5 мифов, которые мешают вам выйти на Ozon

Миф 1. Ozon подходит только для крупных компаний
Это давно не так: продажи на Ozon активно развивают средние и малые компании, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Зарегистрироваться и успешно работать на маркетплейсе можно, даже если у вас один товар или если вы производите что-то своими руками.
Ozon – это площадка, которая свяжет вас с покупателями. А еще организует доставку по всей России, если вы не готовы заниматься этим сами, и разместит товары на своих складах, если вам негде хранить продукцию.
Вот как стартовать с продажами на маркетплейсе:
1. Выберите товар и создайте личный кабинет продавца — сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении Ozon Seller. А если с товаром пока не определились, загляните в раздел аналитики «Что продавать на Ozon» — он доступен сразу после регистрации.
2. Загрузите товары на площадку. Если у вас еще нет опыта продаж на других маркетплейсах, попробуйте самый простой способ загрузки товаров на Ozon — упрощенную форму в личном кабинете. Для этого следуйте инструкции. Так у вашего товара появится карточка — страница с фото, видео, описанием и ценой, которую будут видеть все покупатели.
3. Настройте схему работы — после этого товары появятся в продаже. На Ozon можно размещать товары на складе маркетплейса или на своем складе, доставлять заказы покупателям логистикой Ozon или с помощью своего водителя или транспортной службы. Разные схемы работы можно комбинировать между собой.
4. Получите первые продажи и заработок. Заказы появятся быстрее, если сделать товары заметнее для покупателей. Вы можете добавить их в распродажу или включить платное продвижение.
Миф 2. Из-за конкуренции новичку невозможно пробиться
Кажется, что на Ozon есть уже все, — и зачем приходить со своими платьями и сумками, если на маркетплейсе их сотни? Ведь тогда платья не заметят и не купят. Но это заблуждение — на самом деле широкий выбор притягивает больше покупателей. Мало кому интересен магазин одежды, где на вешалках всего три вещи. Лучше отправиться в торговый центр, где точно найдется платье мечты.
Вы сами можете сделать свой товар заметнее — для этого есть не только платные, но и бесплатные способы, например:
сделать хорошие фото;
правильно заполнить карточку товара;
добавить rich-контент и видеообложку;
ежедневно работать с отзывами;
участвовать в распродажах.
А если вы еще не определились, что хотите продавать, можно выбрать из ходовых товаров. Бесплатная аналитика Ozon подскажет удачный ассортимент. Продавцы получают доступ к данным сразу после регистрации и могут узнать:
какие товары покупатели ищут чаще всего;
по каким словам и фразам клиенты ищут товары на Ozon;
что и за сколько покупали в разных нишах.
Миф 3. Комиссия такая высокая, что о прибыли можно забыть
Размер вознаграждения Ozon зависит от того, что вы продаете, по какой схеме работаете с маркетплейсом и как отгружаете товары, если размещаете их на своем складе.
В любом случае сумму всегда можно рассчитать заранее — в калькуляторе Ozon. Зная, сколько вы будете тратить на услуги площадки, вы сможете установить выгодную цену и заработать.
Продавцы выводят заработок со счета Ozon по стандартному расписанию два раза в месяц бесплатно. Но если нужны досрочные или ежедневные выплаты, то эти услуги доступны за небольшую плату.
Миф 4. Нужно жить в большом городе, чтобы продавать на маркетплейсе
Ozon работает по всей России, у маркетплейса больше 130 складов и сортировочных центров и более 50 000 пунктов выдачи заказов и постаматов в России, Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане. Благодаря этому Ozon быстро доставляет заказы от продавцов покупателям.
Даже если вы находитесь в маленьком городе, Ozon может помочь с доставкой. Для этого нужно выбрать работу по FBO или FBS и в зависимости от схемы:
самостоятельно поставить товар на ближайший склад Ozon;
довезти до пункта приема или пункта выдачи заказов;
или передать товар курьеру маркетплейса.
Также вы можете использовать Ozon как витрину и отправлять заказы покупателям любыми службами доставки, например СДЭК, «Почтой России» или Boxberry. А если планируете возить заказы сами, то можете настроить географию доставки и продавать свои товары через Ozon только в ближайших городах.
Самостоятельно справиться с учетом и налогами при работе с маркетплейсами поможет курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса». Получите все необходимые знания и официальный диплом, сможете вести учет без бухгалтера. Сейчас можно купить курс за 9 900 руб. вместо
28 600 руб.
Миф 5. Нужно пройти дорогое обучение, чтобы понять, как работает Ozon
На рынке много курсов по маркетплейсам, и далеко не каждый заслуживает доверия. Лучше всего начать с «Базы знаний» самого Ozon — информация в ней самая актуальная и полная.
А чтобы было проще разобраться, маркетплейс создал свои бесплатные онлайн-курсы для продавцов. Обучение можно пройти в любое удобное время в Ozon Обучение, оно будет полезно и тем, кто начинает с нуля, и тем, кто хочет усилить свои продажи.
Курсы охватывают все главные компетенции хорошего продавца — от поиска поставщиков, расчета юнит-экономики и оформления карточки до работы с инструментами аналитики, продвижения и автоматизации.
Учиться можно в любом темпе, а вопросы экспертам удобно задавать на вебинарах, которые Ozon регулярно организует для продавцов.
Ozon дает предпринимателям доступ к огромной аудитории, и игнорировать такую возможность не стоит. Забудьте о стереотипах и проверьте, как сработает канал для ваших товаров, — возможно, он станет той самой точкой роста вашего бизнеса.
Источник: https://seller.ozon.ru/media/beginners/stereotipy-o-marketplejsah-s-kotorymi-davno-pora-poproshatsya/
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