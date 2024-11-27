Фотографии — важнейшая часть продающего контента. Для бизнеса на маркетплейсе важны не только техническое качество и красота изображений, но и ракурсы, дополнительная информация и даже порядок расположения фотографий в карточке товара. Рассказываем, как фотоворонка помогает продавать и по каким принципам она строится.

Что такое фотоворонка

Фотоворонка — это последовательность иллюстраций, которая помогает покупателю пройти путь от первого взгляда на товар до его покупки.

Представьте себе типовую воронку продаж: в начале она широкая, и в нее попадает много потенциальных клиентов, но по мере продвижения остаются только те, кто готов сделать покупку.

Фотоворонки работают по тому же принципу, помогая покупателю принять решение.

В чем особенности фотоворонки

Фотоворонка отличается от обычного набора фотографий тем, что она продумана и структурирована. Если обычные фотографии просто демонстрируют товар, то фотоворонка ведет покупателя по определенному пути, как это делает продающий лендинг.

Она начинается с кадра, который точно привлечет внимание к вашему товару в поисковой выдаче, затем разжигает интерес, формирует желание приобрести товар и, наконец, побуждает к действию.

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Как работает фотоворонка

1. Привлекает внимание

Для яркой первой фотографии можно использовать изображение товара на контрастном фоне, чтобы он выделялся. Например, если вы продаете ярко-красный блендер, выберите для него белый или черный фон.

Покажите товар в действии: если это кухонный прибор, пусть на фото будет процесс приготовления блюда.

2. Показывает товар в деталях

На маркетплейсах покупатели не могут взять товар с полки, покрутить его в руках, осмотреть со всех сторон. Помогите им: сделайте серию фотографий, демонстрирующих товар с разных ракурсов . Например, если это обувь, покажите ее сбоку, сверху, сзади и крупным планом подошву.

Используйте макросъемку, чтобы люди могли рассмотреть текстуру материала или мелкие детали, такие как швы или застежки.

3. Объясняет, как товар решает задачи покупателя

Клиентам мало просто видеть предмет — важно понимать, как он работает и вписывается в их жизнь. Добавьте в карточку товара фотографию, где его используют по назначению . Например, если это детская игрушка, покажите ребенка, который с ней увлеченно играет и рад этому.

Используйте образы, которые ассоциируются с комфортом и счастьем: человек уютно устроился в кресле с вашим пледом; девушка сияет, надевая ваше украшение перед зеркалом.

4. Убеждает в качестве товара

Если у товара уже есть отзывы с высокими оценками , соберите их на одной картинке и разместите ее среди фотографий товара.

Если у магазина или товара высокий рейтинг — вынесите его на одну из фотографий.

5. Призывает к действию

Завершающее фото может показать красиво упакованный товар, уже готовый отправиться к покупателю.

На изображение можно добавить текст с призывами к действию, например, «Добавьте в корзину сейчас!» или «Не упустите шанс!», чтобы дополнительно стимулировать покупателя.

Универсального рецепта для всех товаров не существует. Поэтому стоит время от времени модифицировать фотоворонку, чтобы найти сочетание, которое лучше всего сработает на увеличение конверсии и продаж на Ozon.

Как создать фотоворонку на Ozon

В идеале спланировать варианты будущей фотоворонки стоит еще до начала съемки. Стоит заранее определить ее концепцию, опираясь на портрет аудитории и знания о том, как ваши будущие клиенты принимают решение о покупке.

1. Определите целевую аудиторию

Например, если вы продаете спортивные товары для взрослых, ваша целевая аудитория — активные люди, интересующиеся фитнесом и здоровым образом жизни. Для них важны качество, функциональность и стиль.

Вы можете провести опросы, изучить группы в соцсетях и отзывы, чтобы лучше понять потребности и предпочтения будущих клиентов.

2. Разработайте концепцию

Если вы продаете кухонные гаджеты или утварь, ваша концепция может быть связана с удобством и радостью от приготовления блюд. А значит, важно, чтобы фотографии транслировали удовольствие от готовки и передавали атмосферу творчества на кухне. Используйте яркие цвета и покажите улыбающихся людей, чтобы подчеркнуть позитивные эмоции.

3. Сделайте качественные и информативные снимки товаров

В каких ситуациях и с каких ракурсов фотографировать товары, зависит от концепции, которую вы определили заранее.

Например, если вы продаете юбки, пригласите на съемку женщин, которые продемонстрируют товар в различных ситуациях — на прогулке, в офисе, на вечеринке.

Желательно, чтобы у моделей были разные параметры фигуры. Это поможет покупателям понять, как одежда будет выглядеть в реальной жизни.

4. Выберите лучшие кадры

Люди любят глазами — не пожалейте времени на отбор самых интересных композиций, сортировку и ретушь. Не переусердствуйте с фотошопом: покупатели не обрадуются, когда получат платье не того оттенка или технику с глянцевым экраном вместо матового.

5. Добавьте тексты и сформируйте последовательность воронки

В карточке косметики можно начать с фотографии упаковки, затем показать текстуру продукта, а в конце — результат после использования.

Пропишите преимущества прямо на фото. Это поможет сформировать ожидания от процесса использования и после применения. Есть положительные отзывы? Отлично, их тоже стоит добавить.

6. Загрузите фотографии в карточку товара на Ozon

После этого следите за аналитикой и обратной связью. Обращайте внимание не только на положительные отзывы, но и на негатив: важно понимать, что ваша воронка создает у людей не только желание купить товар, но и реалистичные представления о нем.

Фотоворонка помогает покупателям представить, какой товар они могут купить, чем и в каких обстоятельствах он может быть полезен, еще до того, как прочитают описание в карточке. Попробуйте создать свою фотоворонку и посмотрите, как она изменит ваши продажи на Ozon.

Источник: https://seller.ozon.ru/media/boost/kak-rabotaet-fotovoronka/