Карьерные треки для сотрудников: для кого и зачем стоит их составлять

Что такое карьерный трек
У «карьерного трека» много синонимов: «карьерная траектория», «карьерный план», «путь карьерного развития», «карьерограмма»… Как часто бывает с заимствованными терминами, вокруг значений этих синонимов много споров, а сами они различаются едва уловимыми нюансами:
одни эксперты трактуют карьерный трек широко, объединяя в его составе все перечисленные выше синонимы;
другие предпочитают трактовать глубоко — добавляют к треку требуемые на каждом карьерном этапе профессиональные навыки;
третьи описывают предельно узко — разграничивают сферы применения, например разделяют карьерный трек как абстрактное понятие и карьерограмму как карьерный трек в конкретной компании.
Для удобства выберем определение, которое встречается наиболее часто: карьерный трек — это план развития сотрудника внутри компании, определяющий возможные пути его профессионального роста и изменения роли.
Вне зависимости от различий в трактовках эксперты и представители компаний сходятся в одном: карьерный трек — это про системный подход к планированию работы сотрудника в организации.
Типы карьерных треков
Тип трека
Направление развития
Каким сотрудникам подходит
Каким компаниям подходит
Вертикальный
Продвижение вверх по карьерной лестнице, с увеличением ответственности и полномочий — например, от специалиста к руководителю
Подходит для амбициозных сотрудников, стремящихся к управленческим позициям
Используется в компаниях с четкой иерархией
Горизонтальный
Перемещение внутри компании на аналогичные по уровню позиции для освоения новых навыков и опыта
Полезен для специалистов, желающих развиваться в своей области без смены ролей
Часто применяется в кросс-функциональных командах
Гибридный
Сочетание вертикального и горизонтального развития, включающее разные роли и обязанности
Идеален для сотрудников, стремящихся развиваться как в управлении, так и в экспертизе
Полезен в быстро меняющихся экономических условиях и динамичных отраслях
По функциональному назначению и задачам различают следующие треки:
управленческий,
линейный,
экспертный,
проектный.
В целом карьерный трек помогает сотруднику понять, как можно развиваться в компании: двигаться вверх, осваивать новые навыки или менять направление.
Это мотивирует на рост, четко показывает шаги для продвижения, представляет каждый следующий этап более достижимым и повышает удовлетворенность работой.
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Зачем компаниям карьерные треки
Четко обозначенные карьерные пути дают сотрудникам ясное представление о возможностях роста, что помогает повысить удовлетворенность работой, развивает лояльность и вовлеченность, способствует удержанию сотрудников, снижению текучести.
Карьерные треки позволяют планомерно, последовательно выявлять и развивать внутренние таланты, уменьшая потребность в найме внешних кандидатов.
Благодаря карьерным трекам в компании формируется культура роста. Непрерывное развитие как результат постоянного обучения со временем приводит к повышению эффективности работы сотрудников.
Специалисты, которые видят перспективы роста, обычно более мотивированы к достижению высоких результатов, что положительно влияет на бизнес.
Карьерные треки позволяют точнее планировать кадровые потребности, прогнозировать запросы сотрудников на обучение, переподготовку или наставничество.
Само наличие прописанных треков способствует созданию атмосферы, в которой сотрудники чувствуют свою ценность, а также поддержку и признание со стороны компании.
Для каких компаний важно построение карьерных треков
Крупные предприятия
Постоянный поток новых специалистов требует значительных ресурсов на поиск и адаптацию. Карьерные треки помогают сократить затраты и время на привлечение и обучение новых сотрудников, обеспечивая их рост или перемещение внутри компании.
Компании с большим количеством линейных позиций
Карьерные треки для специалистов разработки, техподдержки, курьеров или операторов колл-центров помогают сохранить ключевую экспертизу, вырастить из лучших сотрудников наставников для новичков.
Узкопрофильные компании
Компаниям, которые предлагают рынку сложные продукты, трудно находить кандидатов с релевантным опытом, стажем и менеджерскими навыками. Карьерные треки позволяют развивать руководителей из числа своих специалистов, обеспечивая преемственность и глубокое понимание внутренних процессов.
Компании с дефицитными или востребованными рынком профессиями
В условиях нехватки специалистов и острой конкуренции за них (как сейчас происходит в производстве или сфере IT) карьерные треки помогают удерживать ценных сотрудников и развивать их с учетом интересов и целей компании.
Для кого стоит составлять карьерные треки
Типы сотрудников
Выгоды для компании
Фокус
Приоритеты развития
Примеры компонентов трека
Высокопотенциальные (HiPo) и ключевые специалисты
Удержание и повышение лояльности. Четкий путь развития и продвижения, способствующий максимальной реализации потенциала. Наличие кандидатов на лидерские позиции
Лидерство, инновации
Развитие стратегического мышления и управления командой
Ротация между функциями, менторские программы, участие в инновационных инициативах
Новички
Быстрая адаптация. Понимание своих перспектив в компании, которое повышает мотивацию. Бесшовное погружение в корпоративную культуру
Адаптация, интеграция
Освоение базовых навыков и знакомство с корпоративной культурой
Программы наставничества, обучение новым технологиям, карьерный консалтинг
Управленцы
Четкий путь для профессионального роста и повышения квалификации. Достижение стратегических целей компании. Защита от хантинга со стороны конкурентов
Развитие управленческих навыков
Специализация в области или отрасли, эмпатия, коммуникации
Участие в профессиональных ассоциациях, повышение квалификации, подготовка к управлению крупными проектами
Сотрудники-сканеры или сотрудники-зумеры без четких карьерных амбиций
Привлечение благодаря репутации гибкой и современной компании. Поддержание интереса к работе и мотивации. Подготовка перехода на новые роли и функции, которые необходимы компании. Создание кадрового резерва
Подготовка к смене функций
Освоение необходимых навыков для новой роли
Программы переквалификации, тренинги по новым функциям
Как составить эффективный карьерный трек
Условно-универсальный алгоритм составления карьерного трека конкретному сотруднику:
Проанализируйте текущие навыки и потенциал человека. Оцените его сильные стороны и опыт, используя инструменты оценки компетенций, например оценку «360 градусов».
Совместно с сотрудником определите его карьерные цели и интересы. Определитесь с типом трека: вертикальный (управленческий), горизонтальный (экспертный), гибридный (проектный).
Постройте карьерный трек с четкими этапами и промежуточными целями для перехода на каждый. Рассмотрите все возможные варианты перехода, не только очевидные.
Определите KPI для каждого этапа карьерного трека. Установите регулярные промежуточные проверки и встречи для оценки прогресса и внесения корректировок.
Составьте план действий, включающий необходимые тренинги, обучение и получение релевантного опыта для достижения целей.
(Опционально) назначьте наставника или ментора для поддержки сотрудника на протяжении его карьерного трека.
Условно-универсальный алгоритм составления стандартного карьерного трека для позиции в компании:
Составьте профиль должности. Опишите сильные стороны, опыт и навыки, которыми должен обладать сотрудник.
Постройте три базовых варианта треков (или предпочтительный для компании вариант): вертикальный (управленческий), горизонтальный (экспертный), гибридный (проектный). Опишите этапы и промежуточные цели.
Рассмотрите все возможные варианты перехода, не только очевидные. Соотнесите со значимостью каждого трека в решении задач отдельных подразделений и компании в целом.
Определите KPI для каждого этапа карьерного трека. Задайте критерии и механизмы перехода между этапами, например, минимальный стаж в должности.
Разработайте план развития. Убедитесь, что он соответствует реалиям компании и есть успешные прецеденты. Перечислите ресурсы и охарактеризуйте поддержку сотрудника со стороны компании для выполнения плана.
Соберите аналитику по ключевым факторам успешности или неуспешности переходов. Обдумайте способы и инструменты оценки прогресса, а также предоставления обратной связи и помощи в решении возникающих проблем.
Примеры карьерных треков
IT-отдел: Junior DevOps-инженер → DevOps-инженер → Senior DevOps-инженер → DevOps Lead → SRE-инженер.
Маркетинговый отдел: младший координатор по маркетингу → специалист по маркетингу → старший специалист по маркетингу→ менеджер по маркетингу (руководитель отдела маркетинга) → директор (вице-президент) по маркетингу.
Отдел продаж: аккаунт-менеджер → старший аккаунт-менеджер → менеджер по работе с ключевыми клиентами → директор по работе с клиентами → вице-президент по работе с клиентами.
Общие рекомендации
При составлении карьерных треков привлекайте руководство компании к участию в разработке и все заинтересованные стороны — к внедрению карьерных треков.
Организуйте обучение для руководителей и HR-специалистов по вопросам карьерного планирования и использования карьерных треков.
Обеспечьте сотрудников информацией о существующих карьерных треках и возможностях их использования — как на этапе поступления на работу и онбординга, так и на регулярных встречах один на один.
Включите карьерные треки в системы оценки сотрудников, чтобы они служили ориентиром для карьерного роста и развития.
Регулярно пересматривайте и обновляйте карьерные треки в соответствии с изменениями в отрасли. Оценивайте влияние треков на развитие сотрудников и достижение целей компании.
Ошибки при составлении карьерных треков
Установка недостижимых целей, завышенные ожидания от сотрудников.
Несоответствие стратегическим целям бизнеса, «карьерные треки в вакууме».
Нереалистичность треков, расхождение с реальными карьерными возможностями в компании или имеющимся в распоряжении ресурсами.
Отсутствие гибкости и альтернативных путей в рамках треков.
Пренебрежение обратной связью от сотрудников и их руководителей, а также корректировками.
Игнорирование личных целей и интересов сотрудника, для которого создается индивидуальный или адаптируется стандартный карьерный трек.
Отсутствие интеграции карьерных треков с системами оценки, развития и компенсации.
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