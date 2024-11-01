Как изменятся ставки НДФЛ и госпошлины на недвижимость в 2025 году

Ставки НДФЛ дифференцируются в зависимости от полученного дохода. Налог нужно заплатить и от продажи квартиры, и от получения в дар в зависимости от прибыли (разницы между выручкой от продажи и расходами на приобретение). Если расходов не было, то применяется вычет в 1 млн рублей.

Если прибыль составила менее 2,4 млн, то применяется налоговая ставка 13%. А если она превысила эту сумму, то налогоплательщику нужно заплатить 312 тыс и 15% с суммы доходов, которые превысили лимит 312 тыс. 15% нужно платить только в том случае, если недвижимость была продана раньше трех или пяти лет владения.

Повышенная ставка в 15% применяется не для всей суммы, а только для той, которая превысила порог в 2 400 000 рублей.

Пример 1: гражданин продал квартиру за 2,5 млн рублей спустя 2 года владения. Рассчитаем налог:

Сначала используем фиксированный вычет:

2 500 000 - 1 000 000 = 1 500 000 рублей.

Рассчитаем НДФЛ:

1 500 000 * 13% = 195 000 рублей.

Если гражданин может документально подтвердить свои расходы, то он может применить вычет «Доходы минус расходы» и уменьшить НДФЛ.

Пример 2: гражданка продала квартиру за 6 млн рублей спустя 1 год владения. Рассчитаем налог:

Используем фиксированный вычет:

6 000 000 - 1 000 000 = 5 000 000 рублей.

Посчитаем разницу с лимитом:

6 000 000 - 2 400 000 = 3 600 000 рублей.

Рассчитываем налог:

312 000 + 3 600 000 * 15% = 852 000 рублей.

Здесь тоже можно применить вычет, если вы можете документально подтвердить свои расходы.

В качестве дохода считаются не только деньги от продажи квартиры, но и прибыль за продажу другого имущества, например, машины. Сюда включаются и страховые выплаты.

Значит, если за год вы продали квартиру с прибылью 2,2 млн и автомобиль с прибылью 1,7 млн, то налогооблагаемый доход составит 3,9 млн рублей. А значит и НДФЛ будет 537 тыс.