Чат-боты для общения с клиентами: когда помогают, а когда могут навредить

Петр — владелец фабрики по производству домашнего текстиля: пледов, постельного белья, полотенец. Товары пользуются популярностью, но сотрудникам службы поддержки постоянно приходится отвечать на однотипные вопросы покупателей: об условиях доставки, наличии товара, скидках и спецпредложениях. Чтобы разгрузить ассистентов, Петр настроил чат-бота. Теперь специалисты вступают в диалог с покупателями только в тех в случаях, когда чат-бот не смог помочь.

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2. Просто оставаться на связи с клиентами в режиме 24/7

Чат-бот ответит на вопросы клиента в любое время — в отличие от сотрудников, у которых есть рабочие и нерабочие часы. В выигрыше все: покупатели быстро получают ответ вопрос — даже если за окном ночь; предприниматели — не теряют заказы и зарабатывают лояльность.

Михаил — владелец небольшой мебельной фабрики во Владивостоке. Дела идут успешно, а мебель настолько популярна, что ее часто заказывают за пределами региона. Часть заказов Михаил получает из своего интернет-магазина. Товарами часто интересуются, когда во Владивостоке уже ночь.

Чтобы оставаться с клиентами на связи и не терять продажи, Михаил подключил к сайту чат-бота. Теперь виртуальный помощник общается с покупателями и принимает заказы, пока владелец бизнеса и сотрудники видят третий сон.

3. Можно масштабироваться с небольшими вложениями

Чат-бот выручит в ситуациях, когда бизнесу на время потребовалось много дополнительных ресурсов. Например, при подготовке крупных мероприятий, глобальных распродажах или запуске нового продукта.

Макс — организатор крупной отраслевой конференции, которую ежегодно посещает более 5000 человек. В процессе подготовки к мероприятию Макс получает сотни вопросов от гостей и партнеров. Обычно спрашивают одно и то же: например, как проехать на площадку, есть ли парковка, где можно получить бейдж участника. Чтобы обработать такой большой поток заявок, пришлось бы привлечь нескольких человек.

Однако уже через пару недель ажиотаж схлынет, поэтому Макс не хочет тратить время на поиск и обучение сотрудников. Вместо этого он создал в онлайн-конструкторе чат-бота, который отвечает на вопросы о конференции и помогает участникам с навигацией на площадке. Например, подсказывает, где лучше пообедать и как забронировать переговорную комнату.

Лицензия на использование онлайн-конструктора обошлась Максу дешевле, чем часы работы специалистов. А создать бота оказалось быстрее, чем найти, нанять и обучить сотрудников для краткосрочного проекта.

Почему чат-боты не могут решить все задачи

Чат-боты упрощают коммуникацию с клиентами, но это не значит, что они могут заменить человеческое общение полностью.

Виртуальные помощники запрограммированы только под определенные или типовые запросы. Учесть абсолютно все пользовательские сценарии — невозможно.