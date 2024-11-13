Как вывести свой бренд на маркетплейс

Выход на маркетплейс — логичное решение для тех, кто развивает свой бренд. Небольшие торговые марки могут найти здесь первых покупателей, а крупные — увеличивать узнаваемость и привлекать новых клиентов среди многомиллионной аудитории площадки.

В этой статье расскажем, как начать продавать товары под своим брендом на Ozon, завоевать лояльность покупателей и какие инструменты продвижения помогут громко заявить о себе.

Зачем бренду выходить на маркетплейс

У каждого бренда могут быть свои причины: кто-то хочет найти первых покупателей, кто-то — протестировать новый канал продаж. Вот несколько самых популярных:

Доступ к огромному числу потенциальных покупателей . Например, у Ozon более 53 млн активных пользователей.

Выход на новые рынки. И для крупных компаний, и для небольших локальных брендов маркетплейс — отличная возможность найти клиентов за пределами своего региона. Товары, заказанные на Ozon, доставляются не только по России, но еще и в Казахстан, Беларусь, Армению, Кыргызстан и другие страны.

Можно воспользоваться готовыми логистическими решениями . У Ozon в России больше 130 складов и сортировочных центров, более 50 000 пунктов выдачи и множество партнеров среди транспортных компаний. С такой инфраструктурой маркетплейс быстро доставляет заказы покупателям удобным способом. Продавцу не придется самому выстраивать этот процесс с нуля.

Подробная аналитика. Она помогает продавцам разобраться, какие товары пользуются спросом в разных регионах, устанавливать конкурентные цены, оптимизировать карточки. Владея такой информацией, предпринимателю проще развивать свой бренд.

Удобные инструменты продвижения. Продавцы могут воспользоваться готовыми решениями маркетплейса, чтобы привлечь больше внимания к своему бренду. Продвигайте товары в поисковой выдаче, увеличивайте узнаваемость при помощи баннеров, получайте первые отзывы: подробнее о том, как это работает, расскажем ниже.

Можно начать продавать быстро и без больших вложений. Бренду не приходится тратить деньги на разработку собственного сайта или арендовать помещение под собственный офлайн-магазин. Это особенно важно и удобно, если вы только запускаете товары бренда или тестируете новые продукты. Зарегистрироваться в качестве продавца и получить первые заказы можно очень быстро.

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Как бренду начать продажи на Ozon

На Ozon работают как правообладатели бренда, так и те, кто продает товары чужих торговых марок.

Правообладатель может зарегистрировать кабинет бренда и видеть всех продавцов, которые торгуют его товарами. Продавец может торговать товарами и под своим брендом, и под чужим — если у него есть на это право.

Если хотите торговать товарами сами, первым делом уточните условия их продажи на площадке: для разных категорий правила могут быть свои.

Например, одни продукты можно продавать почти без ограничений, для других необходимы сертификаты или маркировка, а с некоторыми позициями зайти на маркетплейс не получится.

Если никаких препятствий нет — пройдите регистрацию в качестве продавца.

1. Создайте личный кабинет продавца

Кабинет Ozon Seller будет привязан к номеру телефона, который вы укажете при регистрации. Подтвердив этот номер, заполните анкету: укажите Ф.И.О., статус (самозанятый, ИП, юрлицо), ИНН, контактные данные, выберите название и введите другую информацию, следуя подсказкам системы.

Дождитесь, пока система проверит данные, — обычно на это уходит не более 15 минут.

2. Выберите схему работы

FBO : вы отвозите товар на склад Ozon, а все остальное берет на себя маркетплейс. Он обрабатывает заказы, хранит, упаковывает и доставляет ваши товары покупателям — для большинства начинающих продавцов это самый удобный вариант.

FBS : товар хранится на вашем складе, вы сами принимаете заказы, упаковываете товары и отвозите их в точку приема Ozon. После этого Ozon своими силами доставит отправление покупателю.

realFBS: все товары вы храните у тебя, сами принимаете и упаковываете заказы. Доставка — самостоятельно или с помощью партнеров Ozon.

3. Добавьте товары

Подготовьте качественные изображения и детальные описания товаров. Убедитесь, что они содержат ключевые слова, которые помогут покупателям найти ваши продукты. Когда создаете карточку товара, обязательно указывайте бренд. Благодаря этому товары видят чаще, а еще товарам с именем обычно доверяют больше.

Если бренда пока нет на Ozon — нужно добавить его через заявку в личном кабинете.

Как завести новый бренд на Ozon

Для начала проверьте, присутствует ли бренд на маркетплейсе — на случай, если кто-то уже включил продукты под вашей торговой маркой в свой ассортимент. Чтобы узнать, представлен ли бренд на площадке, введите его название в строку поиска.

Если поиск ничего не дал, в личном кабинете сделайте заявку на создание бренда. Для этого перейдите в Товары → Бренды, нажмите «Добавить», выберите «Бренд» и заполните поля:

название бренда;

категория товаров, которые будут продаваться под новым брендом;

логотип;

фото товаров, которые подтвердят, что бренд правда существует.

Обязательно учитывайте, что:

название должно быть уникальным и не похожим на знаменитые бренды: вариант с одной измененной буквой не пройдет;

в названии не надо указывать форму собственности, адрес сайта и название города.

На проверку новых брендов у Ozon может уходить от 1 до 3 дней, но иногда это происходит за несколько минут — если все данные указаны корректно.

Какие документы на бренд понадобятся для торговли на маркетплейсе

Документы правообладателей

Если вы владелец бренда, то для выхода на маркетплейс понадобится только свидетельство на товарный знак, его можно загрузить в разделе Товары → Документы на бренд.

Товарный знак получать не обязательно, если речь идет об оригинальной продукции, которую изготовили вы сами как ИП или юрлицо.

Но мы все-таки рекомендуем обратиться в Роспатент и зарегистрировать название, логотип, слоган и другие элементы фирменного стиля — для подстраховки и защиты от недобросовестных конкурентов.

У Анны свой бренд аромасвечей, которые она продает на маркетплейсе. Анна закупила качественные материалы для производства, разработала линейку запахов, придумала оригинальную упаковку и вложилась в рекламу, чтобы познакомить пользователей площадки со своим брендом.

Но вот регистрировать товарный знак в Роспатенте Анна не стала — этим и воспользовался конкурент. Он полностью скопировал продукт девушки, зарегистрировал его как свой. Доказать, что бренд на самом деле принадлежит Анне, будет сложно.

Документы на право продавать товары бренда

Они понадобятся, если вы планируете продавать товары других производителей — например, хотите вывести на рынок новую торговую марку. Есть два основных варианта, как доказать свое право работать с брендом:

подтвердить, что вы купили товар у владельца бренда или у его официального представителя: подойдут договор с продавцом, свидетельство на товарный знак, таможенная декларация — если вы импортировали продукцию; подтвердить переход права собственности на товар: в какой момент это происходит, должно быть прописано в договоре с поставщиком. В зависимости от ситуации могут подойти товарная накладная, акт приема-передачи, квитанция об оплате и другие документы.

Учтите, что часто в момент регистрации документы, подтверждающие права на бренд, у продавца не запрашивают. Но они могут потребоваться в любое время — например, если поступила жалоба от покупателя или о правах на бренд заявил другой продавец.

Так что рекомендуем заранее подготовить документы, чтобы предоставить сразу по запросу. Если их не окажется — карточки товаров могут заблокировать.

Загрузить документы на бренд можно в личном кабинете: Товары → Документы на бренды → «Добавить документ». Здесь заполните поля с информацией и загрузите подтверждающие бумаги.

Как управлять репутацией бренда на Ozon

На маркетплейсе можно не только успешно продавать, но и работать с репутацией. Это растит базу лояльных клиентов и в долгосрочной перспективе помогает экономить на рекламе. Вот несколько рекомендаций для тех, кто выводит свой бренд на маркетплейс.

Общайтесь с покупателями

Наладив контакт с аудиторией, вы сможете завоевать лояльность клиентов, находить постоянных покупателей и поддерживать рейтинг товаров на высоком уровне.

1. Работайте с отзывами. Отзывы и оценки одних покупателей мотивируют других сделать заказ, а для продавца они служат важным источником обратной связи. Именно из отзывов вы оперативно узнаете, если с товаром что-то не так или если в карточку товара закралась ошибка. В работе с отзывами:

сохраняйте вежливый и дружелюбный тон , не допускайте панибратства и грубости;

обращайтесь к покупателю по имени , не используйте штампы и однотипные ответы;

отвечайте всем : реагируя на каждый отзыв, вы покажете заинтересованность и заботу о клиентах;

не оставляйте негативные отзывы без ответа: если у покупателя возникла проблема, постарайтесь разобраться в причинах и найти решение. Сохраняйте уважительный сдержанный тон — даже если отзыв кажется вам несправедливым;

прислушивайтесь к тому, что пишут покупатели о ваших товарах, и используйте это в работе. Например, вы продаете ароматы для дома. Свечи с запахом «Сосна и ваниль» пользуются популярностью — уже не в первый раз в отзывах клиенты сожалеют, что в ассортименте нет аромадиффузора с такой же отдушкой. Возможно, это повод добавить позицию в свой ассортимент;

получайте отзывы только честными способами: заказные комментарии на маркетплейсе под запретом. Да и сами покупатели быстро вас раскусят — тогда пострадает ваша репутация. Вместо этого рекомендуем подключить «Отзывы за баллы», чтобы мотивировать покупателей делиться честным мнением о товаре в обмен на скидку на будущие покупки.

2. Отвечайте на вопросы — в карточках товаров и в чате с покупателем. Так не только поможете клиенту сделать правильный выбор, но и вы продемонстрируете свою открытость.

3. Проявляйте заботу о покупателе. Приложите к заказу небольшой подарок для покупателя — например, открытку с благодарностью за покупку, пробник одного из продуктов или другую приятную мелочь. Это поможет наладить контакт с покупателями и завоевать их лояльность.

Зарегистрируйте кабинет бренда

Это стоит сделать, даже если самостоятельно вы товары пока не продаете — например, только присматриваетесь к площадке или ваши продукты есть в ассортименте у других продавцов. Кабинет бренда помогает:

увидеть, какие товары бренда продаются на Ozon и в каких магазинах они представлены: так вы сумеете выявлять случаи, когда кто-то торгует продуктами без вашего согласия;

анализировать вопросы и отзывы покупателей: вы сможете отвечать на них от имени бренда и таким образом поддерживать лояльность пользователей;

жаловаться на недобросовестных продавцов: если кто-то нарушает права на использование бренда или пытается торговать другими товарами под этим названием.

Как продвигать свой бренд на Ozon

Если вы хотите, чтобы ваш товар стал более заметным на Ozon, воспользуйтесь платными инструментами продвижения:

Трафареты : покажут продукты вашего бренда на выгодных позициях, в том числе в топе поисковой выдачи;

Вывод в топ : поможет вывести ваши товары на первые позиции в поисковой выдаче;

Продвижение в поиске : поднимет ваши товары на более высокие позиции в поисковой выдаче и категориях;

Продвижение брендов : поможет бренду стать заметнее. Добавляйте название бренда и логотип в карточки рядом с фото товара — покупатели их увидят в результатах поиска и в каталоге. Инструмент будет работать, если соблюдаются два условия: у товара включено продвижение, а продавец загрузил документы, подтверждающие оригинальность товара.

Медийная реклама: размещайте баннеры, промобаннеры и видеобаннеры на сайте и в приложении Ozon, чтобы увеличивать охваты и повышать узнаваемость бренда.

Источник: https://seller.ozon.ru/media/brand/kak-vyvesti-svoj-brend-na-marketplejs/