Маркетплейсы

Как посчитать расходы на хранение и доставку товаров

Логистика на маркетплейсе — это не только доставка товаров от точки А до точки Б, но и упаковка, отгрузка, размещение на складе, подготовка к отправке. Бывает, что покупатель отказывается от покупки или возвращает товар, — тогда продавцу приходится оплачивать и обратный путь. Разбираемся, что включают расходы на логистику и как их уменьшить.
Как посчитать расходы на хранение и доставку товаров
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Из чего складывается стоимость логистики на Ozon

На цену доставки и логистики товаров на Ozon влияет:

  • Схема работы. Если продавец работает по схеме FBO и размещает товар на складе Ozon, то оплачивает доставку и все услуги по обработке товаров на складе, например приемку продукции. При отправке с собственного склада по схеме FBS продавцу нужно оплатить доставку и обработку отправления: при отгрузке в ПВЗ, сортировочный центр или курьеру. 

На схеме realFBS продавец может использовать Ozon только как витрину и доставлять товары своими силами либо воспользоваться доставкой от партнеров Ozon.

В первом случае выбор перевозчика, условия работы и расчеты с ним будут на стороне продавца. Во втором — продавец выбирает перевозчика из числа партнеров Ozon, а дальнейшие расчеты будут происходить между ним и маркетплейсом.

  • Габариты товара. При расчете тарифов на логистику Ozon ориентируется на объем, вес и объемный вес. Объем, вес и расстояние до покупателя — основные параметры, по которым рассчитывается «последняя миля», то есть транспортировка товара до клиента.

  • Скорость доставки. Экспресс-доставка стоит дороже обычной.

  • Индекс локализации. Чем выше этот показатель у продавца, тем дешевле ему обойдется логистика по схемам FBO и FBS.

На индекс локализации влияет каждый заказ, доставленный по схемам FBO или FBS. Если товар размещен на складе в том же кластере, где находится покупатель, индекс локализации растет, если в разных — падает.

Таким образом, цена логистики может сильно различаться в зависимости от самого заказа, схемы, по которой продавец работает с маркетплейсом, и его предыдущих продаж.

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Доставка и хранение по схеме FBO

Если продавец выбрал схему FBO, он отгружает свои товары в пункт выдачи или на склад Ozon, а маркетплейс размещает их у себя, собирает и отправляет заказы клиентам. Разберемся, что входит в расходы при такой модели.

Размещение товаров на складе

Продавцы не платят за размещение:

  • товаров, которые попадают в сезонные категории; 

  • бытовой химии, товаров для личной гигиены, продуктов — в течение 90 дней после поставки товара на склад;

  • одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных украшений — 365 дней (правило начнет действовать после окончания льготного периода размещения — с 1 января 2025 года);

  • товаров из других категорий — 120 дней.

После этого срока плата за размещение составит 1,5 ₽ за литр товара в день. Если вся партия товара будет распродана в течение льготного периода, платить за размещение не понадобится.

Логистика

Включает сборку, упаковку и сортировку продукции на складе Ozon, а также дорогу заказа до сортировочного центра в том регионе, где находится покупатель. Ставка варьируется в зависимости от габаритов товара:

от 100 миллилитров
до 1 литра

от 1 литра до 190 литров

более 190 литров

63 ₽

базовая ставка плюс 10 ₽ за каждый литр сверх первого

фиксированная сумма 1953 ₽

На тариф будет влиять индекс локализации — чем он выше, тем дешевле обойдется продавцу логистика:

Индекс 75% и выше

Индекс 65–74%

Индекс до 65%

продавец оплачивает логистику со скидкой до 50%

действует стандартный тариф

маркетплейс начисляет наценку на стоимость логистики до 50%

Ozon применяет индекс локализации к стоимости логистики, только если за последние 14 дней у продавца было продано более 100 товаров.

Последняя миля

Это транспортировка продукции до места выдачи заказа клиенту: в пункт выдачи, постамат либо курьером. При доставке по России размер платы зависит, в основном, от габаритов товара, расстояния до клиента, но не может превышать 500 ₽.

Обратная логистика

Применяется при возвратах, невыкупе или отмене заказа. Расценки идентичны стоимости прямой доставки до клиента, но на них не влияет индекс локализации. 

Когда товар возвращают в агентский пункт выдачи или не выкупают, нужно заплатить за обработку возврата: тариф составляет 15 ₽.

Пример расчета для FBO

Предположим, покупатель заказал небольшой товар со следующими характеристиками:

  • объем — 5 литров;

  • цена — 2000 ₽.

Индекс локализации продавца — 70%.

Чтобы узнать стоимость размещения и доставки товара до покупателя, нужно суммировать все затраты. Для начала посчитаем расходы по отдельности:

  • Логистика. Необходимо заплатить 63 ₽ за первый литр и дополнительно 40 ₽ (4×10 ₽) за оставшиеся 4 литра. Итого: 63 + 40 = 103 ₽.

  • Индекс локализации. Для значения 70% применяется стандартный тариф без скидок и наценок.

  • Последняя миля. Предположим, тариф партнера составляет 5,5% от цены товара. Получится: 2000 ₽ × 5,5% = 110 ₽.

  • Размещение товаров на складе. Предположим, товар купили в течение 30 дней после поставки, что входит в бесплатный период хранения.

Итого доставка товара покупателю будет стоить:

Теперь посчитаем дополнительные расходы, если покупатель вернул товар:

  • Обратная логистика. Если товар вернут, понадобится заплатить за его доставку до склада — столько же, сколько за прямую логистику. В нашем случае это 103 ₽.

  • Обработка возврата. Тариф начисляется, если товар отдали в агентский пункт выдачи. Он составляет 15 ₽. При этом продавцу вернется часть последней мили.

Итого расходы при возврате составят:

Если товар задержится на складе дольше льготного периода, то стоимость размещения составит: 5 литров × 1,5 ₽ = 7,5 ₽ в день.

Это примерный вариант расчета. На итоговую стоимость логистики и возвратов могут повлиять и другие факторы, например акции или специальные условия.

Доставка по схеме FBS

Если продавец сотрудничает с маркетплейсом по модели FBS, то самостоятельно хранит товары и собирает заказы, а Ozon доставляет их покупателям.

При такой схеме на стоимость логистики влияет не только маркетплейс, но и сам предприниматель. Рассмотрим, какие затраты необходимо учесть.

Обработка отправления

Цена обычно составляет от 5 до 30 ₽, но может быть выше. Это от нескольких условий, вот основные: 

  • тип приемки: доверительная, самостоятельно или сотруднику;

  • тип точки, куда вы отгружаете товары: например, пункт выдачи или сортировочный центр;

  • количество отправлений.

Логистика

Цена на доставку до сортировочного центра в том регионе, где находится покупатель, зависит от объема товара:

от 100 миллилитров
до 1 литра

до 190 литров

свыше 190 литров

76 ₽

базовая ставка плюс 12 ₽ за каждый литр сверх первого

фиксированная сумма 2344 ₽

Если у товаров низкая маржинальность, важно внимательно учитывать эти расходы.

Индекс локализации

Корректирует цену доставки так же, как и по модели FBO. Если индекс локализации составляет:

75% и выше

65–74%

до 65%

продавец получает скидку на логистику до 50%

действует базовый тариф

продавец доплачивает за логистику до 50% от стандартной ставки

Ozon применяет индекс локализации к стоимости логистики, только если за последние 14 дней у продавца было продано более 100 товаров.

Последняя миля

Это транспортировка продукции до места выдачи заказа клиенту — в пункт выдачи, постамат либо курьером. При доставке по России размер платы зависит, прежде всего, от объема и веса товара, расстояния до клиента, но не может превышать 500 ₽.

Обратная логистика

Если покупатель возвращает товар или отменяет заказ — продавец оплачивает дорогу до склада по стандартному тарифу за логистику без учета индекса локализации.

Дополнительные услуги

Бывают и ситуативные расходы, например:

  • обработка отправления, переданного с нарушением сроков, — 50 ₽;

  • размещение товаров на складе Ozon при невывозе — 12 ₽ в сутки за единицу товара (100 ₽ для крупногабарита);

  • дополнительная обработка объемно-весовых характеристик — 1500 ₽ за одно измеренное отправление.

Пример расчета для FBS

Предположим, у продавца заказали одну настольную лампу объемом 3 литра по цене 2500 ₽, и он отвез ее для доставки в ближайший ПВЗ. Индекс локализации продавца равен 70%.

Чтобы рассчитать итоговую стоимость доставки, необходимо учесть все расходы на логистику. В них входят:

  • Обработка отправления. Продавец лично привез товар в ПВЗ, поэтому по тарифу ему необходимо заплатить всего 30 ₽.

  • Логистика. За первый литр продавец платит 76 ₽, а за дополнительный объем в 2 литра — еще 24 ₽ (12 ₽ × 2 литра). Итого: 76 + 24 = 100 ₽.

  • Индекс локализации. Для значения 70% нет скидок и наценок, поэтому цена транспортировки не меняется.

  • Последняя миля. Допустим, тариф партнера составляет 5,5% от стоимости заказа, и получается: 2500 ₽ × 5,5% = 137,5 ₽.

Итого доставка в одну сторону одного отправления обойдется продавцу в следующую сумму:

Кроме того, при работе по схеме FBS предпринимателю необходимо учитывать собственные затраты на хранение и комплектацию заказов, которые не включены в этот расчет.

Калькуляторы прибыли и затрат 

Чтобы не считать стоимость логистики и доставки вручную, планируя расходы, можно использовать калькуляторы Ozon. Они помогут:

  • рассчитать прибыль и затраты на реализацию;

  • узнать стоимость логистики и последней мили для конкретного товара;

  • сравнить расходы при разных схемах работы (FBO и FBS);

  • оценить, как объем и вес товара влияют на стоимость логистики.

В калькуляторах можно задать параметры товара, включая размеры, вес и цену, выбрать схему работы и указать регион доставки. После этого вы получите детальный расчет логистических затрат.

Как сэкономить на логистике

Доставка и логистикаосновная статья расходов продавцов на Ozon, если они работают по схемам FBO или FBS. Вот несколько советов, как сократить эти траты:

  • Работайте над индексом локализации, если у вас больше 100 заказов за последние 14 дней. Используйте аналитику продаж и размещайте товары ближе к покупателям. Высокий индекс позволяет сэкономить до половины стоимости логистики.

  • Выберите оптимальную схему работы. Сравните затраты при доставке по FBO и FBS. Схема FBO выгодна для товаров, которые быстро раскупают, поскольку на складах Ozon есть период бесплатного размещения. FBS больше подходит для редких или сезонных товаров.

  • Сделайте упаковку более компактной. Маркетплейс применяет тарифы исходя из габаритов посылки. Старайтесь упаковать товар так, чтобы он плотно заполнял коробку. Меньше пустого места — дешевле доставка.

  • Участвуйте в акциях Ozon. Следите за предложениями для новых продавцов и товаров отдельных категорий.

  • Соблюдайте сроки отгрузки. Указывайте с запасом время, за которое привезете товар на склад или ПВЗ Ozon. 

  • Поработайте над ассортиментом. Продавайте товары с высокой маржой, предлагайте покупателям наборы из нескольких продуктов.

При широкой географии продаж стоит сравнить затраты на собственную логистику и услуги маркетплейса. Возможно, в домашнем регионе будет выгоднее доставлять товары самостоятельно, а в удаленные — силами маркетплейса.

У предпринимателей с собственными складами есть и другие возможности снизить затраты на логистику. Например, чтобы уменьшить издержки, можно автоматизировать складские операции, арендовать для размещения продукции более дешевое помещение.

Источник: https://seller.ozon.ru/media/money/kak-poschitat-rashody-na-hranenie-i-dostavku-tovarov/

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