком общих формулировок. Вместо «улучшить качество обслуживания» напишите «сократить время ответа на отзывы до двух часов».

Отсутствие изменений . SWOT-анализ бесполезен, если вы не используете его результаты. На выходе у вас должен появиться конкретный план действий, и важно начать его реализовывать.

Игнорирование изменений . То, что сегодня помогает бизнесу, завтра может его ослабить. Учитывайте происходящее внутри и вокруг вашего бизнеса.

Чрезмерный оптимизм или пессимизм . Старайтесь реалистично оценивать факторы, не преувеличивая свои сильные стороны и не преуменьшая угрозы.

Нерегулярность. Если провести SWOT-анализ один раз и забыть о нем, это не принесет большой пользы бизнесу. Лучше повторять такие сессии регулярно, чтобы отслеживать изменения и корректировать стратегию.

SWOT-анализ помогает увидеть полную картину, выявить скрытые возможности компании и подготовиться к потенциальным угрозам. Однако стоит учесть, что это лишь один из методов бизнес-анализа, и для полной оценки стоит сочетать его с другими инструментами.

Источник: https://seller.ozon.ru/media/boost/kak-provesti-swot-analiz-biznesa/