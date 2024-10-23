Как посчитать расходы на хранение и доставку товаров

Логистика на маркетплейсе — это не только доставка товаров от точки А до точки Б, но и упаковка, отгрузка, размещение на складе, подготовка к отправке. Бывает, что покупатель отказывается от покупки или возвращает товар, — тогда продавцу приходится оплачивать и обратный путь. Разбираемся, что включают расходы на логистику и как их уменьшить.

Из чего складывается стоимость логистики на Ozon

На цену доставки и логистики товаров на Ozon влияет:

Схема работы. Если продавец работает по схеме FBO и размещает товар на складе Ozon, то оплачивает доставку и все услуги по обработке товаров на складе, например приемку продукции. При отправке с собственного склада по схеме FBS продавцу нужно оплатить доставку и обработку отправления: при отгрузке в ПВЗ, сортировочный центр или курьеру.

На схеме realFBS продавец может использовать Ozon только как витрину и доставлять товары своими силами либо воспользоваться доставкой от партнеров Ozon.

В первом случае выбор перевозчика, условия работы и расчеты с ним будут на стороне продавца. Во втором — продавец выбирает перевозчика из числа партнеров Ozon, а дальнейшие расчеты будут происходить между ним и маркетплейсом.

Габариты товара. При расчете тарифов на логистику Ozon ориентируется на объем, вес и объемный вес. Объем, вес и расстояние до покупателя — основные параметры, по которым рассчитывается «последняя миля», то есть транспортировка товара до клиента.

Скорость доставки. Экспресс-доставка стоит дороже обычной.

Индекс локализации. Чем выше этот показатель у продавца, тем дешевле ему обойдется логистика по схемам FBO и FBS.

На индекс локализации влияет каждый заказ, доставленный по схемам FBO или FBS. Если товар размещен на складе в том же кластере, где находится покупатель, индекс локализации растет, если в разных — падает.

Таким образом, цена логистики может сильно различаться в зависимости от самого заказа, схемы, по которой продавец работает с маркетплейсом, и его предыдущих продаж.

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Доставка и хранение по схеме FBO

Если продавец выбрал схему FBO, он отгружает свои товары в пункт выдачи или на склад Ozon, а маркетплейс размещает их у себя, собирает и отправляет заказы клиентам. Разберемся, что входит в расходы при такой модели.

Размещение товаров на складе

Продавцы не платят за размещение:

товаров, которые попадают в сезонные категории;

бытовой химии, товаров для личной гигиены, продуктов — в течение 90 дней после поставки товара на склад;

одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных украшений — 365 дней (правило начнет действовать после окончания льготного периода размещения — с 1 января 2025 года);

товаров из других категорий — 120 дней.

После этого срока плата за размещение составит 1,5 ₽ за литр товара в день. Если вся партия товара будет распродана в течение льготного периода, платить за размещение не понадобится.

Логистика

Включает сборку, упаковку и сортировку продукции на складе Ozon, а также дорогу заказа до сортировочного центра в том регионе, где находится покупатель. Ставка варьируется в зависимости от габаритов товара:

от 100 миллилитров

до 1 литра от 1 литра до 190 литров более 190 литров 63 ₽ базовая ставка плюс 10 ₽ за каждый литр сверх первого фиксированная сумма 1953 ₽

На тариф будет влиять индекс локализации — чем он выше, тем дешевле обойдется продавцу логистика:

Индекс 75% и выше Индекс 65–74% Индекс до 65% продавец оплачивает логистику со скидкой до 50% действует стандартный тариф маркетплейс начисляет наценку на стоимость логистики до 50%

Ozon применяет индекс локализации к стоимости логистики, только если за последние 14 дней у продавца было продано более 100 товаров.

Последняя миля

Это транспортировка продукции до места выдачи заказа клиенту: в пункт выдачи, постамат либо курьером. При доставке по России размер платы зависит, в основном, от габаритов товара, расстояния до клиента, но не может превышать 500 ₽.

Обратная логистика

Применяется при возвратах, невыкупе или отмене заказа. Расценки идентичны стоимости прямой доставки до клиента, но на них не влияет индекс локализации.

Когда товар возвращают в агентский пункт выдачи или не выкупают, нужно заплатить за обработку возврата: тариф составляет 15 ₽.

Пример расчета для FBO

Предположим, покупатель заказал небольшой товар со следующими характеристиками:

объем — 5 литров;

цена — 2000 ₽.

Индекс локализации продавца — 70%.

Чтобы узнать стоимость размещения и доставки товара до покупателя, нужно суммировать все затраты. Для начала посчитаем расходы по отдельности:

Логистика. Необходимо заплатить 63 ₽ за первый литр и дополнительно 40 ₽ (4×10 ₽) за оставшиеся 4 литра. Итого: 63 + 40 = 103 ₽.

Индекс локализации. Для значения 70% применяется стандартный тариф без скидок и наценок.

Последняя миля. Предположим, тариф партнера составляет 5,5% от цены товара. Получится: 2000 ₽ × 5,5% = 110 ₽.

Размещение товаров на складе. Предположим, товар купили в течение 30 дней после поставки, что входит в бесплатный период хранения.

Итого доставка товара покупателю будет стоить:

Теперь посчитаем дополнительные расходы, если покупатель вернул товар:

Обратная логистика. Если товар вернут, понадобится заплатить за его доставку до склада — столько же, сколько за прямую логистику. В нашем случае это 103 ₽.

Обработка возврата. Тариф начисляется, если товар отдали в агентский пункт выдачи. Он составляет 15 ₽. При этом продавцу вернется часть последней мили.

Итого расходы при возврате составят:

Если товар задержится на складе дольше льготного периода, то стоимость размещения составит: 5 литров × 1,5 ₽ = 7,5 ₽ в день.

Это примерный вариант расчета. На итоговую стоимость логистики и возвратов могут повлиять и другие факторы, например акции или специальные условия.

Доставка по схеме FBS

Если продавец сотрудничает с маркетплейсом по модели FBS, то самостоятельно хранит товары и собирает заказы, а Ozon доставляет их покупателям.

При такой схеме на стоимость логистики влияет не только маркетплейс, но и сам предприниматель. Рассмотрим, какие затраты необходимо учесть.

Обработка отправления

Цена обычно составляет от 5 до 30 ₽, но может быть выше. Это от нескольких условий, вот основные:

тип приемки : доверительная, самостоятельно или сотруднику;

тип точки, куда вы отгружаете товары : например, пункт выдачи или сортировочный центр;

количество отправлений.

Логистика

Цена на доставку до сортировочного центра в том регионе, где находится покупатель, зависит от объема товара:

от 100 миллилитров

до 1 литра до 190 литров свыше 190 литров 76 ₽ базовая ставка плюс 12 ₽ за каждый литр сверх первого фиксированная сумма 2344 ₽

Если у товаров низкая маржинальность, важно внимательно учитывать эти расходы.

Индекс локализации

Корректирует цену доставки так же, как и по модели FBO. Если индекс локализации составляет:

75% и выше 65–74% до 65% продавец получает скидку на логистику до 50% действует базовый тариф продавец доплачивает за логистику до 50% от стандартной ставки

Ozon применяет индекс локализации к стоимости логистики, только если за последние 14 дней у продавца было продано более 100 товаров.

Последняя миля

Это транспортировка продукции до места выдачи заказа клиенту — в пункт выдачи, постамат либо курьером. При доставке по России размер платы зависит, прежде всего, от объема и веса товара, расстояния до клиента, но не может превышать 500 ₽.

Обратная логистика

Если покупатель возвращает товар или отменяет заказ — продавец оплачивает дорогу до склада по стандартному тарифу за логистику без учета индекса локализации.

Дополнительные услуги

Бывают и ситуативные расходы, например:

обработка отправления, переданного с нарушением сроков, — 50 ₽;

размещение товаров на складе Ozon при невывозе — 12 ₽ в сутки за единицу товара (100 ₽ для крупногабарита);

дополнительная обработка объемно-весовых характеристик — 1500 ₽ за одно измеренное отправление.

Пример расчета для FBS

Предположим, у продавца заказали одну настольную лампу объемом 3 литра по цене 2500 ₽, и он отвез ее для доставки в ближайший ПВЗ. Индекс локализации продавца равен 70%.

Чтобы рассчитать итоговую стоимость доставки, необходимо учесть все расходы на логистику. В них входят:

Обработка отправления. Продавец лично привез товар в ПВЗ, поэтому по тарифу ему необходимо заплатить всего 30 ₽.

Логистика. За первый литр продавец платит 76 ₽, а за дополнительный объем в 2 литра — еще 24 ₽ (12 ₽ × 2 литра). Итого: 76 + 24 = 100 ₽.

Индекс локализации. Для значения 70% нет скидок и наценок, поэтому цена транспортировки не меняется.

Последняя миля. Допустим, тариф партнера составляет 5,5% от стоимости заказа, и получается: 2500 ₽ × 5,5% = 137,5 ₽.

Итого доставка в одну сторону одного отправления обойдется продавцу в следующую сумму:

Кроме того, при работе по схеме FBS предпринимателю необходимо учитывать собственные затраты на хранение и комплектацию заказов, которые не включены в этот расчет.

Калькуляторы прибыли и затрат

Чтобы не считать стоимость логистики и доставки вручную, планируя расходы, можно использовать калькуляторы Ozon. Они помогут:

рассчитать прибыль и затраты на реализацию;

узнать стоимость логистики и последней мили для конкретного товара;

сравнить расходы при разных схемах работы (FBO и FBS);

оценить, как объем и вес товара влияют на стоимость логистики.

В калькуляторах можно задать параметры товара, включая размеры, вес и цену, выбрать схему работы и указать регион доставки. После этого вы получите детальный расчет логистических затрат.

Как сэкономить на логистике

Доставка и логистика — основная статья расходов продавцов на Ozon, если они работают по схемам FBO или FBS. Вот несколько советов, как сократить эти траты:

Работайте над индексом локализации , если у вас больше 100 заказов за последние 14 дней. Используйте аналитику продаж и размещайте товары ближе к покупателям. Высокий индекс позволяет сэкономить до половины стоимости логистики.

Выберите оптимальную схему работы. Сравните затраты при доставке по FBO и FBS. Схема FBO выгодна для товаров, которые быстро раскупают, поскольку на складах Ozon есть период бесплатного размещения. FBS больше подходит для редких или сезонных товаров.

Сделайте упаковку более компактной. Маркетплейс применяет тарифы исходя из габаритов посылки. Старайтесь упаковать товар так, чтобы он плотно заполнял коробку. Меньше пустого места — дешевле доставка.

Участвуйте в акциях Ozon. Следите за предложениями для новых продавцов и товаров отдельных категорий.

Соблюдайте сроки отгрузки. Указывайте с запасом время, за которое привезете товар на склад или ПВЗ Ozon.

Поработайте над ассортиментом. Продавайте товары с высокой маржой, предлагайте покупателям наборы из нескольких продуктов.

При широкой географии продаж стоит сравнить затраты на собственную логистику и услуги маркетплейса. Возможно, в домашнем регионе будет выгоднее доставлять товары самостоятельно, а в удаленные — силами маркетплейса.

У предпринимателей с собственными складами есть и другие возможности снизить затраты на логистику. Например, чтобы уменьшить издержки, можно автоматизировать складские операции, арендовать для размещения продукции более дешевое помещение.

Источник: https://seller.ozon.ru/media/money/kak-poschitat-rashody-na-hranenie-i-dostavku-tovarov/