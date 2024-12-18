Выплаты на Ozon: стандартный и гибкий графики, досрочный платеж и изменения в 2024 году

На Ozon есть несколько способов вывести заработанные деньги: стандартный, гибкий и досрочный, и у каждого свои особенности. Расскажем подробно, как выбрать подходящий, какие нюансы учесть и какие изменения ждут продавцов в конце 2024 года.

Стандартный: выплаты два раза в месяц

Осенью 2024 года выплаты по стандартному графику приходят дважды в месяц:

Продажи с 1 по 15 число — деньги поступят на ваш счет в течение двух рабочих дней, следующих за 25 числом текущего месяца.

Продажи с 16 числа по последний день месяца — деньги поступят на ваш счет в течение десяти календарных дней после того, как отчетные документы согласованы.

Например, деньги, заработанные с 16 по 31 октября, вы получите до 15 ноября. Иногда банки обрабатывают платежи дольше — тогда дата выплаты может сдвинуться на два рабочих дня.

На ваш счет поступают все средства, полученные от продаж товаров, за вычетом комиссий маркетплейса, эквайринга и оплаты услуг. Услуги, за которые вы платите при работе с Ozon, различаются в зависимости от выбранной схемы работы — FBO, FBS или realFBS.

Ozon начисляет предпринимателю средства за продажу товаров, а в случае возврата спишем эту сумму, потому что продажа не состоялась. Но при этом продавец оплачивает перевозку товара со склада в пункт выдачи и обратно.

Счета на оплату можно увидеть в личном кабинете в разделе «Финансы» → «Выплаты», текущий баланс — в разделе «Финансы» → «Баланс на сегодня».

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Изменения с ноября 2024 года: выплаты по стандартному графику раз в неделю

С 11 декабря график выплат за продажи изменится: деньги будем переводить чаще, но срок получения выплаты станет длиннее. Теперь расчетным периодом считаются не две недели, а одна. Расчет — по календарной неделе, с понедельника по воскресенье.

Получать выплату вы сможете четыре раза в месяц. Деньги будут приходить по средам, через три недели после того, как период завершился. Если среда попадает на праздник, отправим деньги на следующий рабочий день. Рассмотрим на примерах:

Период продаж Когда придет выплата 16 − 17 ноября 11 декабря — разовый короткий период для упрощения перехода 18 − 24 ноября 18 декабря 25 ноября − 1 декабря 25 декабря 2 − 8 декабря 27 декабря — перед Новым годом отправим деньги пораньше 9 − 15 декабря 9 января 16 − 22 декабря 15 января 23 − 29 декабря 22 января 30 декабря − 5 январям 29 января

Кому подойдет стандартный график

Новичкам, которые только начинают работу с Ozon . При стандартном графике не взимаются дополнительные проценты за вывод средств «не по расписанию». Так что если доход с продаж пока небольшой, то, например, использовать гибкий график с ежедневными выплатами будет невыгодно. Плюс продажи за фиксированный период удобнее анализировать.

Магазинам с большим процентом возвратов . Особенно часто они встречаются в продажах одежды и обуви или хрупких товаров, которые могут повредиться при транспортировке. При стандартном графике большинство возвратов, отмен или невыкупов Ozon пересчитает до всех выплат, а вознаграждение за продажу и эквайринг вернет продавцу.

Предпринимателям, которые не хотят платить дополнительную комиссию за гибкий график.

Если перенести выплаты по стандартному графику на 15–90 дней, можно снизить размер вознаграждения маркетплейсу за продажу товаров.

Если вам неудобно получать выплаты по стандартному графику, есть два альтернативных варианта:

гибкий график выплат : по нему выводить деньги можно ежедневно или еженедельно;

досрочные выплаты.

Расскажем подробнее о каждом из них.

Гибкий: ежедневные и еженедельные выплаты по будням

Это специальный режим, с которым можно выводить доход с Ozon на свой счет по будним дням.

Можно выбрать один из вариантов получения выплат:

еженедельно с переносом платежа на следующую неделю, раз в две или три недели: если подключить услугу «Еженедельные выплаты»;

каждый рабочий день — за предыдущие сутки: если подключить услугу «Ежедневные выплаты».

Еженедельные выплаты

Срок получения выплат будет зависеть от того, какой из этих вариантов расчета вы выбрали:

1. Выплата на следующей неделе

В понедельник посчитаем сумму к оплате за прошедшую неделю, в среду переведем деньги.

Пример: вы заработали 300 000 ₽ за неделю с 14 по 20 октября.

Рассчитаем сумму выплаты: в понедельник, 21 октября.

Переведем деньги: в среду, 23 октября.

2. Выплата через неделю

Расчетная неделя завершится в воскресенье. Еще через неделю — в понедельник — посчитаем сумму вашего заработка и переведем эти деньги в ближайшую среду.

Пример: за неделю с 14 по 20 октября вы заработали 300 000 ₽.

Рассчитаем сумму выплаты: в понедельник, 28 октября.

Переведем деньги: в среду, 30 октября.

3. Выплата через две недели

Расчетный период: понедельник — воскресенье. Через две недели, в понедельник, рассчитаем сумму заработка. В среду — отправим деньги.

Пример: за неделю с 14 по 20 октября вы заработали 300 000 ₽.

Рассчитаем сумму выплаты: в понедельник, 4 ноября.

Переведем деньги: в среду, 6 ноября.

Если дата выплаты попадает на выходной или праздник — отправим деньги на следующий рабочий день.

Услугу можно подключить и отключить в любое время.

Ежедневные выплаты

Услугу можно активировать в любое время. На следующий рабочий день после подключения на ваш счет поступит разница между балансом (уже полученная прибыль от продаж). Выплата формируется по балансу на конец периода и суммам счетов в статусе «Ожидает оплаты», если он есть.

Например, на момент подключения услуги вы уже заработали 100 000 ₽ — это баланс. Еще у вас есть счет со статусом «Ожидает оплаты» на 10 000 ₽. Ozon вам на следующий день 110 000 ₽.

Далее вы будете получать выручку за предыдущий день за вычетом оплаты услуг и комиссий Ozon. На итоговую сумму выплат будет влиять количество продаж и возвратов, совершенных за день.

Посмотреть размер комиссии за вывод средств и сумму обязательных платежей можно в личном кабинете в разделе «Финансы» → «Гибкий график» выплат.

Сроки выплат

Продажи за текущий рабочий день → поступят на счет на следующий рабочий день. Например, деньги за продажи, проведенные во вторник, будут перечислены в среду.

Продажи за пятницу и выходные → поступят на счет в понедельник.

Это же касается государственных праздников. Например, прибыль от всех продаж за новогодние или майские праздники поступит на счет в первый рабочий день после них.

Получать выплаты по любому из вариантов гибкого графика можно, если вы:

резидент РФ со счетом в российском банке;

продаете товары на площадке три месяца и дольше;

не имеете задолженностей;

подходите под критерии стабильности — эти критерии Ozon не разглашает, чтобы оставаться объективным.

Проверить, доступен ли вам гибкий график, можно в личном кабинете в разделе «Финансы» → «Выплаты». Там есть виджет с предстоящей суммой выплаты и кнопкой «Изменить график выплат». Все доступные продавцу графики выплат отобразятся там.

За подключение услуги взимается фиксированная комиссия.

Кому подойдет гибкий график

Опытным предпринимателям со стабильным доходом. Нижнего порога в правилах площадки нет, но маленькие суммы выводить будет невыгодно из-за дополнительной комиссии.

Продавцам с небольшим процентом возвратов — будет меньше перерасчетов и путаницы при составлении отчетов.

Тем, кто сразу пускает часть прибыли в дело, например, на закупку материалов, и хочет получать выплаты быстрее или чаще.

Досрочная выплата: в любой момент

Это не постоянный график, а разовая услуга, которую можно использовать неограниченное количество раз. На ваш счет поступит сумма, которую вы успели заработать с момента предыдущего платежа.

Это удобно, если понадобилось оплатить личные расходы, например, ремонт машины или посещение врача, или рассчитаться с подрядчиком.

Эта опция позволит не занимать деньги и не трогать сбережения.

Досрочная выплата доступна резидентам РФ, у которых нет задолженностей по оплате услуг Ozon и которые работают с Ozon больше трех месяцев. Если вы подходите под все критерии, в личном кабинете в разделе «Финансы» → «Выплаты» вы найдете виджет, через который сможете заказать выплату.

Как происходит расчет

В досрочную выплату входят сформированные счета, по которым Ozon еще не провел оплату, и деньги с продаж, по которым еще нет сформированного счета.

То есть Ozon сначала переведет вам все заработанные на момент подключения услуги деньги через банк-партнера, а уже потом сформирует отчетность и добавит ее в личный кабинет.

Сроки выплат

Деньги будут перечислены на следующий рабочий день после подключения услуги, во второй половине дня. Если вы заказали выплату в выходной или праздник, то она поступит в первый рабочий день после него.

Кому подойдет досрочная выплата

Предпринимателям, которые используют стандартный график выплат, но хотят быстро вывести деньги . Это позволит не занимать у банка или друзей и не трогать сбережения.

Опытным продавцам со стабильным доходом: чем больше выручка за месяц, тем меньше будет комиссия за вывод средств.

Источник: https://seller.ozon.ru/media/money/vyplaty-na-ozon-standartnyj-i-gibkij-grafiki-dosrochnyj-platyozh/