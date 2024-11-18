Аудиторское заключение: что такое и что в нем должно быть

В зависимости от формы выражения мнения аудитора о достоверности показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности выделяют аудиторские заключения с немодифицированным или модифицированным мнением.

Заключение с немодифицированным мнением составляется, если аудитор приходит к выводу, что бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансовое положение компании.

Заключение с модифицированным мнением составляется, когда установлено, что финансовая отчетность в целом содержит существенные искажения, или аудитор не может получить достаточные доказательства того, что отчетность в целом не содержит существенных искажений. Такое мнение может быть выражено в следующих формах:

Отказ от выражения мнения. Выражается, если аудитор не может получить достаточные доказательства для обоснования своего мнения и приходит к выводу, что возможное влияние невыявленных искажений, если такие имеются, может быть одновременно существенным и всеобъемлющим.

Отрицательное мнение . Выражается, если аудитор получил достаточные доказательства того, что обнаруженные искажения в отдельности или в совокупности являются существенными и всеобъемлющими для финансовой отчетности;

Мнение с оговоркой. Выражается, если аудитор, получив достаточные надлежащие аудиторские доказательства, приходит к выводу о том, что искажения в отчетности (отдельные или в совокупности) существенны, но не являются всеобъемлющими, или аудитор не может получить достаточные доказательства для обоснования своего мнения, но считает, что возможные невыявленные искажения могут быть существенными, но не всеобъемлющими;

Если по результатам проверки аудитор собирается выразить модифицированное мнение, он должен сообщить об этом руководству организации до составления заключения .

Что должно быть в заключении

Заголовок аудиторского заключения должен содержать указание на то, что документ является заключением независимого аудитора.

В заключении должен быть обозначен адресат в соответствии с законом, нормативным актом или условиями аудиторского задания. Как правило, это тот, для кого заключение подготовлено (например, акционеры, руководство организации, аудит отчетности которой проводится).

Заключение подписывает аудитор. Если проверка проведена аудиторской организацией, заключение подписывают ее руководитель и руководитель аудита. При этом указываются их Ф.И.О. и номера записей в реестре аудиторов и аудиторских организаций.

Кроме того, отражаются:

организационно-правовая форма и наименование организации;

место нахождения,

а также номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций в отношении такой аудиторской организации.

Если проверку осуществил индивидуальный аудитор, приводятся его фамилия, имя, отчество и номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций