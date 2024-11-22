Как получить сертификат для продажи одежды

Если вы решили продавать одежду на Ozon, важно позаботиться о сертификации товаров. Это обязательное требование, которое гарантирует безопасность и качество продукции для покупателей. Рассказываем, как оформить сертификат или декларацию на одежду и какие документы для этого понадобятся.

Зачем нужна сертификация

Во-первых, сертифицировать одежду требует закон. Россия входит в Таможенный союз, и потому, чтобы легально продавать одежду, необходимо иметь определенные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Это касается как взрослых, так и детских вещей.

Правила для текстильных товаров устанавливают два технических регламента:

ТР ТС 017/2011 — касается текстильных изделий для взрослых;

ТР ТС 007/2011 — определяет правила торговли товарами легкой промышленности, предназначенными для детей и подростков.

При продаже одежды на Ozon сотрудники маркетплейса могут в любой момент запросить документы качества: если вы получили сообщение, нужно загрузить их в течение трех рабочих дней.

Во-вторых, покупатели охотнее покупают товары, в качестве которых уверены. Поэтому сертификация — это не только способ соблюсти закон, избежать штрафов и попасть на Ozon, но еще и возможность повысить продажи.

Подчеркните в описании одежды, что она сертифицирована и безопасна, — для кого-то это станет аргументом выбрать именно ваш товар.

Какие документы нужно получить для продажи одежды

Разные виды одежды требуют разного уровня подтверждения безопасности — от этого зависит тип документа, который нужен для старта продаж.

Одежду делят на три слоя:

первый : предметы, которые касаются кожи человека, например, нижнее белье, купальные принадлежности, чулки, носки, колготки, летние головные уборы;

второй : вещи, которые могут касаться кожи, но ограниченно, например, платья, костюмы, перчатки и зимние шапки;

третий: одежда, которую надевают поверх второго слоя, в основном это верхняя одежда.

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Сертификат соответствия

Некоторые товары должны проходить серьезную проверку — на них нужно оформлять сертификат. К таким товарам относится вся детская одежда и взрослая одежда первого слоя.

Декларация соответствия

Декларация соответствия также подтверждает качество товара, но требует менее строгих проверок, чем сертификат. Согласно законодательству, декларацию нужно получать на одежду второго и третьего слоя.

Свидетельство о государственной регистрации (СГР)

Этот документ понадобится, если вы продаете одежду первого слоя для детей до трех лет.

Свидетельство о государственной регистрации не заменяет сертификацию или декларирование соответствия.

Поэтому для одного детского товара могут потребоваться два документа. Например, для распашонок для новорожденных нужны и СГР, и декларация соответствия.

Кто может получить документы для продажи одежды

Если вы перепродаете одежду, сшитую в странах Таможенного союза, то есть в России, Казахстане, Беларуси, Армении или Кыргызстане, то сертификат или декларацию нужно получить у производителя.

Также эти документы может оформить импортер.

Если вы продаете одежду собственного производства или у вас нет документов, соответствующих правилам Таможенного союза, нужно пройти обязательную сертификацию. Это может сделать любое юрлицо или ИП, но не самозанятые.

Как пройти обязательную сертификацию или декларирование

Документы качества можно получить:

На серию — когда проверяют не только сами изделия, но и систему управления производством.

На партию — проводят только тестирование продукции, без проверки производства. Если все испытания пройдены, выдается документ на конкретную партию.

На единичный товар — при этом проверка будет не проще, чем для целой партии одежды.

Как получить сертификат и декларацию на одежду:

Шаг 1. Разделите одежду по категориям: детская, нижнее белье для взрослых, одежда второго слоя, верхняя одежда. Это поможет понять, какие документы нужны.

Шаг 2. Найдите аккредитованный сертификационный центр, который предоставляет все необходимые услуги.

Шаг 3. Подготовьте документы: заявление, копии документов на ИП или юрлицо, описание товаров и используемых материалов, технические нормативы. Также понадобятся образцы одежды для испытаний.

Шаг 4. Передайте товар на экспертизу: центр проверит их в лаборатории и проведет аудит производства. Процесс занимает от 3 до 14 дней. Стоимость сертификации начинается от 40 000 ₽, декларации — от 10 000 ₽.

В лаборатории проверяют состав тканей, наличие вредных веществ, прочность изделий, стойкость и безопасность красок, запах материалов, качество фурнитуры.

Шаг 5. Сертификат или декларацию следует зарегистрировать в реестре Федеральной службы по аккредитации — обычно это делается онлайн. Чаще всего, задачу берет на себя сертификационный сервис, который проводил экспертизу.

Свидетельство о госрегистрации оформляет и заносит в единый реестр Роспотребнадзор: список документов можно найти на сайте службы, пошлина составляет 5000 ₽. При этом, если товар уже ввозили и информация о нем есть в реестре, новое свидетельство получать не нужно.

Как загрузить сертификаты качества на Ozon

В разделе «Товары» → «Сертификаты качества» нажмите «Добавить сертификат».

Заполните поля: укажите тип документа, срок действия сертификата и другие детали. После этого загрузите фото или скан документа, добавьте товары — до 1000 позиций на один сертификат — и подтвердите действие.

После этого документ отправится на проверку маркетплейса. Все загруженные документы затем отобразятся в разделе «Товары» → «Сертификаты качества».

Сертификация одежды — необходимый шаг, чтобы выйти в категорию Fashion на Ozon, и это того стоит. За первое полугодие 2024 года категория Fashion стала самой быстрорастущей на маркетплейсе благодаря специальным условиям для продавцов.

Например, до конца 2024 Ozon бесплатно размещает одежду, обувь и аксессуары на своих складах, а с 1 января 2025 года с каждой поставки у товаров будет бесплатный период размещения — 365 дней.

Источник: https://seller.ozon.ru/media/logistics/kak-poluchit-sertifikat-dlya-prodazhi-odezhdy/