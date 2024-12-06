Самый простой способ продавать ВКонтакте свои товары из Ozon

В чем суть интеграции Ozon и ВКонтакте

Представим, что Вера продает на Ozon бижутерию под собственным брендом по схеме FBO. Чтобы привлечь новых покупателей, она разместила карточки товаров из своего магазина на маркетплейсе ВКонтакте — воспользовавшись автоматическим переносом. Иван, пользователь ВКонтакте, искал жене подарок, увидел в ленте рекомендаций от соцсети серьги этого бренда и решил их купить.

Иван кликнул на карточку и оказался в сообществе бренда ВКонтакте. Там он изучил характеристики этого и других товаров Веры и в итоге решил оформить заказ. Товар он положил в корзину прямо там, в группе ВКонтакте. Однако после кнопки «Перейти к оформлению» Иван увидел страницу Ozon — с привычными способами оплаты и получения товаров.

Например, забрать серьги ему предложили в хорошо знакомом пункте выдачи у дома — этот вариант и выбрал Иван. Новый заказ сразу же отобразился у Веры в кабинете Ozon Seller — как если бы она получила его напрямую с Ozon. Размер вознаграждения маркетплейсу за продажу, условия доставки — все как обычно.

Пример витрины. Если товары можно заказать через Ozon, в сообществе будет стоять соответствующая отметка

В чем плюсы интеграции Ozon и ВКонтакте для продавцов

ВКонтакте — самая популярная российская соцсеть, которую в месяц посещают 89 миллионов пользователей. Все они — ваши потенциальные покупатели. А вот еще несколько плюсов связки двух площадок:

разместить товары в соцсети вы можете буквально в пару кликов;

нет платы за интеграцию — ни со стороны Ozon, ни со стороны ВКонтакте;

не нужно дополнительно редактировать карточки : цены, характеристики, информация о наличии товара — все это будет обновляться автоматически;

вы сможете продвигать свои товары и бренд при помощи постов, видео, конкурсов, привлекая больше пользователей к вашим продуктам.

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