Как запатентовать название и логотип торговой марки

Ежедневно на рынок выходят сотни новых товаров. Производители придумывают для них звучные названия и заказывают дизайнерские логотипы. Но не менее важно защитить новый бренд с юридической точки зрения.

Если предприниматель не зарегистрировал товарный знак, то другой производитель или продавец сможет использовать название и бренд в любой момент. А закон будет на стороне того, кто первым обратился в Роспатент. Разберем, как стать единственным правообладателем товарного знака и уберечь его от кражи.

Что такое товарный знак и каким он бывает

Товарный знак — уникальный идентификатор, который позволяет потребителям выделять продукцию производителя из ряда остальных товаров.

Распоряжаться товарным знаком может только его законный владелец — тот, кто первым оформит документы в Роспатенте. Исключительное право действует 10 лет, регистрацию можно многократно продлевать.

В качестве товарного знака регистрируют:

Словесное обозначение. Это могут быть различные буквенные комбинации: официальное название компании из реестра юридических лиц, креативное название или персональный бренд индивидуального предпринимателя. Например, Nike.

Графический символ. Уникальный визуальный элемент, который включает символы, рисунки или оформление товарной упаковки. Например, известная галочка Nike.

Комбинированный знак. Сочетание наименования с графическим элементом — самый распространенный вариант, который гарантирует максимальную правовую охрану бренда.

Существуют и более редкие виды товарных знаков: объемные (форма товара или упаковки), звуковые (мелодии или джинглы), световые и даже цветовые решения. Например, характерная форма бутылки Coca-Cola или фирменный бирюзовый цвет Tiffany.

В быту часто используют фразу «запатентовать название бренда», но с юридической точки зрения это не совсем корректно. Патент можно получить только на изобретение, полезную модель или промышленный образец. А чтобы защитить наименование, нужно зарегистрировать его в качестве товарного знака.

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Зачем регистрировать товарный знак и обязательно ли это делать

Государство не принуждает оформлять товарные знаки, но гарантирует их правовую охрану. Только правообладатель может использовать фирменное наименование и визуальную идентичность бренда, например:

наносить фирменные обозначения на продукцию и упаковку;

использовать их в рекламных материалах;

указывать в деловой документации;

прописывать в названиях сайтов;

ограничивать использование идентичных или похожих обозначений другими компаниями.

Если кто-то незаконно пользуется вашим брендом, у вас есть право потребовать возместить убытки или выплатить крупную компенсацию по ст. 1515 ГК. Кроме того, зарегистрированный товарный знак можно включить в специальный Таможенный реестр (ТРОИС) — это позволит таможенным органам пресекать ввоз в Россию контрафактной продукции с вашими отличительными знаками.

Без регистрации бренд остается юридически беззащитным. Кто угодно может украсть название и логотип компании, а вместе с ними репутацию и клиентов.

Например, в начале 2000-х годов крупная международная сеть кофеен Starbucks обнаружила, что права на их торговую марку в России захватил предприниматель, не связанный с корпорацией. Starbucks не успела оформить правовую защиту своего бренда на территории России, хотя он уже был защищен в других странах.

В результате Starbucks потратила три года и значительные ресурсы на то, чтобы урегулировать этот вопрос через суд и начать работу в России под своим оригинальным названием.

Иногда компании отказываются регистрировать товарный знак, чтобы не тратить время и деньги. Но в долгосрочной перспективе эти затраты несоизмеримы с возможными потерями от незаконного использования бренда.

Продавать собственные товары на маркетплейсе можно без документов на бренд. Но их лучше иметь на случай, если возникнет спорная ситуация. Поэтому не стоит ждать, пока бренд станет успешным и знаменитым, — лучше оформить товарный знак уже на старте.

Как зарегистрировать товарный знак: пошаговая инструкция

Это долгий процесс, начать его следует с подготовки.

Шаг 1. Проведите предварительную проверку

Для начала узнайте, свободен ли выбранный товарный знак: самостоятельно посмотрите открытый реестр Роспатента или закажите профессиональное патентное исследование. Второй вариант дороже, но надежнее: специалист по патентному праву проведет комплексный анализ не только на точные совпадения, но и на схожие наименования и графические элементы, которые могут помешать регистрации.

Шаг 2. Выделите классы МКТУ

В регистрации товарного знака нужно указать группы товаров и услуг, к которым относится продукция по международному классификатору, или МКТУ. Всего в документе 45 классов. Например, одежда относится к 25-му, пищевая продукция — к разным классам с 29-го по 32-й, а программное обеспечение — к девятому. Важно правильно выбрать все классы, где вы планируете использовать товарный знак, и охватить все возможные направления бизнеса.

Шаг 3. Оплатите госпошлину

Заявители платят за регистрацию в два этапа: перед тем как подают заявку и когда получают положительный ответ. При первичном обращении нужно оплатить:

подачу заявления — 4000 ₽ (если в нем больше пяти классов по МКТУ, за каждую группу придется доплатить по 1000 ₽);

экспертизу — 13 000 ₽ (плюс по 2500 ₽ за каждый класс МКТУ сверх нормы).

При положительном решении Роспатента необходимо оплатить:

внесение знака в реестр — 18 000 ₽ (с доплатой 2000 ₽ за каждый класс свыше пяти);

оформление бумажного свидетельства на товарный знак — 3000 ₽ (его получать необязательно: у электронного документа такая же юридическая сила, как у бумажного).

Шаг 4. Подготовьте документы

Для подачи заявления потребуются:

форма заявления установленного образца;

графическое изображение торгового знака (при регистрации визуальных элементов);

документ о согласии на обработку личных данных ;

детализированный список товаров и услуг согласно классификации МКТУ;

платежный документ об оплате пошлины.

Если документы подает представитель, ему потребуется доверенность.

Шаг 5. Подайте заявку

Это можно сделать несколькими способами:

лично обратиться в ФИПС;

отправить заказное письмо по почте;

заполнить заявку на портале Госуслуг;

поручить прохождение процедуры патентному поверенному.

Для электронной подачи документов нужна усиленная квалифицированная электронная подпись и учетная запись юридического лица или ИП в ЕСИА.

Шаг 6. Дождитесь результатов экспертизы

Документы проходят две проверки:

формальную экспертизу (длится 1–2 месяца) — сотрудники проверяют, правильно ли оформлена заявка;

экспертизу по существу (длится 6–12 месяцев) — проверяют на соответствие требованиям закона.

Если у экспертов возникнут вопросы, они направят заявителю запрос. На ответ есть три месяца. Если по итогам экспертизы Роспатент обнаружит препятствия для регистрации, пришлет уведомление об этом.

В течение шести месяцев можно оспорить решение или исправить недочеты — иначе процедуру придется начинать заново.

Шаг 7. Получите свидетельство

Если с документами все в порядке, товарный знак вносят в реестр, а заявителю в течение месяца выдают свидетельство. При этом исключительное право начинает действовать с даты подачи заявки.

Требования к названию и логотипу

Каждый год Роспатент отказывает примерно в половине заявок на регистрацию товарных знаков. Чтобы не потерять время и деньги, важно заранее понимать, какие обозначения точно не пройдут проверку. Вот самые частые причины отказов:

Нет различительной способности. Название или логотип должны помогать покупателю выделять товар среди других. Поэтому нельзя регистрировать общеупотребительные слова и простые описания. Например, кондитерская не сможет закрепить за собой название «Вкусные пирожные», а производитель одежды — «Модный гардероб».

Новый товарный знак похож на уже зарегистрированные до степени смешения . Эксперты проверяют не только полное совпадение, но и схожесть по звучанию, написанию или смыслу. К примеру, если существует бренд спортивной одежды «Чемпион», Роспатент, скорее всего, откажет в регистрации названия «Чампион» или Champions для той же категории товаров.

Знак вводит покупателей в заблуждение. Например, название «Прованский» для сыра, который производят в Подмосковье, не подходит. Ведь потенциальный клиент может подумать, что перед ним продукт французского изготовителя.

Это буквенное сочетание. Простую аббревиатуру, например «ТПК» или «МСК», Роспатент почти наверняка не примет. Но если создать оригинальное графическое решение, как это сделали телеканалы ТНТ или СТС, шансы на успех значительно выше.

Используется государственная и культурная символика. В товарных знаках не должно быть государственных гербов и флагов, официальных названий международных организаций, изображений известных памятников культуры и архитектуры. Например, Роспатент не зарегистрирует логотип с нарисованным Кремлем или название со словом UNESCO.

Знак противоречит общественным интересам или нарушает принципы морали. Например, заявителю с высокой долей вероятности откажут, если в названии намеренно допущена орфографическая ошибка или если его сочли оскорбительным.

Даже если кажется, что название уникально, эксперты могут найти похожие зарегистрированные товарные знаки. Поэтому перед подачей заявки стоит тщательно проверить это через специальные сервисы или патентного поверенного.

Чтобы повысить шансы на успешную регистрацию, лучше выбирать оригинальные, фантазийные названия. Они могут быть образованы от любых слов, но желательно, чтобы связь с товаром была неочевидной. Такие названия легче защитить, и покупатели их лучше запоминают.

Как быстрее зарегистрировать товарный знак

Стандартная процедура регистрации длится около года. Однако есть несколько способов, которые помогут уменьшить время ожидания:

Внимательно подготовьтесь к подаче заявки. Часто сроки затягиваются в начале пути, когда документы не проходят формальную экспертизу. Чем качественнее заполнена заявка, тем меньше вопросов возникнет у Роспатента. Особенно важно правильно составить описание товарного знака и корректно указать классы МКТУ.

Подавайте заявку электронно через личный кабинет на сайте Роспатента. Так вы сэкономите время на пересылку бумажных документов и сможете оперативно получать уведомления о том, как идут дела. Управлять заявками через личный кабинет можно, если у вас есть усиленная ЭЦП.

Обратитесь к патентному поверенному. Эксперт знает нюансы процедуры и может предотвратить потенциальные проблемы. Из минусов — дополнительные расходы.

Воспользуйтесь услугой ускоренной регистрации в Роспатенте. В этом случае общий срок регистрации составит около трех месяцев. Но учтите, что это платная услуга: пошлина увеличится примерно на 250 000 ₽.

Что делать при отказе в регистрации

Если Роспатент не принял заявку, иногда достаточно немного изменить название или логотип, чтобы устранить причину отказа. Например, добавить графический элемент к словесному знаку или изменить написание слова. В этом случае необходимо подать новую заявку, и шансы на успех будут выше.

Если вы не согласны с решением экспертизы, подайте возражение в Палату по патентным спорам. Важно грамотно аргументировать свою позицию. Например, если отказ связан с похожим товарным знаком, можно доказать, что ваше обозначение имеет существенные отличия, используется для другого класса товаров или уже не используется.

Если препятствием стал уже зарегистрированный похожий знак, можно попробовать договориться с его правообладателем — например, получить письменное согласие на регистрацию вашего обозначения.

Это не всегда возможно, но иногда компании готовы пойти навстречу, особенно если работают в разных нишах.

Чем раньше вы приступите к регистрации товарного знака, тем меньше рисков для вашего бизнеса. Это долгая, но не самая сложная процедура, особенно если обратиться за помощью к профессионалам.

Источник: https://seller.ozon.ru/media/brand/kak-zapatentovat-nazvanie-i-logotip-torgovoj-marki/