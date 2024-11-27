Как устроена программа долгосрочных сбережений

С 1 января 2024 года в России работает программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она поможет накопить денег, которыми можно будет воспользоваться в будущем, к примеру после выхода на пенсию или в тяжелой ситуации. Главная особенность программы в том, что ее участники получат от государства прибавку к своим накоплениям.

Разбираемся, как откладывать с помощью ПДС и на какой доход можно рассчитывать.

В чем суть программы

Вы заключаете договор долгосрочных сбережений с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ), подключившимся к программе, и начинаете отчислять туда взносы.

Государство тоже пополняет эти счета. Вдобавок вы получаете право на налоговый вычет — можете вернуть часть уплаченного за год подоходного налога.

Если вы официально работали с 2002 по 2014 год, у вас есть пенсионные накопления. Это часть будущей государственной пенсии, которая находится на вашем личном пенсионном счете в Социальном фонде России (СФР) либо в НПФ. Ее тоже разрешается перевести в программу долгосрочных сбережений.

Фонд будет инвестировать ваши деньги, чтобы уберечь их от инфляции и преумножить. Начать получать ежемесячные выплаты от НПФ можно будет через 15 лет с момента заключения договора либо с 55 лет для женщин, с 60 — для мужчин.

Забрать все сбережения вместе с инвестиционным доходом разрешается и раньше, если деньги потребуются на лечение тяжелой болезни или семья потеряет кормильца.

При этом ваш счет в программе не закроется — при желании вы сможете пополнить его позже.

Все ваши взносы в ПДС, а также инвестдоход по ним застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей. Плюс к этому полностью защищены пенсионные накопления, которые вы перевели в программу.

Участвовать в программе вправе любой гражданин России. При желании можно открыть несколько счетов. Причем не только для себя, но и в пользу родственника или любого другого человека.

Сколько на мой счет добавит государство

Люди, которые внесут в программу не меньше 2000 рублей за год, получат софинансирование из госбюджета. Максимальный размер доплаты одному человеку (даже если он оформит несколько договоров ПДС) составит 36 000 рублей в год. Но точный размер госдобавки будет зависеть от суммы взносов на счет и от вашего ежемесячного дохода:

при среднемесячном доходе до 80 000 рублей в месяц полагается доплата из расчета 1:1. То есть государство добавит рубль на каждый рубль, который человек внесет на счет в ПДС. Чтобы получить максимальные 36 000 рублей госприбавки в год, нужно самому вложить не меньше этой суммы;

при зарплате от 80 000 до 150 000 рублей коэффициент составит 1:2 — рубль от государства на каждые два рубля, которые внесет вкладчик;

с доходами от 150 000 рублей — 1:4.

Государство будет софинансировать вложения в ПДС в течение десяти лет с момента вашего первого взноса в программу.

Если вы в разное время откроете несколько счетов ПДС, доплата будет приходить на каждый из них — в пределах общего лимита. Но период софинансирования закончится через десять лет после того, как вы пополните именно первый счет в программе.

Какие налоговые льготы я получу

Участники программы могут рассчитывать на два налоговых бонуса: вычет на взносы и вычет на доход.

Вычет на взносы позволит вам вернуть уже уплаченный НДФЛ с заработка, который вы вложили в ПДС. Но если у вас нет официального дохода, с которого взимаются налоги, то и возвращать будет нечего.

Вычет на доход позволяет не отчислять НДФЛ с выплат, которые вы получите от НПФ. Для этого вычета иметь зарплату или другой официальный доход необязательно.

Чтобы получить право на налоговые льготы, также надо выполнить следующие условия:

1. Вы открываете счет ПДС для себя или близких родственников. К ним относятся:

муж или жена;

родители и усыновители;

дети, в том числе усыновленные и дети-инвалиды под опекой;

братья и сестры;

бабушки, дедушки и внуки.

Если вы копите для кого-то другого, то не получите вычет на взносы. А сами выплаты этому человеку будут облагаться подходным налогом.

2. Вы используете не больше трех счетов ПДС.

Можно заключить и другие договоры долгосрочных сбережений, но при этом сохранить вычеты удастся только в двух ситуациях:

Дополнительный счет появился из-за того, что вы решили сменить НПФ и переводите сбережения между двумя фондами.

Вы открыли новые счета, но не стали их пополнять и закрыли к моменту, когда запросили вычет.

В других случаях вы лишитесь права на вычеты.

3. Вы получаете выплаты не раньше, чем через 15 лет после открытия счета или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

4. Даже если вам уже исполнилось 55 или 60 лет, вы не снимаете деньги со счета ПДС в течение определенного срока. Он зависит от года заключения договора:

если счет открыт в 2024-2026 годах — 5 лет;

в 2027 году — 6 лет;

в 2028 году — 7 лет;

в 2029 году — 8 лет;

в 2030 году — 9 лет;

с 2031 года — 10 лет.

Если вы заберете сбережения из программы досрочно, то потеряете право на льготы, а уже полученные вычеты придется вернуть. Сохранить льготы удастся, только когда деньги нужны в тяжелой ситуации.

Какой размер вычета на взносы в ПДС

Вы можете вернуть до 52 000 рублей уплаченного подоходного налога за год. Размер возврата считается как 13% от суммы взносов в ПДС за год.

Но этот лимит используется для всех долгосрочных инвестиций. Если вы вложитесь в ПДС и внесете деньги на индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3), то общая сумма возврата по всем этим инструментам будет в пределах 52 000 рублей.

С 2025 года в общий лимит также будут включаться взносы на дополнительные пенсии.

Допустим, в течение календарного года вы положили на ИИС-3 270 000 ₽. А потом еще решили присоединиться к ПДС и пополнили счет на 150 000 ₽. Ваши взносы составили: 270 000 + 150 000 = 420 000 ₽. Если умножить цифру на 13%, получится 54 600 ₽. Это выше максимального размера вычета, так что возврат составит 52 000 ₽.

Если ваш официальный доход за год выше 5 млн рублей, то с заработка сверх этого лимита НДФЛ взимается по ставке 15%. Тогда и вычет будет больше — до 60 000 рублей.

Учтите, что возврат не может быть больше суммы НДФЛ за год — получится вернуть лишь то, что вы уплатили.

Какой доход по ПДС не облагается налогом

Инвестиционный доход по ПДС возникает с момента, когда вы начинаете получать выплаты со счета. Для того чтобы не платить с них подоходный налог, нужно одновременно уложиться в два лимита:

Получать до 30 млн рублей в год по всем договорам ПДС. Допустим, у вас три счета ПДС в разных НПФ. Все фонды в один год выплатили вам деньги. Общий инвестиционный доход по всем договорам составил 31 млн рублей, тогда придется заплатить налог с 1 млн рублей.

По одному счету ПДС заработать не больше 30 млн рублей за все время выплат. К примеру, ваш договор предусматривает выплаты в течение 10 лет, и за это время фонд выплатит вам в сумме 32 млн рублей. С 30 млн рублей налога не будет, а с 2 млн фонд удержит НДФЛ.

Когда НПФ возвращает вам сами взносы, а также переведенные в программу пенсионные накопления и прибавки от государства, они не учитываются в лимитах. Ограничения относятся только к инвестиционному доходу, который заработал фонд.

При выходе из программы ПДС раньше срока придется заплатить НДФЛ, только если выкупная сумма превысит размер ваших взносов. Разница будет считаться доходом — и он облагается налогом, даже когда прибыль не превышает 30 млн рублей.

Но чаще всего выкупная сумма меньше того, что вы внесли на счет, — поэтому подоходного налога не будет.

Как перевести в ПДС свои пенсионные накопления

Узнать, есть ли у вас пенсионные накопления и где они хранятся, вы можете в личном кабинете на портале «Госуслуги», на сайте или в отделении СФР.

Когда накопления в том же НПФ, который вы выбрали для долгосрочных сбережений, достаточно просто подать заявление о переводе денег с вашего пенсионного счета в ПДС.

Это можно сделать до 31 декабря каждого года — через личный кабинет на сайте НПФ или в его отделении, а также через портал «Госуслуги».

Деньги попадут в программу на следующий год после отправки заявления — до 31 марта. Но до 31 января еще можно будет передумать и отозвать заявление о переводе пенсионных накоплений в ПДС — так же через свой НПФ или Госуслуги.

В ПДС нельзя вложить материнский капитал. Даже если вы уже перевели эти деньги на пенсионный счет (так делать можно), а затем решили перенаправить их в программу долгосрочных сбережений, ничего не выйдет – маткапитал вернется в СФР.

Затем вы сможете заново решить, как распорядиться этими средствами – к примеру, потратить на образование или покупку квартиры.

Если пенсионные накопления находятся в другом НПФ или в СФР, сначала придется перевести их в фонд, с которым вы заключили договор долгосрочных сбережений. А потом уже направить накопления на счет ПДС.

Заявление о смене фонда можно подать через портал «Госуслуги», сайт или отделение СФР.

Учитывайте, что при переходе накоплений из одного фонда в другой есть риск потерять инвестдоход, который заработал прежний НПФ, и даже часть самих накоплений.

Обратите внимание, что после перевода пенсионных накоплений в ПДС их нельзя будет вернуть обратно на обычный пенсионный счет в НПФ или Социальном фонде России.

А если понадобится снять деньги с ПДС раньше срока (без тяжелой жизненной ситуации), то пенсионные накопления получить не удастся — они останутся на вашем счете в программе.

Что считается трудной ситуацией

По закону сложной ситуацией считается потеря кормильца и необходимость дорогостоящего лечения.

В таких случаях разрешается частично или полностью забрать деньги со счета в ПДС. В том числе доплаты от государства, пенсионные накопления (если вы их перевели в программу), а также инвестиционный доход.

Когда вы заключаете договор ПДС в пользу другого человека, событие только в его жизни может считаться трудной ситуацией и именно он будет вправе забрать деньги.

А если просто срочно понадобятся деньги, получится ли их снять со счета в ПДС

Забрать сбережения можно в любой момент. Но так называемая выкупная сумма, которую выплатит НПФ, может оказаться меньше ваших взносов. Порядок расчета выкупных сумм прописывается в договоре ПДС и правилах фонда.

Если НПФ выплатит вам больше того, что вы внесли, разница будет считаться вашим доходом — и с него придется отчислить НДФЛ. А когда вы получали вычеты на взносы — НПФ также удержит сумму вычетов и вернет налоговой.

Учтите, что государственное софинансирование и пенсионные накопления в любом случае снять не получится — они останутся на вашем счете в ПДС.

Когда открываете ПДС не себе, а для близкого, то в договоре прописывается, кто будет вправе снять деньги со счета: вы оба или кто-то один.

В какие инструменты могут инвестировать НПФ

Перечень довольно широк: государственные ценные бумаги, корпоративные облигации, акции, паи инвестиционных фондов, недвижимость и другие активы. При этом в высокорискованные инструменты НПФ не может вкладывать больше 10% от суммы ваших денег.

Какие виды активов и в какой пропорции входят в портфель фонда по программе долгосрочных сбережений, он прописывает в своей инвестиционной декларации. Изучите ее заранее на сайте НПФ.

Возможно, у вас даже будет выбор из нескольких инвестпортфелей, которые будут различаться по структуре активов, уровню риска и потенциальной доходности.

Важно оценить не только набор инструментов, но и то, насколько успешно фонд будет ими управлять. Одним из признаков профессионализма команды НПФ можно считать доходность их инвестиций в прошлом.

Сводные таблицы на сайте Банка России позволяют сравнить результаты разных фондов. Если НПФ стабильно показывает хорошие показатели, скорее всего, у него сильные управляющие активами. Но учтите, что прежние успехи фонда не гарантируют такой же доходности в будущем.

НПФ не обязаны начислять какой-то фиксированный процент на ваши сбережения. Хотя они могут установить минимальную ставку по собственной инициативе и прописать эти условия в договоре.

Но даже если фонд будет инвестировать неудачно и получит не прибыль, а убыток, он будет обязан покрыть потери за счет собственных средств.

В договоре ПДС прописывается, как часто НПФ должен проверять, не возник ли минус на вашем счете, и при необходимости пополнять его. У каждого фонда свой срок подведения инвестиционных итогов — от 1 года до 5 лет.

Раз в год вы можете бесплатно запросить в НПФ отчет, сколько денег он для вас заработал и какая в итоге сумма на счете.

Если я разочаруюсь в фонде, который выберу для участия в ПДС, можно ли будет его сменить

Да, вы можете перевести свои сбережения в другой фонд. Но деньги перейдут из старого фонда в новый только через пять лет после того, как вы подадите заявление о смене НПФ.

Для этого сперва нужно заключить договор с новым фондом. Затем до 1 декабря подать в прежний НПФ заявление о переводе сбережений и приложить копию договора с другим фондом.

Ваши средства попадут в выбранный НПФ на шестой год с момента оформления заявления — до 31 марта. Вы можете пополнять новый счет, не дожидаясь, когда на него поступят деньги со старого счета.

При желании можно сразу заключить договоры ПДС с несколькими фондами и распределять взносы по разным счетам. Даже если какой-то НПФ будет инвестировать неудачно и не принесет вам доход, есть вероятность, что справятся другие.

Какие выплаты по ПДС я в итоге получу

Это зависит от того, сколько денег накопится на вашем счете и в течение какого времени вы планируете получать выплаты.

Можно выбрать определенный срок — не меньше 10 лет. Или остановиться на пожизненных выплатах — тогда для расчета ежемесячной суммы фонд будет использовать показатель ожидаемой продолжительности жизни. Этот срок каждый фонд считает самостоятельно именно для своих клиентов.

Если окажется, что ежемесячная пожизненная выплата будет ниже 10% официального прожиточного минимума пенсионера, то всю сумму вы получите разом. Фонд вправе предложить и другие условия единовременной выплаты.

Оценить примерный размер выплат по ПДС можно с помощью специального калькулятора.

Что делать, если мой НПФ обанкротится

Все зависит от того, начнете вы к тому времени получать выплаты от фонда или еще нет.

Если фонд обанкротится, пока вы делаете отчисления в программу, государственное агентство по страхованию вкладов (АСВ) переведет вам компенсацию — на банковский счет либо в другой НПФ по вашему выбору.

Государство гарантирует сохранность ваших взносов и дохода от их инвестирования в пределах 2,8 млн рублей в любом НПФ. Вдобавок к этому АСВ полностью вернет деньги, которые вы получили в рамках софинансирования, пенсионные накопления, переведенные в ПДС, плюс инвестдоход по ним.

В лимит 2,8 млн рублей попадают все ваши счета ПДС, а также отчисления на дополнительную пенсию, сделанные в одном фонде.

Когда ваши долгосрочные сбережения находятся в разных НПФ, на сумму до 2,8 млн рублей защищены взносы и доход в каждом из них.

Если на счете скопилось больше защищенной государством суммы, придется дождаться окончания ликвидации фонда. В ходе этой процедуры АСВ распродает активы НПФ, чтобы расплатиться с его клиентами.

Обычно это небыстрый процесс, а вырученных денег не всегда хватает, чтобы погасить все долги фонда. Когда вы планируете накопить больше 2,8 млн рублей, имеет смысл заключить договоры с несколькими фондами.

Если банкротство случится, когда вы уже начнете получать периодические выплаты, то они продолжат приходить, но от другого фонда.

АСВ проведет конкурс и выберет НПФ, которому переведет ваши сбережения. Заявлений писать не нужно. АСВ сообщит вам название и контактные данные нового НПФ.

Но государство гарантирует ежемесячные выплаты только в пределах четырех социальных пенсий по старости. Если вы получали больше этого лимита, то размер платежей может снизиться. Все будет зависеть от финансового положения фонда-банкрота.

Что будет со сбережениями в случае смерти участника программы

Если человек еще только делал взносы, все деньги со счета в ПДС перейдут его правопреемнику, которого можно указать в договоре. Им может быть кто угодно, не только родственники.

Когда правопреемники не прописаны, сбережения перейдут членам семьи. В первую очередь мужу или жене, детям и родителям.

Если таких близких нет, сбережения достанутся наследникам второй очереди — в нее попадают братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Если участник программы уже начал получать деньги от фонда, то важен срок выплат, который он выбрал.

Когда это определенное количество лет, вся оставшаяся сумма на счете передается правопреемникам. В случае пожизненных платежей сбережения не наследуются.