Как изменятся ставки НДФЛ и госпошлины на недвижимость в 2025 году

Ставки НДФЛ при продаже квартиры
Ставки НДФЛ дифференцируются в зависимости от полученного дохода. Налог нужно заплатить и от продажи квартиры, и от получения в дар в зависимости от прибыли (разницы между выручкой от продажи и расходами на приобретение). Если расходов не было, то применяется вычет в 1 млн рублей.
Если прибыль составила менее 2,4 млн, то применяется налоговая ставка 13%. А если она превысила эту сумму, то налогоплательщику нужно заплатить 312 тыс и 15% с суммы доходов, которые превысили лимит 312 тыс. 15% нужно платить только в том случае, если недвижимость была продана раньше трех или пяти лет владения.
Повышенная ставка в 15% применяется не для всей суммы, а только для той, которая превысила порог в 2 400 000 рублей.
Пример 1: гражданин продал квартиру за 2,5 млн рублей спустя 2 года владения. Рассчитаем налог:
Сначала используем фиксированный вычет:
2 500 000 - 1 000 000 = 1 500 000 рублей.
Рассчитаем НДФЛ:
1 500 000 * 13% = 195 000 рублей.
Если гражданин может документально подтвердить свои расходы, то он может применить вычет «Доходы минус расходы» и уменьшить НДФЛ.
Пример 2: гражданка продала квартиру за 6 млн рублей спустя 1 год владения. Рассчитаем налог:
Используем фиксированный вычет:
6 000 000 - 1 000 000 = 5 000 000 рублей.
Посчитаем разницу с лимитом:
6 000 000 - 2 400 000 = 3 600 000 рублей.
Рассчитываем налог:
312 000 + 3 600 000 * 15% = 852 000 рублей.
Здесь тоже можно применить вычет, если вы можете документально подтвердить свои расходы.
В качестве дохода считаются не только деньги от продажи квартиры, но и прибыль за продажу другого имущества, например, машины. Сюда включаются и страховые выплаты.
Значит, если за год вы продали квартиру с прибылью 2,2 млн и автомобиль с прибылью 1,7 млн, то налогооблагаемый доход составит 3,9 млн рублей. А значит и НДФЛ будет 537 тыс.
Как изменятся госпошлины
Изменятся не только ставки НДФЛ: увеличатся госпошлины, которые уплачиваются при сделках с недвижимостью.
Пошлина за госрегистрацию прав и обременений недвижимости. Сейчас граждане уплачивают ее в размере 2 тыс. рублей, а компании — 22 тыс. рублей. С 2025 года размер пошлины будет определяться по новым правилам:
4 тыс. рублей, если кадастровая стоимость не определена или не превышает лимит в 20 млн рублей;
0,02% от кадастровой стоимости, если она превышает 20 млн рублей, но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тыс;
Пример. Гражданин решил купить дом, кадастровая стоимость которого составляет 22 млн рублей, в договоре прописана такая же цена. Покупатель заплатит госпошлину в размере 4,4 тыс рублей — это 0,02% от стоимости жилья.
Но если в договоре будет прописана сумма, которая отличается от кадастровой стоимости, например, 26 млн рублей, то госпошлина рассчитывается от этой цены, а не от кадастровой стоимости. Она составит 5,2 тыс. рублей.
В результате подсчета госпошлина может оказаться не кратной 100. Тогда она будет округлена до полных 100 в меньшую сторону — так 5310 округляют до 5300 рублей.
Для юридических лиц госпошлины также изменились:
44 тыс. рублей, если кадастровая стоимость объекта не определена или не превышает 22 млн;
0,02% от кадастровой стоимости, если она превышает 22 млн рублей, но не менее 0,02% цены сделки и не более 1 млн;
Госпошлина за регистрацию действий с машиноместами будет рассчитываться по таким же правилам.
Госпошлина за регистрацию права собственности на участок для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства увеличится в два раза: вместо 350 рублей будет 700 рублей. За регистрацию права собственности на строящийся или построенный на участке объект недвижимости госпошлина будет та же.
Госпошлина за постановку на кадастровый учет (новых объектов недвижимости) без одновременной регистрации прав для физлиц составит 2 тыс. рублей, а для юрлиц — 22 тыс. рублей.
Одновременная регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет будет рассчитываться в зависимости от кадастровой стоимости имущества.
Рассчитываться пошлины для граждан будут по-новому:
6 тыс. за объект недвижимости,у которого не определена кадастровая стоимость или она не превышает 22 млн рублей;
2 тыс. + 0,02% кадастровой стоимости, но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тыс за объект, кадастровая стоимость которого превышает 20 млн рублей.
Пошлины для юрлиц будут считаться так:
66 тыс. рублей за объект недвижимости, у которого не определена кадастровая стоимость или она не превышает 22 млн рублей;
22 тыс. рублей + 0,02% кадастровой стоимости, но не менее 0,2% цены сделки и не более 1 млн за объект, кадастровая стоимость которого превышает 22 млн рублей.
Внести изменения в сведения об объекте недвижимости можно будет с уплатой пошлины в размере 1 тыс. рублей для физлиц, и 2 тыс. рублей для юрлиц.
Как изменится налог на имущество
Раньше земельные участки для индивидуального жилищного строительства и предпринимательской деятельности облагались налогом с предельной ставкой 0,3%.
По новым правилам, чтобы воспользоваться такой ставкой, кадастровая стоимость участка не должна превышать 300 млн рублей. Участки дороже будут облагаться по ставке 1,5%.
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