5 мифов, которые мешают вам выйти на Ozon

Это давно не так: продажи на Ozon активно развивают средние и малые компании, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Зарегистрироваться и успешно работать на маркетплейсе можно, даже если у вас один товар или если вы производите что-то своими руками.

Ozon – это площадка, которая свяжет вас с покупателями. А еще организует доставку по всей России, если вы не готовы заниматься этим сами, и разместит товары на своих складах, если вам негде хранить продукцию.

Вот как стартовать с продажами на маркетплейсе:

1. Выберите товар и создайте личный кабинет продавца — сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении Ozon Seller. А если с товаром пока не определились, загляните в раздел аналитики «Что продавать на Ozon» — он доступен сразу после регистрации.

2. Загрузите товары на площадку. Если у вас еще нет опыта продаж на других маркетплейсах, попробуйте самый простой способ загрузки товаров на Ozon — упрощенную форму в личном кабинете. Для этого следуйте инструкции. Так у вашего товара появится карточка — страница с фото, видео, описанием и ценой, которую будут видеть все покупатели.

3. Настройте схему работы — после этого товары появятся в продаже. На Ozon можно размещать товары на складе маркетплейса или на своем складе, доставлять заказы покупателям логистикой Ozon или с помощью своего водителя или транспортной службы. Разные схемы работы можно комбинировать между собой.

4. Получите первые продажи и заработок. Заказы появятся быстрее, если сделать товары заметнее для покупателей. Вы можете добавить их в распродажу или включить платное продвижение.

Миф 2. Из-за конкуренции новичку невозможно пробиться

Кажется, что на Ozon есть уже все, — и зачем приходить со своими платьями и сумками, если на маркетплейсе их сотни? Ведь тогда платья не заметят и не купят. Но это заблуждение — на самом деле широкий выбор притягивает больше покупателей. Мало кому интересен магазин одежды, где на вешалках всего три вещи. Лучше отправиться в торговый центр, где точно найдется платье мечты.

Вы сами можете сделать свой товар заметнее — для этого есть не только платные, но и бесплатные способы, например:

сделать хорошие фото;

правильно заполнить карточку товара;

добавить rich-контент и видеообложку;

ежедневно работать с отзывами;

участвовать в распродажах.

А если вы еще не определились, что хотите продавать, можно выбрать из ходовых товаров. Бесплатная аналитика Ozon подскажет удачный ассортимент. Продавцы получают доступ к данным сразу после регистрации и могут узнать:

какие товары покупатели ищут чаще всего;

по каким словам и фразам клиенты ищут товары на Ozon;

что и за сколько покупали в разных нишах.

Миф 3. Комиссия такая высокая, что о прибыли можно забыть

Размер вознаграждения Ozon зависит от того, что вы продаете, по какой схеме работаете с маркетплейсом и как отгружаете товары, если размещаете их на своем складе.

В любом случае сумму всегда можно рассчитать заранее — в калькуляторе Ozon. Зная, сколько вы будете тратить на услуги площадки, вы сможете установить выгодную цену и заработать.

Продавцы выводят заработок со счета Ozon по стандартному расписанию два раза в месяц бесплатно. Но если нужны досрочные или ежедневные выплаты, то эти услуги доступны за небольшую плату.