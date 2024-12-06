Самый простой способ продавать ВКонтакте свои товары из Ozon

В чем суть интеграции Ozon и ВКонтакте
Представим, что Вера продает на Ozon бижутерию под собственным брендом по схеме FBO. Чтобы привлечь новых покупателей, она разместила карточки товаров из своего магазина на маркетплейсе ВКонтакте — воспользовавшись автоматическим переносом. Иван, пользователь ВКонтакте, искал жене подарок, увидел в ленте рекомендаций от соцсети серьги этого бренда и решил их купить.
Иван кликнул на карточку и оказался в сообществе бренда ВКонтакте. Там он изучил характеристики этого и других товаров Веры и в итоге решил оформить заказ. Товар он положил в корзину прямо там, в группе ВКонтакте. Однако после кнопки «Перейти к оформлению» Иван увидел страницу Ozon — с привычными способами оплаты и получения товаров.
Например, забрать серьги ему предложили в хорошо знакомом пункте выдачи у дома — этот вариант и выбрал Иван. Новый заказ сразу же отобразился у Веры в кабинете Ozon Seller — как если бы она получила его напрямую с Ozon. Размер вознаграждения маркетплейсу за продажу, условия доставки — все как обычно.
В чем плюсы интеграции Ozon и ВКонтакте для продавцов
ВКонтакте — самая популярная российская соцсеть, которую в месяц посещают 89 миллионов пользователей. Все они — ваши потенциальные покупатели. А вот еще несколько плюсов связки двух площадок:
разместить товары в соцсети вы можете буквально в пару кликов;
нет платы за интеграцию — ни со стороны Ozon, ни со стороны ВКонтакте;
не нужно дополнительно редактировать карточки: цены, характеристики, информация о наличии товара — все это будет обновляться автоматически;
вы сможете продвигать свои товары и бренд при помощи постов, видео, конкурсов, привлекая больше пользователей к вашим продуктам.
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Где будут отображаться товары из Ozon
в бизнес-сообществе ВКонтакте, то есть на вашей странице в соцсети. Здесь можно размещать карточки с товарами, общаться с покупателями и выкладывать посты и короткие видео о товарах или бренде и продвигать их с помощью рекламных инструментов VK;
на «Маркете ВКонтакте» — это платформа, куда автоматически попадают товары из бизнес-сообществ. Она показывает пользователям объявления, которые максимально соответствуют их интересам, в результате чего товары получают дополнительный охват аудитории.
Что нужно знать продавцу перед тем, как разместить карточки ВКонтакте
интеграция работает только для товаров, которые продаются по схеме FBO и есть в наличии на складе;
некоторые карточки товаров опубликовать не получится, потому что это нарушает правила соцсети. Среди таких товаров — медицинское оборудование, БАДы, ветпрепараты, ножи, товары 18+.
интеграция будет недоступна, если в личном кабинете продавца более 20 000 карточек.
Как подключить витрину ВКонтакте: пошаговая инструкция
Шаг 1: открыть приложение
Зайдите в приложение ВКонтакте через личный кабинет на Ozon — нужную кнопку вы найдете в разделе «Приложение».
Шаг 2: авторизоваться
Пройдите авторизацию в соцсети по номеру телефона, к которому привязан личный кабинет Ozon Seller. У пользователя с этим номером будут функции администратора онлайн-сообщества и доступ к редактированию витрины. Если хотите дать доступ к сообществу своим сотрудникам — это можно будет сделать позже в настройках.
Шаг 3: настроить витрину
На этом этапе можно загрузить карточки на уже существующую витрину или создать новую. Карточки в бизнес-сообществе ВКонтакте будут такими же, как на Ozon: сохранится название товара, его характеристики, описание и фото. Нельзя перенести в соцсеть рейтинг товара, отзывы, видео, видеообложку, rich-контент.
В зависимости от ситуации действуйте одним из способов:
нет своей группы и вы хотите создать ее автоматически: нажмите «Создать автоматически» — и мы сформируем бизнес-сообщество сами. Название магазина, его тематика и логотип будут точно такими же, как на Ozon;
нет своей страницы и вы хотите создать ее вручную: выберите «Создать новое», заполните поля с названием магазина, его тематикой, а затем нажмите «Разместить карточки»;
уже есть страница и вы хотите загрузить товары туда: выберите нужную группу из раскрывающегося списка и разрешите к ней доступ.
Если до этого на выбранной витрине уже были карточки товаров, то при интеграции они будут скрыты, а карточки Ozon появятся вместо них. Товары вернутся, если вы отключите интеграцию.
Несколько рекомендаций по продвижению в ВКонтакте
ВКонтакте — соцсеть, инструменты продвижения платформы отличаются от тех, которыми вы привыкли пользоваться на Ozon. Здесь самое главное — создавать вокруг ваших товаров и бренда качественный контент. Вот несколько рекомендаций, которые в этом помогут:
выкладывайте короткие видео о ваших товарах — это поможет привлечь внимание пользователей;
публикуйте в сообществе посты о новинках и акциях — это поможет мотивировать аудиторию на покупку;
делитесь историями — это поможет поддерживать интерес аудитории к вашему магазину или бренду.
Источник: https://seller.ozon.ru/media/boost/kak-rabotaet-integraciya-ozon-i-vkontakte/
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